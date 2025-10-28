Când Ministerul Sănătății va proteja și asigura sănătatea cadrelor medicale? Burnoutul afectează deosebit de mult tinerii medici

De dimineață ne-a șocat pe toți știrea despre doamna doctor Ștefania Szabo de la Spitalul Județean Buzău. A fost găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani, era medic chirurg și totodată directorul medical al acestui spital. Ne-a șocat căci am văzut-o oferind o declarație presei cu o zi înainte, era tânără și energică. Probabil vom afla cauzele medicale ale decesului.

Însă, despre stresul, epuizarea fizică și psihică, despre cadre medicale care mor în spitale, în timpul orelor de muncă, majoritatea în timpul gărzilor de noapte s-a tot vorbit în ultimii ani și nu s-a făcut nimic pentru a alunga povara muncii, suprasolicitarea și pentru a le asigura un loc de muncă echilibrat și sănătos psihic.

Ca psiholog, anul trecut am fost implicat în derularea sub egida și cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății a 12 workshopuri de o zi în 4 orașe, București, Timișoara, Sibiu și Iași la care au participat peste 300 de medici și asistente medicale, din mai multe spitale (inclusiv psihiatrie) strict pe tema stresului și a burnoutului și a epuizării la locul de muncă.

A fost cel mai ridicat interes pe care l-am simțit si am primit la fiecare workshop mărturiile cadrelor medicale despre impactul condițiilor de muncă, al stresului, suprasolicitarii și al presiunii din toate părțile: sistem, superiori, pacienți și aparținători.

În ciuda prejudecăților, burnoutul afectează deosebit de mult tinerii medici, medicii sub 40 de ani, medicii specialiști și pe cei rezidenți deopotrivă.

Semnele sunt similare depresiei, se suprapun sau deseori vorbim de ambele condiții depresie și burnout și nici nu poți să-ți dai seama care a fost prima depresia sau burnoutul, sau burnoutul a dus la depresie.

Un studiu realizat de Colegiul Medicilor concluziona ca unul din trei medici are simptome de burnout. Au fost declarații de presă și cam atât. Măsuri eficiente deloc.

În unele secții clinice procentul medicilor epuizați este mult mai mare. Statisticile ne arată că medicina de urgență de cele mai multe ori pe locul întâi, urmată de alte specialități precum oncologia, medicina internă, chirurgia, medicina de familie, ginecologia. Însă procentul cadrelor medicale care suferă de burnout nu a înregistrat mari diferențe în aceste specialități.

Poate cel mai îngrijorător rezultat este acela că 42% dintre medicii analizați au raportat că starea de epuizare o resimt de peste 2 ani. Și este valabil și în Romania. Burnoutul ca și depresia, la majoritatea persoanelor, nu este o condiție pe care o resimt în ultimele 4 sau 5 luni, ci iată de peste 2 ani de zile. Și medicii continuă să muncească în aceleași condiții. De aceea, nu este deloc surprinzător că la un moment dat corpul cedează.

Știți ce au răspuns medicii când au fost întrebați care sunt factorii care contribuie cel mai mult la burnout? Au spus așa: prea multe treburi birocratice (62%), prea multe ore la lucru (41%), lipsa de respect, atenție din partea personalului, adică angajați, colegi sau șefi (40%), lipsa de autonomie și a controlului (32%), practici computerizate (24%) și lipsa de respect din partea pacienților (13%). Datele sunt preluate din studiul Medscape din 2024 realizat în SUA pe 9226 de respondenți.

Ce vreau să reținem că burnoutul este un sindrom (nu o boală) în directă legătura cu condițiile locului de muncă, în cazul acesta condițiile din spital. Ca să reduci riscul de burnout, nu trebuie să trimiți persoana afectată la psiholog, nici în concediu, ci trebuie să regândești, să îmbunătățești, să schimbi deci condițiile de muncă.

E timpul și este urgent ca situația sistemului medical să se schimbe, iar medicii să simtă că lucrează în condiții demne și libere, fără presiune, fără stresul timpului și al volumului mare de lucru, fără birocrație, să simtă că sunt respectați, că locul de muncă este un loc unde merg din pasiune și cu încredere simțindu-se satisfăcuți și fericiți!

Prea multe cadre medicale își pierd viața sau le este afectată grav sănătatea mintală.

Gărzile au devenit căi spre deces!

Sănătatea Mintală are prioritate!!

Sper ca tânărul Ministru al Sănătății să adopte măsuri de urgență pentru păstrarea Sănătății mintale pentru toate cadrele medicale și non medicale din sistemul public.