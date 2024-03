Ghidul asiguratului. Totul despre drepturile pacienților

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat Ghidul asiguratului, ediția a II-a. Lansarea documentului este primul pas al unei campanii de informare publică despre drepturile și obligațiile pacienților, ce se va desfășura pe parcursul următoarelor luni

Orice pacient din România, asigurat sau neasigurat, ar trebui să-și cunoască drepturile și obligațiile, ar trebui să știe de ce servicii poate beneficia gratuit sau compensat. Ghidul lansat zilele trecute chiar acest lucru își propune: să facă lumină în hățișul informațiilor, multe dintre ele înțelese greșit, altele – total necunoscute.

Ce servicii medicale acordă medicul de familie și specialistul

Cine s-a întrebat vreodată ce face un medic de familie în afară de a elibera rețele și trimiteri… iată câteva informații: în cabinetul medicului de familie, pacientul este consultat, primește un diagnostic și o schemă de tratament. Vorbim, practic, despre acele servicii medicale diagnostice și terapeutice printre care se numără: spirometrie, măsurarea tensiunii arteriale, a indicelui de presiune gleznă-braț, efectuarea și interpretarea electrocardiogramei etc. Tot aici, pacienților li se administrează vaccinuri, injecții, perfuzii intravenoase. În cabinetul medicului de familie, pacientul este supus și micilor intervenții chirurgicale. Printre alte servicii, se numără: tratarea leziunilor, imobilizarea entorselor, recoltarea probelor pentru testul Babeș-Papanicolau etc. Medicul de familie oferă consultații la domiciliu, dar poate elibera și anumite documente medicale: adeverințe, avize, concedii medicale etc.

La medicul de familie, pacienții beneficiază de trei pachete anuale de prevenție. Pachetul anual de prevenție 40+ este destinat persoanelor sănătoase și presupune trei consultații pe an. Pachetul anual de prevenție 40-60 este destinat pacienților cronici și presupune două consultații pe an. La fel și pachetul anual de prevenție 60+.

Tot în cabinetul medicului de familie, pacientul va primi și un set de analize de laborator pentru prevenirea anemiei, a rahitismului la copii, analize destinate femeilor care planifică o sarcină, pentru bolile cu transmitere sexuală, pentru prevenirea sindromului metabolic etc.

Medicul de familie eliberează pacientului o trimitere către un medic specialist, în caz de nevoie. Odată ajuns în carnetul acestuia, pacientul beneficiază de servicii medicale curative pentru afecțiuni acute, consultații pentru boli cronice, consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială, servicii de îngrijiri paliative, servicii diagnostice și terapeutice etc.

Și persoanele neasigurate au dreptul la asistență medicală gratuită oferită de medicul specialist.

Acestea pot beneficia de gratuitate pentru urgențe medicale, servicii pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic, precum și consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lăuziei. Pacienții neasigurați nu au nevoie de trimitere de la medicul de familie, însă vor suporta integral costurile analizelor de laborator și ale investigațiilor imagistice, precum și contravaloarea tratamentului.

Despre analizele de laborator și internarea în spital

Pentru a beneficia de analize de laborator și investigații imagistice gratuite, pacienții trebuie să fie asigurați, să dețină un bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist aflat în contract cu CAS, să se prezinte la un laborator care are încheiat contract cu CAS. Asigurații pot beneficia de analize hematologice, serice, de urină, imunologice, microbiologice, examen de țesuturi prelevate, testare Babeș-Papanicolau. De asemenea, sunt decontate și investigații de radiologie, precum și ecografii, Doppler și investigații de înaltă performanță. Biletul de trimitere pentru investigațiile de laborator are o valabilitate de 30 de zile.

Serviciile spitalicești

Serviciile spitalicești se acordă pentru bolile care necesită internare și cuprind: investigații, diagnostic, tratament, îngrijire, recuperare, cazare și masă. Serviciile medicale în regim de spitalizare se acordă, conform programării, în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie sau de medicul specialist din ambulatoriu. Biletul de trimitere nu este necesar în caz de urgență medicală, naștere, chimioterapie, radioterapie, boli cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament.

Persoanele neasigurate beneficiază de servicii spitalicești până la rezolvarea urgenței, în cazul urgențelor medico-chirurgicale în care este pusă în pericol viața pacientului sau care au acest potențial, respectiv până la rezolvarea completă a cazului, pentru bolile cu potențial endemo-epidemic. Ce se întâmplă atunci când un asigurat, deși este internat în spital, trebuie să plătească medicamentele din bani proprii? Spitalul este obligat să ramburseze pacientului contravaloarea acestor cheltuieli la solicitarea asiguratului. Spitalele publice realizează o metodologie

pe baza căreia rambursează aceste cheltuieli, care este pusă la dispoziția Casei de Asigurări de Sănătate și este adusă la cunoștință pacienților la internarea acestora în spital.

Cum se eliberează pastilele

Medicamentele compensate pot fi prescrise de medicul de familie și medicul specialist aflat în contract cu o Casă de Asigurări de Sănătate. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecțiuni acute, de până la 8-10 zile în afecțiuni subacute și de până la 30-31 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice. Prescripția medicală pentru boli cronice, precum și cea pentru vaccinuri sunt valabile maximum 30 de zile de la data emiterii, iar pentru afecțiunile acute și subacute este valabilă maximum 48 de ore.