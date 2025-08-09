search
Sâmbătă, 9 August 2025
Rogobete, după ce a vizitat șantierul spitalului din Tecuci: „Scuze poate găsi oricine. Dar puțini sunt cei care construiesc spitale și salvează vieți!"

Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă, 9 august, șantierul viitorului spital care se construiește la Tecuci. Investiția aparține Consiliului Județean Galați și va deservi peste 120.000 de locuitori. 

Minsitrul Alexandru Rogobete și președintele CJ Galați, Costel Fotea FOTO: FB
Minsitrul Alexandru Rogobete și președintele CJ Galați, Costel Fotea FOTO: FB

„Spital nou la Tecuci – investiție majoră pentru sănătatea gălățenilor! Scuze poate găsi oricine. Dar puțini sunt cei care construiesc spitale și salvează vieți! Îl felicit pe președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, pentru că a ales să investească în sănătatea oamenilor”, a scris ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe FB.

În postarea sa, ministrul a menționat că la Tecuci prinde contur un spital modern, construit după cele mai înalte standarde medicale, care va deservi peste 120.000 de locuitori din centrul și nordul județului. Valoarea investiției este de peste 190 milioane lei din bugetul CJ Galați, iar termenul de finalizare este  septembrie 2026

Noua clădire a Spitalului Municipal „Anton Cincu” va avea: 105 paturi (10 ATI), saloane de 2 paturi cu baie proprie și rezerve individuale, 4 săli de operație + 2 pentru intervenții endoscopice, heliport pe acoperiș, echipamente performante și digitalizare completă.

Ministerul Sănătății va sprijini dotarea noului spital cu aparatură și echipamente medicale moderne, pentru ca pacienții să beneficieze de tratamente de ultimă generație chiar acasă, la Tecuci, a anunțat Rogobete. 

Ministrul Alexandru Robobete a povestit că a fost impresionat un medic tânăr. „Mi-a spus cu mândrie: <Nu-mi trimit pacienții la spitalul județean decât atunci când e absolut necesar. Fac tot ce pot aici, în spitalul nostru, pentru că știu că pacienții au nevoie de noi aproape de casă. Și rămân lângă ei până la capăt.> Aceasta este imaginea încrederii – medici care aleg să lupte pentru pacienți, în comunitatea lor. Sănătatea comunității este prioritatea noastră. Astăzi investim pentru siguranța și confortul pacienților de mâine. Încrederea ne face bine”, a adăugat ministrul Rogobete.

Doar în ultimul an, spitalul actual a avut peste 68.000 de cazuri la CPU, peste 62.000 de pacienți în ambulatoriu și peste 1.000 de nașteri.

