Injecțiile pentru slăbit și diabet pot provoca pierderea bruscă a vederii, avertizează experții din Marea Britanie

Agenția britanică pentru medicamente și produse medicale (MHRA) a emis un avertisment pentru pacienții care utilizează injecțiile semaglutidă, comercializate sub numele de Ozempic pentru diabet și Wegovy pentru slăbire, din cauza unui efect secundar rar, dar sever. Potrivit The Times, administrarea medicamentului poate reduce fluxul sanguin către nervul optic, cauzând neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION), care poate duce la pierderea bruscă a vederii la un ochi.

NAION apare atunci când partea frontală a nervului optic nu primește suficient sânge, provocând de obicei pierderea nedureroasă a vederii la un ochi. Pacienții afectati descriu această situație ca vedere încețoșată sau tulbure. MHRA a raportat trei cazuri de NAION la pacienții care utilizează semaglutidă. Deși riscul este scăzut — aproximativ una din 10.000 de persoane care folosesc medicamentul ar putea fi afectată — agenția subliniază importanța monitorizării simptomelor.

„Siguranța pacienților este prioritatea noastră principală. Deși riscul de NAION este extrem de mic, pacienții și profesioniștii din sănătate trebuie să fie atenți la pierderea bruscă a vederii la un ochi și să se prezinte imediat la un serviciu oftalmologic de urgență”, a declarat directorul de siguranță al MHRA, Alison Cave.

În total, aproximativ două milioane de persoane din Marea Britanie utilizează aceste injecții pentru slăbit, mulți dintre aceștia trecând de la Mounjaro (tirzepatidă) la Wegovy după creșterea prețului medicamentului în septembrie 2025.

MHRA a mai avertizat săptămâna trecută că aceste medicamente pot provoca pancreatită acută, o inflamație gravă a pancreasului, care poate fi fatală. Alte efecte secundare mai frecvente includ greață și vărsături, însă cazurile severe, precum NAION și pancreatita, rămân extrem de rare.