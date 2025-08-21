Ministerul Sănătății a retras prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente

Ministerul Sănătăţii a anunţat joi că a decis, în urma consultărilor directe cu asociaţiile de pacienţi şi cu reprezentanţi responsabili din justiţie, să retragă din proiectul de ordonanţă prevederea care limita posibilitatea pacienţilor de a apela la procedura ordonanţei preşedinţiale pentru acces la medicamente.

„Pacienţii nu trebuie să sufere din cauza imperfecţiunilor legislative sau a unor soluţii incomplete. Obligaţia noastră, ca stat şi ca minister, este să găsim mecanisme corecte, rapide şi etice prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare, mai ales acolo unde nu există alternativă terapeutică. Soluţia nu este să limităm drepturile pacienţilor, ci să venim cu reguli mai clare şi sustenabile, care să asigure echilibru între responsabilitatea autorităţilor, obligaţiile companiilor farmaceutice şi, mai ales, dreptul fiecărui pacient", precizează Ministerul Sănătăţii, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Totodată, pentru a garanta un acces real şi eficient, va fi introdus "un mecanism mai strict de monitorizare: medicul prescriptor va avea obligaţia de a urmări evoluţia pacientului, de a evalua beneficiul terapeutic şi de a raporta trimestrial rezultatele".

"În situaţia obţinerii unui beneficiu terapeutic suplimentar, după prima evaluare anuală, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS şi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentului, astfel încât pacienţii să fie sprijiniţi, iar sistemul să rămână sustenabil. Până când experţii din Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor identifica o formulă administrativă completă, prevederea respectivă este retrasă din actualul proiect de ordonanţă", subliniază Ministerul Sănătății.