Un fost ministru liberal nu exclude varianta ca PNL să treacă în opoziție. În ce condiții se poate întâmpla asta

Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet a declarat că nu exclude scenariul în care PNL, dacă va constata că există o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie.

”Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a declarat Mircea Fechet, în emisiunea România Politică de la Prima News, despre dezbaterile pe bugetul de stat, din Parlament, şi intenţia PSD de a vota amendamentele care includ măsurile din pachetul de solidaritate, scrie News.

Fechet a arătat că ”nu va fi nevoie să denunţe vreunul dintre parteneri coaliţia, câtă vreme ea nu mai este tratată cu rigoarea cu care ar trebui să fie, în sensul respectării protocolului”.

”Atunci vom constata că astfel de situaţie generează dizolvarea de facto a coaliţiei”, a subliniat deputatul PNL.

”Aşa cum îl cunosc eu pe prim-ministru, eu cred că el nu va accepta să ducă bugetul în derizoriu şi cred că în măsura în care vor exista amendamente propuse de PSD şi poate susţinute de AUR, deci nu de partidele din coaliţie, care vor afecta în mod vizibil, în mod profund acest buget şi vor vicia acest buget şi vor creşte deficitul şi de anul acesta, cred că acela este un scenariu inacceptabil pentru prim-ministru”, a subliniat Mircea Fechet.

Întrebat dacă inacceptabil înseamnă demisia lui Ilie Bolojan din Guvernul României, Fechet a răspuns: ”Eu cred că este departe sau e mult spus acest lucru, însă în acelaşi timp inacceptabil ar putea să însemne că Partidul Naţional Liberal nu poate vota un astfel de buget, ceea ce ne-ar duce într-un blocaj total. (..) În acest moment nimeni nu ştie ce va face PSD-ul. Când toată lumea se aşteaptă să respectăm protocolul coaliţiei şi să ne vedem liniştiţi de treabă, să avem în sfârşit buget, noi acum stăm şi ne întrebăm: oare depun amendamentele din impact mare, oare le votează AUR, oare le votează şi alte partide..”, a menţionat el.