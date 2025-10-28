search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Când Ministerul Sănătății va proteja și asigura sănătatea cadrelor medicale? Burnoutul afectează deosebit de mult tinerii medici

0
0
Publicat:

De dimineață ne-a șocat pe toți știrea despre doamna doctor Ștefania Szabo de la Spitalul Județean Buzău. A fost găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani, era medic chirurg și totodată directorul medical al acestui spital. Ne-a șocat căci am văzut-o oferind o declarație presei cu o zi înainte, era tânără și energică. Probabil vom afla cauzele medicale ale decesului.

FOTO Facebook
FOTO Facebook

Însă, despre stresul, epuizarea fizică și psihică, despre cadre medicale care mor în spitale, în timpul orelor de muncă, majoritatea în timpul gărzilor de noapte s-a tot vorbit în ultimii ani și nu s-a făcut nimic pentru a alunga povara muncii, suprasolicitarea și pentru a le asigura un loc de muncă echilibrat și sănătos psihic.

Ca psiholog, anul trecut am fost implicat în derularea sub egida și cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății a 12 workshopuri de o zi în 4 orașe, București, Timișoara, Sibiu și Iași la care au participat peste 300 de medici și asistente medicale, din mai multe spitale (inclusiv psihiatrie) strict pe tema stresului și a burnoutului și a epuizării la locul de muncă.

A fost cel mai ridicat interes pe care l-am simțit si am primit la fiecare workshop mărturiile cadrelor medicale despre impactul condițiilor de muncă, al stresului, suprasolicitarii și al presiunii din toate părțile: sistem, superiori, pacienți și aparținători.

În ciuda prejudecăților, burnoutul afectează deosebit de mult tinerii medici, medicii sub 40 de ani, medicii specialiști și pe cei rezidenți deopotrivă.  

Semnele sunt similare depresiei, se suprapun sau deseori vorbim de ambele condiții depresie și burnout și nici nu poți să-ți dai seama care a fost prima depresia sau burnoutul, sau burnoutul a dus la depresie.

Un studiu realizat de Colegiul Medicilor concluziona ca unul din trei medici are simptome de burnout. Au fost declarații de presă și cam atât. Măsuri eficiente deloc.

În unele secții clinice procentul medicilor epuizați este mult mai mare. Statisticile ne arată că medicina de urgență de cele mai multe ori pe locul întâi, urmată de alte specialități precum oncologia, medicina internă, chirurgia, medicina de familie, ginecologia. Însă procentul cadrelor medicale care suferă de burnout nu a înregistrat mari diferențe în aceste specialități.  

Poate cel mai îngrijorător rezultat este acela că 42% dintre medicii analizați au raportat că starea de epuizare o resimt de peste 2 ani. Și este valabil și în Romania. Burnoutul ca și depresia, la majoritatea persoanelor, nu este o condiție pe care o resimt în ultimele 4 sau 5 luni, ci iată de peste 2 ani de zile. Și medicii continuă să muncească în aceleași condiții. De aceea, nu este deloc surprinzător că la un moment dat corpul cedează.

Știți ce au răspuns medicii când au fost întrebați care sunt factorii care contribuie cel mai mult la burnout? Au spus așa: prea multe treburi birocratice (62%), prea multe ore la lucru (41%), lipsa de respect, atenție din partea personalului, adică angajați, colegi sau șefi (40%), lipsa de autonomie și a controlului (32%), practici computerizate (24%) și lipsa de respect din partea pacienților (13%). Datele sunt preluate din studiul Medscape din 2024 realizat în SUA pe 9226 de respondenți.

Ce vreau să reținem că burnoutul este un sindrom (nu o boală) în directă legătura cu condițiile locului de muncă, în cazul acesta condițiile din spital. Ca să reduci riscul de burnout, nu trebuie să trimiți persoana afectată la psiholog, nici în concediu, ci trebuie să regândești, să îmbunătățești, să schimbi deci condițiile de muncă.

E timpul și este urgent ca situația sistemului medical să se schimbe, iar medicii să simtă că lucrează în condiții demne și libere, fără presiune, fără stresul timpului și al volumului mare de lucru, fără birocrație, să simtă că sunt respectați, că locul de muncă este un loc unde merg din pasiune și cu încredere simțindu-se satisfăcuți și fericiți!

Prea multe cadre medicale își pierd viața sau le este afectată grav sănătatea mintală.

Gărzile au devenit căi spre deces!

Sănătatea Mintală are prioritate!!

Sper ca tânărul Ministru al Sănătății să adopte măsuri de urgență pentru păstrarea Sănătății mintale pentru toate cadrele medicale și non medicale din sistemul public.

Opinii

Mai multe de la Mihai Copăceanu

Cum putem avea un An Nou Fericit?
Opinii
Semnal de alarmă: Crește mult consumul de alcool în rândul fetelor în preajma Sărbătorilor. 10 recomandări pentru părinți
Opinii
De ce peste 2 milioane de români au votat Călin Georgescu ? 10 adevăruri!
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani
stirileprotv.ro
image
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie
gandul.ro
image
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
mediafax.ro
image
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
fanatik.ro
image
PSD i-a dat ultimatum lui Ilie Bolojan cu pensiile magistraților. Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură dacă legea pică iar la CCR
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
A prezentat derby-ul fără sutien și a stârnit o avalanșă de reacții: „Ar trebui să intri în patrimoniul UNESCO”
gsp.ro
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Rusia, despre trupele străine care luptă pentru Ucraina: "Îi vom distruge pe toţi"
observatornews.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Grupa I de muncă. Lista completă a beneficiilor oferite de stat
playtech.ro
image
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în camera de gardă: „Aștept raportul medico-legal”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Chivu a decis! Ce se întâmplă cu jucătorul de la Inter care a omorât un bătrân de 81 de ani
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Acestea sunt ULTIMELE imagini cu Ștefania Szabo în viața! Doctorița a murit în spital, la câteva ORE după un scandal uriaș
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Noutăți privind acordarea de tichete de energie. Ministrul Muncii, anunț despre banii pentru 600.000 de beneficiari
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză plauzibilă și reacția Colegiului Medicilor
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
Jennifer Lawrence foto Profimedia jpg
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!