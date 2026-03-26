Ministrul Sănătății nu mai vrea jumătăți de măsură: „Un sistem mai bun înseamnă oameni care nu acceptă compromisuri”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj amplu despre rolul medicilor și nevoia de încredere în sistemul sanitar, după participarea la Gala Colegiului Medicilor din România 2026.

Rogobete a vorbit și despre comunitatea medicală, pe care o consideră esențială pentru funcționarea sistemului, insistând asupra responsabilității pe care o implică această profesie, dar a evidențiat și diferența de implicare între medici.

„Am stat în fața unei săli pline de profesioniști care duc medicina din România mai departe, zi de zi. Nu este doar o comunitate profesională, ci una dintre structurile de rezistență ale sistemului de sănătate. Medicina nu este doar o profesie. Este o alegere care vine cu responsabilitate, presiune și, de multe ori, cu sacrificii invizibile. Am vorbit despre diferența dintre a fi medic în România și a fi medic pentru România. A doua variantă înseamnă mai mult: implicare, curaj și asumarea schimbării.”, se arată în postarea Ministrului Sănătății, de pe Facebook.

Referitor la reforme, Alexandru Rogobete a arătat că schimbările sunt în curs, dar oamenii rămân centrali: „Sistemul de sănătate se schimbă. Avem investiții, infrastructură, digitalizare și resurse mai clare decât în trecut. Dar fără oameni, toate acestea nu înseamnă nimic.”

De asemenea, a punctat nevoia unor standarde ridicate.

„Un sistem devine mai bun atunci când are standarde și oameni care nu acceptă compromisuri. Încrederea ține acest sistem în picioare. Nu se cere. Se construiește, prin fapte și decizii corecte”, a subliniat acesta.

Totodată, el a subliniat relația medic–pacient. La final, Rogobete a transmis că rolul său este de a susține profesia medicală.

„Nu cred într-o medicină în care pacientul trebuie să aleagă între competență și empatie. Medicina adevărată le cere pe ambele. Rolul meu este clar: să susțin profesia medicală, standardele ridicate și un sistem care nu mai acceptă jumătăți de măsură”, a conchis ministrul.