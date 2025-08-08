Vaccinare anti-HPV gratuită pentru tinerii din România. Rogobete: „Vaccinul va fi decontat prin CNAS”

Guvernul României a făcut un pas important în prevenția cancerelor asociate infecției cu HPV, aprobând vineri, 8 august, extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieți, cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani.

Măsura, propusă de Ministerul Sănătății, are ca scop reducerea pe termen lung a incidenței bolilor provocate de virusul papiloma uman, una dintre principalele cauze ale cancerului de col uterin și ale altor tipuri de cancer.

„Astăzi, Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății, o serie de modificări legislative importante, care vor sprijini pacienții și personalul medical, consolidând reforma sistemului de sănătate din România”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Vaccinul va fi decontat integral prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru a elimina barierele financiare și a facilita accesul rapid și eficient la imunizare.

În paralel, Guvernul a aprobat patru seturi de norme esențiale pentru prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.

S-au aprobat patru categorii de norme pentru controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, măsuri fundamentale pentru protecția pacienților și a personalului sanitar:

1. Normele de organizare a activităților de prevenire și limitare a infecțiilor în unitățile sanitare.

2. Metodologia de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale.

3. Atribuțiile privind accidentele de expunere la produse biologice pentru personalul sanitar.

4. Metodologiile pentru supravegherea infecțiilor și gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice.

„Aceste măsuri sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și pentru protejarea atât a pacienților, cât și a personalului medical. Prin aceste modificări, Ministerul Sănătății și Guvernul României fac pași importanți spre un sistem sanitar mai sigur, mai accesibil și mai eficient pentru toți cetățenii”, a subliniat ministrul Alexandru Rogobete.