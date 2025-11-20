Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Crește și numărul de afecţiuni pentru care pot fi prescrise

Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Crește și numărul de afecţiuni pentru care pot fi prescrise0
Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost completată cu 41 de molecule, în baza unei ordonanţe aprobate joi, 20 noiembrie, de către Guvern, anunţă Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. În cazul bolilor rare, se introduc tratamente de ultimă generaţie pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie.
„Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite cu 41 de medicamente şi, în acelaşi timp, extinderea listei de afecţiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”, a spus Alexandru Rogobete.
Potrivit ministrului Sănătăţii, „este o schimbare de fond, care atinge direct vieţile oamenilor” și „unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani”
„Un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătăţii, ANMDMR şi CNAS. Sunt mândru că, împreună, am reuşit să introducem terapii noi, inovatoare, generice şi biosimilare, care aduc tratamentul mai aproape de oameni şi fac sistemul mai accesibil şi mai corect. În paralel, extinderea afecţiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulţi pacienţi. Prin această extindere, pacienţii cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice şi infecţioase primesc opţiuni terapeutice moderne, validate ştiinţific şi aliniate la standardele europene”, a explicat oficialul.
Alexandru Rogobete a mai precizat că, „pentru bolile rare – acolo unde de prea multe ori familiile au fost singure – introducem tratamente de ultimă generație pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie”.
Domeniile în care se introduc sau extins tratamente noi
ONCOLOGIE
Cancer mamar în stadiu avansat
Cancer colorectal (CCR) metastazat
Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare
Cancer mamar metastatic sau avansat local
Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat
Cancer tiroidian medular avansat
Cancer de prostată avansat
Cancer de prostată metastatic
Leucemie
Mielom multiplu recidivat şi refractar
Melanom uveal
Cancer de tract biliar
NEUROLOGIE
Tratamentul migrenei
Epilepsie
Miastenia gravis
REUMATOLOGIE
Artrita psoriazică
Spondiloartrită axială
DERMATOLOGIE
Dermatita atopică
PNEUMOLOGIE
Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)
Astm bronşic sever
ENDOCRINOLOGIE
Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)
Dislipidemie mixtă
OFTALMOLOGIE
Degenerescenţă maculară neovasculară
Edem macular diabetic
HEMATOLOGIE
Trombocitopenie severă
PEDIATRIE
Tratamentul acondroplaziei
Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie)
Amiloidoză cu transtiretină
Hipertensiune esenţială
GASTROENTEROLOGIE
Colită ulcerativă
ALERGOLOGIE
Angioedem ereditar
BOLI INFECŢIOASE
Noi combinaţii medicamentoase pentru tratamentul infecţiei HIV