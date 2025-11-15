search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Un veteran al armatei SUA a fost deportat în Mexic la câteva luni după ce a fost eliberat din închisoare

0
0
Publicat:

Un veteran decorat al armatei SUA, care a participat la misiuni în Irak, a fost deportat în Mexic după ce a fost reținut de autoritățile de imigrație la scurt timp după ce a fost eliberat din închisoare pentru tentativă de omor, relatează The Guardian.

foto shutterstock
foto shutterstock

Jose Barco, un veteran născut în Venezuela, a fost deportat vineri dimineață din statul Arizona.

Anna Stout, voluntară în echipa de avocați a lui Barco, a declarat pentru presa locală că apărarea nu a fost anunțată despre planurile de deportare.

Familia lui Barco nu primise confirmarea locației actuale a lui Jose până vineri seară.

„Nu am primit vești de la Jose sau de la cineva care are informații la prima mână că a ajuns de fapt în Nogales. Avem doar declarația oficială a ICE, dar nicio confirmare a locației actuale a lui Jose”, a declarat familia sa într-un comunicat.

„Jose nu a putut să ia legătura cu familia sa înainte de începutul procedurilor”, a declarat ea pentru agenția de știri, adăugând că procesul a fost „frustrant”.

Autoritățile de imigrare au declarat pentru Fox 10 că Barco a fost deportat în Nogales, Mexic.

Instanța a ordonat ca acesta să fie expulza în Venezuela, Cuba sau Mexic.

Tatăl lui Barco un fost disident politic din Cuba care a vorbit  împotriva regimului comunist, a fugit cu familia în Venezuela în anii 1980. Barco avea patru ani când familia sa a venit în SUA, cerând azil politic. El a primit statutul de rezident permanent legal.

Barco s-a înrolat în armată la 17 ani și a participat la două misiuni în Irak. A fost rănit de un dispozitiv exploziv improvizat și a fost decorat cu Ordinul Inima Purpurie pentru serviciul său în armata americană.

În perioada petrecută în armată, a aplicat pentru cetățenie, dar cererea sa nu a fost niciodată procesată.

Echipa sa juridică susține că fostul său comandant atestă că l-a ajutat să completeze și să depună cererea.

Reținut după ce a fost eliberat din închisoare

Barco, în vârstă de 39 de ani, a executat 15 ani din condamnarea pentru tentativă de omor. În octombrie 2009, a fost condamnat la 52 de ani după ce a fost găsit vinovat pentru că a tras cu arma la o petrecere din Colorado Springs. El suferea de tulburare de stres posttraumatic. Unul dintre gloanțe a nimerit o tânără de 19 ani în picior.

Bărbatul a fost eliberat condiționat în ianuarie anul acesta pentru bună purtare. După eliberare, autoritățile de imigrație i vămi l-au dus la centru de detenție din Colorado.

În septembrie, un judecător a respins apelurile lui Barco, inclusiv  o cerere de azil, și a ordonat expulzarea veteranului din SUA fără a specifica o dată.

„Faptul că este scos din țara în care a crescut și pentru care a luptat și a vărsat sânge este în sine devastator, dar incertitudinea privind locul în care se află, lipsa de familiaritate cu țara în care îl vor deporta și refuzul accesului la el – inclusiv pentru echipa sa juridică – au înrăutățit cu mult situația și așa îngrozitoare.”

Majoritatea familiilor au cel puțin informația privind locul vor fi deportați cei dragi atunci când primesc un ordin de expulzare, însă familia lui Jose denunță faptul că a fost ținută în întuneric cu privire la destinația acestuia în fiecare etapă a procesului.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
stirileprotv.ro
image
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
gandul.ro
image
Atenție, șoferi! Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții în centrul și sudul țării
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui Ciprian Marica: ”Acum îi e rușine de mine”
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
observatornews.ro
image
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris specialiștii despre ficatul ei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Diferența dintre cuponul roz de pensie și cuponul gri – ce ar fi bine să știe pensionarii români
playtech.ro
image
Mai ceva ca-n filme: clipe de groază pentru un boxer profesionist din România! Amenințat de Mafie chiar în timpul unui meci pentru titlul european: „Au sărit pe mine”. Foto și video exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Târgul de Crăciun Craiova 2025 și-a deschis porțile! Cât te costă distracția, mâncarea și băuturile în cel mai vizitat oraș de sărbători
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Radu Drăgușin se însoară și a început deja pregătirile! Unde a fost surprins cu iubita lui
mediaflux.ro
image
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Trigonul Luna — Uranus schimbă radical viața a trei zodii din horoscop
actualitate.net
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
click.ro
image
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
click.ro
image
Ce s-a întâmplat în a doua zi de priveghi, la căpătâiul lui Horia Moculescu? Raluca Guslicov: „N-ai fi zis că e ceva în neregulă…”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
01715679444749 jpg
Alvar Nunez Cabeza de Vaca, povestea primului european care a ajuns pe teritoriul S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor