Ministrul Rogobete anunță că Platforma Pacientului este în lucru: „O platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat duminică, 9 noiembrie, la Institutul de Oncologie din Bucureşti, unde s-a inaugurat cel mai mare centru de screening şi prevenţie multiorgan pentru oncologie, din România.

„Am spus încă de la începutul mandatului că screeningul și prevenția sunt poate cele mai importante elemente din dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Mă bucur să mă aflu astăzi la Institutul de Oncologie din București, unde se inaugurează cel mai mare centru de screening și prevenție multiorgan și oncologie din România.”

Investiția, spune ministrul, s-a făcut din bugetul de stat, fonduri europene și Banca Mondială.

„Discutăm aici de o investiţie multisursă, făcută atât din bugetul de stat cât şi din fonduri europene sau Banca Mondială, achiziţie importantă de echipamente de screening pentru mamografie sau pentru HPV, o dezvoltare impresionantă a laboratorului de anatomie patologică pe care tocmai ce l-am vizitat.”

Investiții de 50 de milioane de lei în ultimii 3 ani, din bugetul de stat, din PNRR sau Banca Mondială

De asemenea, ministrul a felicitat echipa pentru eforturile depuse și a subliniat investițiile de 50 de milioane de lei realizate în ultimii trei ani, promițând continuarea acestora, inclusiv prin achiziția unui RMN 3 Tesla pentru extinderea programelor de screening, în special pentru cancerul de prostată.

„Pacienții, începând de mâine, pot beneficia de servicii de screening din acest centru. O felicit pe doamna doctor manager, cu care am lucrat din anul 2023, când am început implementarea programului PNRR. Felicit echipa institutului pentru lucrurile bune pe care le fac pentru pacienți și vreau să le mulțumesc pentru efortul lor din zi și din noapte, pentru că medicina înseamnă 24 de ore, 7 zile din 7.

Din păcate, uneori răspundeți în fața opiniei publice pentru nepăsarea sau neputința sistemului și îmi cer scuze pentru acest lucru. Însă lucrurile bune, care se văd și care ajută pacienții, sunt cele care contează.

Institutul de Oncologie din București este în transformare: investiții de 50 de milioane de lei în ultimii 3 ani, din bugetul de stat, din PNRR sau Banca Mondială. Continuăm să investim, pentru ca paleta de screening să fie una completă, și aici mă refer în special la cancerul de prostată. Săptămâna trecută am aprobat un acord prealabil de finanțare pentru un RMN 3 Tesla, astfel încât gama de radiologie să fie completată.”

Alexandru Rogobete a afirmat că, din punctul lui de vedere, este cel mai mare şi cel mai complex centru de screening şi prevenţie în oncologie din România.

Cum va fi finanțat centrul de screening și oncologie

Întrebat cum va finanța în continuare Ministerul Sănătății bugetul acestui centru, acesta a precizat că vine din mai multe surse.

„Vorbim aici de fonduri din cadrul programelor naţionale de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar şi fonduri directe de la Ministerul Sănătăţii. Sigur că acum împreună cu echipa de la Ministerul Sănătăţii lucrăm la acea strategie naţională de screening şi prevenţie care va cuprinde principalele patologii. Mă refer la zona cardio şi cerebrovasculară, mă refer evident la oncologie, boli rare, nutriţie, diabet şi sigur lista poate continua.

Încercăm ca, pentru fiecare calup de patologii, să realizăm un program naţional în cadrul Ministerului Sănătăţii, astfel încât să oferim pe de o parte predictibilitate a finanţării pentru astfel de programe şi pe de altă parte să realizăm o relaxare administrativă, dacă pot să-i spun aşa, cu un traseu clar al pacientului şi al fondurilor, pentru ca aceste investigaţii să poată fi realizate şi oamenii să poată avea acces la screening şi prevenţie, aşa cum ţara asta ar trebui şi ar putea, după cum vedeţi, să facă”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Despre Platforma Pacientului

Despre Platforma Pacientului, ministrul a anunțat că este în lucru. Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate va fi lansată parțial la finalul acestui an și complet funcțională în august anul viitor.

„Este în lucru o platformă digitală nu doar pentru pacienți, ci și pentru personalul medical. Tot prin această platformă vom consulta principalele proiecte legislative pe care le avem în intenție, atât cu personalul medical, cât și cu societatea civilă, într-o manieră digitală, mult mai ușor accesibilă pentru cât mai mulți pacienți.”

În ceea ce privește cardurile de sănătate și noile cărți de identitate, va exista o nouă platformă informatică a asigurărilor de sănătate. Prima versiune va fi disponibilă la finalul acestui an, iar sistemul va fi complet funcțional și integrat la finalul primului semestru, practic în august anul viitor. Pentru început, vom intra într-o perioadă de tranziție, astfel încât serviciile să poată fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, al cărui termen de valabilitate a fost prelungit, cât și prin noile cărți de identitate electronice.”

Nu în ultimul rând, ministrul a vorbit despre motivul pentru care nu se face momentan integrarea completă.

„De ce nu se face încă integrarea completă? Așa cum am spus, există un procent semnificativ de oameni în România care cred că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipați.

Astfel spus, există un grup important de oameni de care nu putem să nu ținem cont, care cred că medicina se face cu apă, energie sau nanoboți. Până depășim aceste elemente de confuzie, trebuie să oferim acces tuturor în sistem, indiferent de forma de acces.”