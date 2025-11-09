search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ministrul Rogobete anunță că Platforma Pacientului este în lucru: „O platformă digitală, nu doar pentru pacient, ci şi pentru personalul medical”

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat duminică, 9 noiembrie, la Institutul de Oncologie din Bucureşti, unde s-a inaugurat cel mai mare centru de screening şi prevenţie multiorgan pentru oncologie, din România.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete/FOTO: Captură video
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete/FOTO: Captură video

„Am spus încă de la începutul mandatului că screeningul și prevenția sunt poate cele mai importante elemente din dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Mă bucur să mă aflu astăzi la Institutul de Oncologie din București, unde se inaugurează cel mai mare centru de screening și prevenție multiorgan și oncologie din România.”

Investiția, spune ministrul, s-a făcut din bugetul de stat, fonduri europene și Banca Mondială.

„Discutăm aici de o investiţie multisursă, făcută atât din bugetul de stat cât şi din fonduri europene sau Banca Mondială, achiziţie importantă de echipamente de screening pentru mamografie sau pentru HPV, o dezvoltare impresionantă a laboratorului de anatomie patologică pe care tocmai ce l-am vizitat.”

Investiții de 50 de milioane de lei în ultimii 3 ani, din bugetul de stat, din PNRR sau Banca Mondială

De asemenea, ministrul a felicitat echipa pentru eforturile depuse și a subliniat investițiile de 50 de milioane de lei realizate în ultimii trei ani, promițând continuarea acestora, inclusiv prin achiziția unui RMN 3 Tesla pentru extinderea programelor de screening, în special pentru cancerul de prostată.

„Pacienții, începând de mâine, pot beneficia de servicii de screening din acest centru. O felicit pe doamna doctor manager, cu care am lucrat din anul 2023, când am început implementarea programului PNRR. Felicit echipa institutului pentru lucrurile bune pe care le fac pentru pacienți și vreau să le mulțumesc pentru efortul lor din zi și din noapte, pentru că medicina înseamnă 24 de ore, 7 zile din 7.

Din păcate, uneori răspundeți în fața opiniei publice pentru nepăsarea sau neputința sistemului și îmi cer scuze pentru acest lucru. Însă lucrurile bune, care se văd și care ajută pacienții, sunt cele care contează.

Institutul de Oncologie din București este în transformare: investiții de 50 de milioane de lei în ultimii 3 ani, din bugetul de stat, din PNRR sau Banca Mondială. Continuăm să investim, pentru ca paleta de screening să fie una completă, și aici mă refer în special la cancerul de prostată. Săptămâna trecută am aprobat un acord prealabil de finanțare pentru un RMN 3 Tesla, astfel încât gama de radiologie să fie completată.”

Alexandru Rogobete a afirmat că, din punctul lui de vedere,  este cel mai mare şi cel mai complex centru de screening şi prevenţie în oncologie din România.

Cum va fi finanțat centrul de screening și oncologie

Întrebat cum va finanța în continuare Ministerul Sănătății bugetul acestui centru, acesta a precizat că vine din mai multe surse.

„Vorbim aici de fonduri din cadrul programelor naţionale de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, dar şi fonduri directe de la Ministerul Sănătăţii. Sigur că acum împreună cu echipa de la Ministerul Sănătăţii lucrăm la acea strategie naţională de screening şi prevenţie care va cuprinde principalele patologii. Mă refer la zona cardio şi cerebrovasculară, mă refer evident la oncologie, boli rare, nutriţie, diabet şi sigur lista poate continua.

Citește și: Rogobete, despre perchezițiile de la Ministerul Sănătății pentru certificate false de rezidențiat: „Dacă se găsesc vinovați, îi dau afară”

Încercăm ca, pentru fiecare calup de patologii, să realizăm un program naţional în cadrul Ministerului Sănătăţii, astfel încât să oferim pe de o parte predictibilitate a finanţării pentru astfel de programe şi pe de altă parte să realizăm o relaxare administrativă, dacă pot să-i spun aşa, cu un traseu clar al pacientului şi al fondurilor, pentru ca aceste investigaţii să poată fi realizate şi oamenii să poată avea acces la screening şi prevenţie, aşa cum ţara asta ar trebui şi ar putea, după cum vedeţi, să facă”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Despre Platforma Pacientului

Despre Platforma Pacientului, ministrul a anunțat că este în lucru. Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate va fi lansată parțial la finalul acestui an și complet funcțională în august anul viitor.

„Este în lucru o platformă digitală nu doar pentru pacienți, ci și pentru personalul medical. Tot prin această platformă vom consulta principalele proiecte legislative pe care le avem în intenție, atât cu personalul medical, cât și cu societatea civilă, într-o manieră digitală, mult mai ușor accesibilă pentru cât mai mulți pacienți.”

În ceea ce privește cardurile de sănătate și noile cărți de identitate, va exista o nouă platformă informatică a asigurărilor de sănătate. Prima versiune va fi disponibilă la finalul acestui an, iar sistemul va fi complet funcțional și integrat la finalul primului semestru, practic în august anul viitor. Pentru început, vom intra într-o perioadă de tranziție, astfel încât serviciile să poată fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, al cărui termen de valabilitate a fost prelungit, cât și prin noile cărți de identitate electronice.”

Nu în ultimul rând, ministrul a vorbit despre motivul pentru care nu se face momentan integrarea completă.

„De ce nu se face încă integrarea completă? Așa cum am spus, există un procent semnificativ de oameni în România care cred că, odată cu noua carte de asigurări de sănătate electronică, vor fi microcipați.

Astfel spus, există un grup important de oameni de care nu putem să nu ținem cont, care cred că medicina se face cu apă, energie sau nanoboți. Până depășim aceste elemente de confuzie, trebuie să oferim acces tuturor în sistem, indiferent de forma de acces.”

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Casa Albă acuză BBC de „fake news” din cauza unui documentar despre insurecția de la Capitoliu
stirileprotv.ro
image
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
gandul.ro
image
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
mediafax.ro
image
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
fanatik.ro
image
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte. Se clatină regimul de la Kremlin?
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Nici n-a vrut să audă! Elena Rybakina a oferit imagini nemaivăzute, pe teren, după ce a câștigat Turneul Campioanelor
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
observatornews.ro
image
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Vom avea o iarnă cu zăpadă şi ger, spun meteorologii. Fenomenul care aduce ninsori ca în copilărie
playtech.ro
image
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
De ce a avut Stoichiță geacă roșie la înmormântarea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a izbucnit în lacrimi pe scenă! Tatăl artistei este în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Vortexul polar este perturbat de un fenomen rar. Meteorologii anunţă IARNĂ GREA
romaniatv.net
image
Cei care votează trăiesc mai mult. Ce legătură au alegerile cu sănătatea
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Două produse folosite de gospodine în ciorbe și alte mâncăruri, retrase de pe raft. Pot conține bucăți de metal
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
Principalele drumuri ale Imperiului Roman în timpul domniei lui Hadrian (117–138 d.Hr.). (© Wikimedia Commons)
Ce lungime avea, de fapt, rețeaua de drumuri romane?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?