search
Luni, 22 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Măsuri noi din SUA şi Europa ar limita accesul pacienţilor români la medicamente noi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dezbaterea privind reforma prețurilor medicamentelor în Statele Unite a atins un punct critic, în contextul în care factorii de decizie politică din Statele Unite iau în considerare plafonarea preţurilor medicamentelor prin invocarea clauzei  „națiunii celei mai favorizate” (MFN - most favored nation, în engleză), o abordare care ar lega costul medicamentelor din SUA de cel plătit de sistemele cu plătitor unic din străinătate.

medicament jpeg

Pare o soluţie atrăgătoare la prima vedere : legarea prețurilor americane de tarifele oficiale mai mici din Europa și Marea Britanie ar putea, în teorie, să ajute consumatorii  care se confruntă cu nişte coplăți mari. Cu toate acestea, așa cum avertizează Emil Pânzaru, director de cercetare la Consumer Choice Center, aceasta este o măsură plină de riscuri pentru inovarea farmaceutică globală, pentru accesul pacienților și, nu în ultimul rând, pentru viitorul ambelor economiii.

Deși rezultatul este adesea prețuri de vânzare „mult mai mici” pentru consumatori, lumea plăteşte costuri ascunse, inclusiv în Europa şi inclusiv în România. Pânzaru face referire la datele europene care arată că prețurile scăzute vin la pachet cu perioade lungi de așteptare pentru pacienții care doresc să acceseze tratamente noi. „Prețurile mai mici din Europa vin în detrimentul accesului întârziat”, observă el. „Potrivit Indexului EFPIA Patient W.A.I.T din 2022, durata medie de rambursare a tratamentelor inovatoare în țările UE și SEE a ajuns la 517 de zile, variind de la 128 de zile în Germania la 1.351 de zile în Malta. În cazul României, accesul se face în mediu după 460 de zile doar pentru a fi disponibile în ţară. Din păcate, deciziile comitetelor naţionale europene  se bazează adesea pe factori de natură politică și pot omite anumiți factori importanți pentru sănătatea pacienților, provocând întarzierile mari”.

Cercetările subliniază gravitatea acestei probleme pentru descoperirile viitoare. „„Poziția de lider în inovaţie biofarmaceutică a Americii este determinată de stimulente financiare pe care MFN le amenință. Lansarea unui nou medicament pe piață durează peste 10 ani și costă 2,6 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a acestei sume este finanțată din profiturile reinvestite ale respectivelor firme. Dacă acele companii nu pot recupera costurile de cercetare și dezvoltare, acestea ar putea înceta să lanseze sau să dezvolte noi medicamente, afectând pacienții din SUA și din întreaga lume. Astfel, reducerea prețurilor din SUA pentru a se alinia la țările cu cheltuieli mai mici ar putea distruge acest sistem”, spune el, citând estimările Universității din Chicago privind „potenţial sute de aprobări de medicamente noi mai puține (cu 167 sau 342 mai puţine per deceniu” și o reducere a bugetelor de cercetare și dezvoltare de până la 60 % în condiții de control strict. „În acest context, pierderea de vieți omenești din cauza controlului prețurilor în următorii 10 ani este de 20 de ori mai mare decât pierderea cauzată de COVID-19 până în prezent în SUA. Acest lucru este alarmant pentru toată lumea, dar mai ales pentru pacienții care suferă de boli rare, cancer și afecțiuni cronice”.

În același timp, Europa se confruntă cu propriile dificultăți, fiind supusă unor propuneri de reducere a exclusivității datelor de referință (reprezentândperioada în care medicamentele originale sunt protejate de concurența generică prin drepturi de autor), de la opt la șase ani. „Reducerea duratei brevetelor descurajează  investițiile, creează  bariere în calea introducerii pe piață a noilor tehnologii și pune  în pericol accesul pacienților la medicamente inovatoare. Incertitudinea împiedică inovarea, iar investițiile ar fi reduse în sectoarele în care brevetele solide sunt esențiale”, insistă Pânzaru, avertizând că reformele bine intenționate ar putea „exacerba deficitul Europei în sensul inovaţiei şi compeţiei din industria farmaceutică comparativ cu actori precum Statele United pe scena mondială”.  ”.

În acelaşi timp, probleme structurale mai ample în ceea ce privește prețurile medicamentelor persistă pe ambele maluri ale Atlanticului. În SUA, administratorii de beneficii farmaceutice (PBM - pharmacy benefit managers), intermediari însărcinați cu negocierea reducerilor pentru asigurători, ajung adesea să „păstreze o parte substanțială din câştigurile încasate  în loc să le transfere mai departe în formă de preţuri scăzute pacienţilor americani obişnuiţi”, observă Panzaru. „Fără o reformă legitimă a PBM în SUA, MFN nu va reduce costurile suportate de pacienți. Pacienții americani se vor confrunta cu aceleași costuri, dacă nu chiar mai mari, la farmacie, dacă PBM vor putea continua să manipuleze structurile de prețuri în scopul obținerii de profit”.

În cazul Europei, licențele obligatorii sunt un mecanism nou care adaugă un nou nivel de complexitate relațiilor transatlantice. Un instrument propus în cadrul ultimelor reforme farmaceutice ale UE, licenţele obligatorii  permit  guvernelor să ignore brevetele existente ale firmelor, şi să transfere drepturile de autor cu forţa altor firme. Scopul ar fi să încurajeze producţia în anumite situații de criză. Realitatea  este însă că descurajează producătorii din a veni cu noi produse pe piaţă. Pânzare subliniază faptul că “dacă un producător ştie că produsul i-ar putea fi confiscat pe criterii vagi cum ar fi interesul general, atunci acea firmă nu va mai încerca să investească în ceva nou.” Mai mult, . „Tensiunile cu SUA sunt deja ridicate... propunerile de extindere a licențelor obligatorii riscă să agraveze disputele comerciale și să descurajeze investițiile tocmai în momentul în care ambele părți au cea mai mare nevoie de inovații medicale”.

De altfel, Pânzaru susţine că “deşi propunerea pentru licenţe obligatorii susţine că este o lecţie învăţată din timpul pandemiei, măsura nici nu ar fi ajutat UE să procure mai multe vaccinuri la momentul respectiv. Asta deoarece producția de vaccinuri nu este acoperită de brevete, ci de secrete comerciale”, remarcă el, ilustrând limitele soluțiilor rapide de reglementare și subliniind necesitatea unei reforme atente în UE, bazată pe dovezi.

În timp ce SUA și Europa caută modalități de a îmbunătăți accesul și accesibilitatea în sistemele lor de sănătate, avertismentele lui Panzaru răsună în dezbaterea politică: succesul va necesita nu doar prețuri mai mici, ci și susţinere financiară  pentru știința de vârf, protecție puternică pentru proprietatea intelectuală și reforme atente la realitățile piețelor farmaceutice. Măsurile de remediere rapidă, indiferent cât de populare ar fi, amenință să împiedice inovarea, să prelungească întârzierile și, în cele din urmă, să dăuneze chiar pacienților pe care ar trebui să îi ajute.

Opinii

Mai multe de la Zoltán Kész

România poate deveni un lider regional în inteligența artificială și-a centrelor de date, dar numai prin conlucrare între guvern şi mediul privat
Opinii
Vin vremuri sumbre pentru publicitatea politică europeană
Opinii
Exemplele internaţionale sunt o lecţie esenţială pentru politica inteligenţei artificiale în România
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Lovitură dură pentru un milion de pensionari. Ruşine naţională!
romaniatv.net
image
Se dau 500 de lei cadou pentru pensionari! Cum poți primi banii
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii
click.ro
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?