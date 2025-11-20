search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Crește și numărul de afecţiuni pentru care pot fi prescrise

0
0
Publicat:

Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost completată cu 41 de molecule, în baza unei ordonanţe aprobate joi, 20 noiembrie, de către Guvern, anunţă Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. În cazul bolilor rare, se introduc tratamente de ultimă generaţie pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

„Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite cu 41 de medicamente şi, în acelaşi timp, extinderea listei de afecţiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”, a spus  Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului Sănătăţii, „este o schimbare de fond, care atinge direct vieţile oamenilor” și „unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani”

„Un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătăţii, ANMDMR şi CNAS. Sunt mândru că, împreună, am reuşit să introducem terapii noi, inovatoare, generice şi biosimilare, care aduc tratamentul mai aproape de oameni şi fac sistemul mai accesibil şi mai corect. În paralel, extinderea afecţiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulţi pacienţi. Prin această extindere, pacienţii cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice şi infecţioase primesc opţiuni terapeutice moderne, validate ştiinţific şi aliniate la standardele europene”, a explicat oficialul.

Alexandru Rogobete a mai precizat că, „pentru bolile rare – acolo unde de prea multe ori familiile au fost singure – introducem tratamente de ultimă generație pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie”.

Domeniile în care se introduc sau extins tratamente noi

ONCOLOGIE

Cancer mamar în stadiu avansat

Cancer colorectal (CCR) metastazat

Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare

Cancer mamar metastatic sau avansat local

Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat

Cancer tiroidian medular avansat

Cancer de prostată avansat

Cancer de prostată metastatic

Leucemie

Mielom multiplu recidivat şi refractar

Melanom uveal

Cancer de tract biliar

NEUROLOGIE

Tratamentul migrenei

Epilepsie

Miastenia gravis

REUMATOLOGIE

Artrita psoriazică

Spondiloartrită axială

DERMATOLOGIE

Dermatita atopică

PNEUMOLOGIE

Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)

Astm bronşic sever

ENDOCRINOLOGIE

Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)

Dislipidemie mixtă

OFTALMOLOGIE

Degenerescenţă maculară neovasculară

Edem macular diabetic

HEMATOLOGIE

Trombocitopenie severă

PEDIATRIE

Tratamentul acondroplaziei

Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie)

Amiloidoză cu transtiretină

Hipertensiune esenţială

GASTROENTEROLOGIE

Colită ulcerativă

ALERGOLOGIE

Angioedem ereditar

BOLI INFECŢIOASE

Noi combinaţii medicamentoase pentru tratamentul infecţiei HIV

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Marius Şumudică, premoniţie înaintea tragerii la sorţi: „Simţeam că vom întâlni Turcia! Ăsta-i norocul lui nea Mircea”
fanatik.ro
image
Surpriză în ultimul sondaj: Anca Alexandrescu îl depășește pe un favorit. Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Turcii au reacționat INSTANT, după ce au aflat că vor întâlni România la baraj
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Cât este impozitul pentru moștenire în 2025 și cine este scutit de plată. Reguli actualizate din Codul fiscal
playtech.ro
image
FRF, prima reacţie după ce România va întâlni Turcia în barajul pentru CM 2026: “Staţi liniştiţi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Pană de curent MASIVĂ! Sute de mii de oameni au rămas în beznă și fără energie electrică, în Paris
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Pericolele ascunse din încălțămintea copiilor. Kinetoterapeutul Anca Nicorici: „Semnul principal este mersul îngreunat sau balansul”
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
click.ro
image
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
click.ro
Kate și William la Royal Variety Performance, Profimedia (2) jpg
Se uită la el ca la soare, iar el o divinizează. Nu-și declară iubirea bombastic, ca Meghan și Harry, însă relația Kate - William e clar una model
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Camera sovietica Krasnogorsk 3 film 16 mm (© CNSAS)
Eșecuri și gafe ale securiștilor, dezvăluite de un document de uz intern al Securității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
Ups, se întâmplă și la case mai mari! Regina Camilla a umilit o femeie în public!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!