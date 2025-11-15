Un veteran al armatei SUA a fost deportat în Mexic la câteva luni după ce a fost eliberat din închisoare

Un veteran decorat al armatei SUA, care a participat la misiuni în Irak, a fost deportat în Mexic după ce a fost reținut de autoritățile de imigrație la scurt timp după ce a fost eliberat din închisoare pentru tentativă de omor, relatează The Guardian.

Jose Barco, un veteran născut în Venezuela, a fost deportat vineri dimineață din statul Arizona.

Anna Stout, voluntară în echipa de avocați a lui Barco, a declarat pentru presa locală că apărarea nu a fost anunțată despre planurile de deportare.

Familia lui Barco nu primise confirmarea locației actuale a lui Jose până vineri seară.

„Nu am primit vești de la Jose sau de la cineva care are informații la prima mână că a ajuns de fapt în Nogales. Avem doar declarația oficială a ICE, dar nicio confirmare a locației actuale a lui Jose”, a declarat familia sa într-un comunicat.

„Jose nu a putut să ia legătura cu familia sa înainte de începutul procedurilor”, a declarat ea pentru agenția de știri, adăugând că procesul a fost „frustrant”.

Autoritățile de imigrare au declarat pentru Fox 10 că Barco a fost deportat în Nogales, Mexic.

Instanța a ordonat ca acesta să fie expulza în Venezuela, Cuba sau Mexic.

Tatăl lui Barco un fost disident politic din Cuba care a vorbit împotriva regimului comunist, a fugit cu familia în Venezuela în anii 1980. Barco avea patru ani când familia sa a venit în SUA, cerând azil politic. El a primit statutul de rezident permanent legal.

Barco s-a înrolat în armată la 17 ani și a participat la două misiuni în Irak. A fost rănit de un dispozitiv exploziv improvizat și a fost decorat cu Ordinul Inima Purpurie pentru serviciul său în armata americană.

În perioada petrecută în armată, a aplicat pentru cetățenie, dar cererea sa nu a fost niciodată procesată.

Echipa sa juridică susține că fostul său comandant atestă că l-a ajutat să completeze și să depună cererea.

Reținut după ce a fost eliberat din închisoare

Barco, în vârstă de 39 de ani, a executat 15 ani din condamnarea pentru tentativă de omor. În octombrie 2009, a fost condamnat la 52 de ani după ce a fost găsit vinovat pentru că a tras cu arma la o petrecere din Colorado Springs. El suferea de tulburare de stres posttraumatic. Unul dintre gloanțe a nimerit o tânără de 19 ani în picior.

Bărbatul a fost eliberat condiționat în ianuarie anul acesta pentru bună purtare. După eliberare, autoritățile de imigrație i vămi l-au dus la centru de detenție din Colorado.

În septembrie, un judecător a respins apelurile lui Barco, inclusiv o cerere de azil, și a ordonat expulzarea veteranului din SUA fără a specifica o dată.

„Faptul că este scos din țara în care a crescut și pentru care a luptat și a vărsat sânge este în sine devastator, dar incertitudinea privind locul în care se află, lipsa de familiaritate cu țara în care îl vor deporta și refuzul accesului la el – inclusiv pentru echipa sa juridică – au înrăutățit cu mult situația și așa îngrozitoare.”

Majoritatea familiilor au cel puțin informația privind locul vor fi deportați cei dragi atunci când primesc un ordin de expulzare, însă familia lui Jose denunță faptul că a fost ținută în întuneric cu privire la destinația acestuia în fiecare etapă a procesului.