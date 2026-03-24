Se înființează un grup special pentru monitorizarea medicamentelor, pe fondul tensiunilor internaționale. Rogobete: „Facem ceea ce trebuie, la timp”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat constituirea unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România, în contextul internațional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu și de presiuni reale asupra economiei.

Decizia vine ca o măsură de precauție, nu ca răspuns la o criză existentă. Ministrul a subliniat că, deși în prezent nu există probleme majore în aprovizionarea cu medicamente, „experiența ultimilor ani ne-a arătat clar că reacția târzie costă – în accesul pacienților la tratament și în stabilitatea sistemului.”

Noul grup va funcționa pe baza unei monitorizări zilnice a stocurilor și consumului de medicamente, cu accent pe produsele care prezintă risc de discontinuitate. În paralel, autoritățile vor urmări evoluția prețurilor, inclusiv impactul costurilor logistice și al carburanților, a scris Rogobete pe Facebook.

Obiectivul principal este identificarea rapidă a eventualelor vulnerabilități și intervenția timpurie, înainte ca acestea să afecteze accesul pacienților la tratamente.

Printre măsurile anunțate de Ministerul Sănătății se numără:

- monitorizarea constantă a stocurilor de medicamente, în special a celor sensibile;

- colectarea și analizarea datelor privind consumul și disponibilitatea;

- propunerea de soluții pentru asigurarea continuității aprovizionării, inclusiv redistribuirea stocurilor;

- identificarea unor canale alternative de aprovizionare;

- colaborarea permanentă cu instituțiile relevante și operatorii din piață;

- informarea personalului medical cu privire la alternative terapeutice, dacă va fi necesar;

- semnalarea rapidă a situațiilor critice.

Ministrul a descris inițiativa drept „o decizie de responsabilitate”, menită să asigure stabilitatea sistemului de sănătate și accesul continuu al pacienților la tratamente.

Autoritățile dau asigurări că monitorizează atent evoluțiile din piață și sunt pregătite să intervină rapid, în cazul în care apar disfuncționalități.

„Facem ceea ce trebuie, la timp, pentru ca sistemul de sănătate să rămână stabil, iar pacienții să aibă în continuare acces la tratamentele de care au nevoie”, a conchis Rogobete.