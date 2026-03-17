Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Preot român, misiune neobișnuită în Groenlanda. Va boteza tineri inuiți „printre ghețari și întinderi nesfârșite de zăpadă”

Un preot român a ajuns în Groenlanda, unde, timp de o săptămână, va sluji și va boteza mai mulți tineri locali care și-au exprimat dorința de a deveni membri ai Bisericii Ortodoxe Române. 

Un episcop român botează inuiți printre ghețarii din Groenlanda FOTO: Episcopia Europei de Nord

Episcopul Europei de Nord, Macarie Drăgoi, a ajuns luni în Groenlanda, unde va desfășura o misiune pastorală în condiții extreme. Potrivit agenției Basilica, Preasfinția Sa va oficia Sfânta Liturghie și va boteza localnicii care doresc să intre în comuniunea Bisericii.

Anunțul a fost făcut chiar de episcop, pe pagina sa de Facebook, unde a descris experiența trăită în acest colț îndepărtat al lumii.

Cu ajutorul Atotmilostivului Dumnezeu am ajuns chiar acum în Groenlanda, unde voi rămâne pentru o săptămână în slujire pastorală. În aceste locuri îndepărtate, printre ghețari și întinderi nesfârșite de zăpadă și gheață, împărtășim căldura și lumina Evangheliei Mântuitorului Hristos. Chiar dacă pământul este acoperit de zăpadă și ghețuri, nădăjduim ca inimile oamenilor să fie încălzite de harul lui Dumnezeu”, a transmis episcopul.

Botezuri pentru tineri groenlandezi

În perioada șederii sale, episcopul va oficia slujbe religioase și va săvârși botezul pentru mai mulți tineri groenlandezi care au ales să îmbrățișeze credința ortodoxă.

În aceste zile voi săvârși, din loc în loc, Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor și Taina Sfântului Botez pentru câțiva tineri groenlandezi, în frunte cu inimosul catehumen Qillaq, care au dorit să-L cunoască pe Hristos și să intre în comuniunea Bisericii. Rugați-vă pentru ca și aici în mijlocul ghețarilor și al vânturilor reci din Groenlanda, să fim cu toții izvoare de har și de bucurie duhovnicească!”, a mai transmis preotul român.

Groenlanda este un teritoriu autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei și reprezintă cea mai mare insulă din lume, cunoscută pentru peisajele sale dominate de gheață și condițiile climatice extreme.

