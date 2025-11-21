Cu ce afecțiune gravă s-au trezit patru persoane din Danemarca care au urmat tratamente anti-obezitate: „O consecinţă nefericită”

Patru pacienţi au obţinut despăgubiri în Danemarca după ce au dezvoltat probleme oculare grave în urma administrării tratamentului anti-obezitate Wegovy sau a celui contra diabetului Ozempic, a anunţat organismul care se pronunţă cu privire la astfel de solicitări.

Nu mai puțin de 43 de persoane au cerut despăgubiri, afirmând că au dezvoltat o afecţiune oculară gravă după ce au luat unul dintre tratamentele produse de laboratorul Novo Nordisk, a precizat, într-un comunicat, asociaţia daneză care se ocupă cu despăgubirea pacienţilor, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Este vorba de neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NOIAN), o afecţiune a nervului optic care provoacă pierderea vederii.

„Este o consecinţă nefericită”

Organismul care oferă despăgubiri a examinat primele cinci cazuri şi a ajuns la concluzia că patru dintre ele au dreptul la despăgubiri.

„Este o consecinţă nefericită pentru pacienţii care au fost afectaţi de acest efect secundar. NOIAN este o afecţiune gravă care provoacă deteriorări permanente şi incurabile ale vederii”, a declarat Karen-Inger Bast, directoarea asociaţiei, într-un comunicat.

Cazurile sunt dificil de evaluat întrucât sunt legate de un medicament nou, iar pacienţii prezentau deja un risc crescut de a dezvolta NOIAN, a adăugat ea.

Cei patru pacienți vor primi, în total, 800.000 de coroane (107.000 de euro), sumă care ar putea creşte în funcţie de impactul acestei afecţiuni asupra vieţii viitoare a pacienţilor, spre exemplu dacă aceştia nu mai pot munci ca înainte, a precizat asociaţia.

În Danemarca, despăgubirile medicale sunt în general plătite de autorităţile sanitare.

În decembrie anul trecut, Agenţia medicamentelor din Danemarca a solicitat comitetului de securitate (PRAC) al Agenţiei europene a medicamentelor examinarea unui studiu danez care arăta o legătură între semaglutidă, substanţa activă din Ozempic şi Wegovy, şi NOIAN.

Un efect secundar „foarte rar” al semaglutidei

PRAC (Comitetul de farmacovigilenţă şi de evaluarea a riscurilor) a concluzionat în iunie că NOIAN este un efect secundar „foarte rar” al semaglutidei, care afectează până la un utilizator din 10.000.

Laboratorul Novo Nordisk a declarat că a examinat decizia de despăgubire a pacienţilor danezi.

Producătorul de medicamente a precizat, într-o declaraţie trimisă AFP, că, în urma concluziilor PRAC, prospectele destinate pacienţilor pentru toate produsele pe bază de semaglutidă au fost aduse la zi pentru a include NOIAN ca reacţie „foarte rară” la aceste medicamente.

„Profilul beneficiu-risc al semaglutidei rămâne favorabil”, a adăugat laboratorul danez.