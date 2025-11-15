Gardienii Revoluției au confiscat un petrolier în Strâmtoarea Ormuz

Iranul a confiscat vineri un petrolier care naviga în Golful Oman, deturnând nava spre apele teritoriale ale țării, după ce aceasta a trecut prin Strâmtoarea Hormuz, a declarat un oficial american din domeniul apărării, potrivit Bloomberg.

Petrolierul Talara, sub pavilionul Insulelor Marshall, naviga la aproximativ 20 de mile marine est de Khor Fakkan, în Emiratele Arabe Unite, în momentul în care Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice ar fi interceptat nava, potrivit unei alerte emise de compania Vanguard Tech. Nava, care se îndrepta spre Singapore, a fost forțată să-și schimbe cursul spre coastele Iranului.

Iranul nu a comentat oficial incidentul. Apelurile adresate Organizației Portuare și Maritime a Iranului au primit imediat răspuns.

Petrolierul transporta motorină cu conținut ridicat de sulf și era administrat de Columbia Shipmanagement, cu sediul în Cipru. Aceasta a declarat că a pierdut contactul cu nava și a anunțat autoritățile. UK Maritime Trade Operations al marinei britanice a transmis că incidentul poartă amprenta acțiunii unui stat. UKMTO (Oficiul Național de Operațiuni Maritime din Regatul Unit) și o altă agenție de securitate, Ambrey, semnalaseră anterior un incident în zonă fără a numi nava implicată.

Deși autoritățile încă verifica natura deturnării, incidentul suscită îngrijorări că Iranul recurge din nou la acte de deturnare a navelor comerciale. Ultimul incident de acest fel a avut loc în aprilie 2024, când Teheranul a capturat o navă container cu legături cu Israelul.

Talara încărcase combustibili din Hamriyah, un port din nord-estul Emiratelor Arabe Unite, luna trecută, conform datelor de urmărire a navelor. Apoi a navigat prin Strâmtoarea Hormuz și se îndrepta spre Golful Oman. Nava a fost abordată de trei ambarcațiuni mici în timp ce traversa Strâmtoarea Hormuz, potrivit companiei de securitate maritimă Ambrey.

Oficialul american a declarat că incidentul este surprinzător întrucât Iranul, care a interceptat nave în Golf în trecut, nu a mai efectuat astfel de operațiuni în ultimele luni.

Iranul și-a redus activitățile militare în regiune de la campania de bombardamente israeliană de 12 zile din iunie, căreia i s-au alăturat și Statele Unite, relatează Reuters.

Într-un comunicat, armata americană a transmis că este la curent cu incidentul și monitorizează activ situația.

O dronă MQ-4C Triton a Marinei SUA a survolat zona vreme de mai multe vineri, conform datelor de urmărire a zborului analizate de Associated Press.

În ultimii ani, Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) din Iran au confiscat periodic nave comerciale în apele Golfului, invocând de cele mai multe motive precum contrabandă, încălcări tehnice sau litigii.

Prin strâmtoarea Ormuz care leagă Golful Persic de Marea Arabiei trec zilnic 20% din transporturile de petrol și produse petroliere la nivel global.