5 lucruri la care să fim atenți atunci când ne alegem spitalul în străinătate

Deși nu există statistici oficiale pe acest subiect, România este, cu siguranță, una dintre țările fruntașe la turism medical: descurajați de starea aproape neschimbată a sistemului sanitar, mulți români aleg să fie pacienți într-o țară străină. Fie că vorbim despre investigații de prevenție, intervenții de estetică ori tratamente complexe și cruciale precum cele oncologice, opțiunea unui rezolvări în străinătate este tot mai accesată. Ofertele spitalelor au devenit tot mai atractive, iar asigurările medicale care acoperă și servicii în alte țări au deschis lumea medicală pentru pacienți. Cum era firesc, au apărut și povești ale unor experiențe neplăcute în clinicile străine, am citit cu toții despre operații de micșorare de stomac încheiate cu complicații, tratamente stomatologice terminate cu plângeri, intervenții estetice cu rezultate regretate. Varianta unui vizite medicale în străinătate poate fi salvatoare și, în același timp, o experiență extrem de plăcută, cu condiția să ne alegem cu atenție și grijă destinația și echipa care ne va sări în ajutor. Iată 5 aspecte pe care vă recomandăm să le luați în calcul înainte de a porni într-o călătorie medicală.

Care este povestea spitalului – reputație, cazuri rezolvate, acreditări internaționale, premii

Oricât de tentante ar fi ofertele de servicii medicale descoperite online, nu alegem niciodată un spital sau o clinică doar pe baza unei reclame, fără să încercăm să aflăm mai multe despre locul și oamenii cărora le vom încredința cel mai de preț bun al nostru – sănătatea. Trebuie să facem mereu o documentare temeinică și să descoperim lucruri relevante despre instituția medicală în care vrem să ne tratăm: ce reputație are spitalul respectiv? Este considerat unul dintre cele mai bune din țara respectivă? Are merite recunoscute poate la nivel internațional? Un aspect extrem de important – are acreditare? Acreditarea face diferența între o clinică obscură unde vom merge cu multe riscuri și o instituție medicală respectată, recunoscută și verificată. Apoi, are reprezentanță oficială în România? Daca da, poate fi vizitată, oferă informații de ajutor, cum ne poate sprijini? Dacă vom căuta suficient de bine, sigur vom găsi surse de încredere care ne vor ajuta să ne formăm o opinie corectă.

Care sunt tehnologiile disponibile – are spitalul aparatură de ultimă generație și o folosește cu brio?

Tehnologiile medicale moderne sunt esențiale într-un spital internațional de top. Până la urmă, ele reprezintă unul dintre motivele pentru care alegem să plecăm din țară și să ne tratăm în altă parte – în România aparatura de ultimă generație ajunge mai greu și chiar dacă a ajuns medicii români nu au experiența celor străini în folosirea ei cu succes. Este, așadar, important să aflăm care sunt tehnologiile premium ale spitalului respectiv și cum ne pot fi acestea de folos în diagnosticul pe care îl avem sau îl bănuim. Aparatura medicală de ultimă generație, aflată în mâinile unor doctori pricepuți și cu o mare experiență, poate face diferența în multe cazuri.

Care este experiența medicului – câte cazuri ca acesta a mai rezolvat cu succes?

Dar ce ar fi o tehnologie ultramodernă fără un medic extrem de bine pregătit care să o mânuiască? În spitalele din străinătate găsim doctori supraspecializați – ceea ce înseamnă că fiecare își alege o ramură a specialității sale de bază și i se dedică în totalitate. Vede numeroși pacienți afectați de diagnosticele care îl pasionează și devine extrem de bun prin această supraspecializare continuă. Așa că, atunci când vreți să mergeți la un medic din străinătate, asigurați-vă că aflați care este experiența lui în cazuri ca al dumneavoastră – câți alți pacienți cu povești asemănătoare a avut, care este rata de reușită? Ce pregătire are, ce renume internațional?

Care este experiența pacienților străini – ce au de spus despre echipa medicală și despre tot ce au trăit acolo?

În vremurile acestea în care internetul ne pune la dispoziție atâta informație cu un singur click, este ușor să descoperim experiențele trăite de alți pacienți în spitalele în care vrem să ajungem sau cu medicii pe care vrem să îi alegem. Avem la dispoziție review-uri, forumuri și testimoniale puse la dispoziție chiar de instituțiile medicale. Există și grupuri speciale de discuții, totul este să ne dorim să aflăm cât mai multe ca să luăm o decizie bine informați. Este important de știut și câți dintre pacienții români care aleg străinătatea au optat pentru acel spital – oamenii se vor întoarce și vor recomanda mereu locul în care s-au simțit în siguranță și realmente ajutați.

Cum este serviciul de patient care – au traducători, asigură transferuri, ajută cu programări, ce se întâmplă după vizita acolo?

Să fii pacient străin într-un spital din altă țară poate fi o experiență stresantă în sine. De aceea este important sprijinul pe care îl oferă spitalul, prin reprezentanța din România și prin oamenii dedicați la fața locului, cei care preiau pacienții internaționali în clinică. Griji precum programări, legături de la aeroport, cazare lângă spital, traducerea din timpul consultațiilor, documentele medicale traduse, păstrarea legăturii cu echipa medicală după tratamentul efectiv, nu ar trebui să cadă în sarcina pacientului. Spitalele mari, cu servicii medicale premium, au birouri oficiale în țara noastră, iar echipele lor preiau toate aceste detalii de organizare și îi fac experiența pacientului extrem de lină și de sigură.

