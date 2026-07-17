Dramele crizei de personal de la „Marie Curie”. Zeci de copii așteaptă un loc la ATI: „Nu are un plămân, îl ținem pe respirație extracorporeală”

Secția de Terapie Intensivă pentru nou-născuți a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” funcționează cu o capacitate redusă, după ce lipsa personalului a obligat conducerea unității să închidă temporar cinci paturi destinate celor mai grave cazuri. Medicii avertizează că situația pune în pericol viața unor copii care depind de tratamente complexe și de îngrijire permanentă.

Până de curând, secția dispunea de 27 de paturi, însă numărul a fost redus la 22 după plecarea a șapte asistente medicale. Două dintre acestea au demisionat, în timp ce altele au intrat în concediu medical sau de creștere a copilului.



Dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI, spune că activitatea unui astfel de departament depinde de un echilibru permanent al resursei umane, potrivit TVR Info.

„Suntem epuizați”

Medicul a subliniat că în multe situații o asistentă trebuie să se ocupe exclusiv de un singur pacient, în special în cazurile extrem de grave.

În secție sunt tratați unii dintre cei mai vulnerabili pacienți copii din sistemul medical românesc.

„Nu are un plămân copilașul acesta și îl ținem de două săptămâni pe respirație extracorporeală”, a relatat dr. Cîrstoveanu, descriind unul dintre cazurile aflate în îngrijire.

Asistentele spun că presiunea este uriașă:

„Suntem epuizați. Ar trebui să fie la un pacient intubat o asistentă”.

Zeci de copii așteaptă transferul

Potrivit medicilor, pe lista de așteptare se află în permanență cel puțin zece nou-născuți cu afecțiuni severe care necesită îngrijiri de terapie intensivă.

Peste jumătate dintre pacienții tratați la „Marie Curie” provin din alte județe. Pentru multe familii, întârzierea transferului poate avea consecințe dramatice.

Mama unui copil s-a născut prematur, transferat de la Craiova după o complicație cardiacă, povestește că intervenția medicală a fost amânată din cauza lipsei de locuri.

„Ne-au transferat de la Craiova, dar s-a temporizat din cauza lipsei de locuri și au apărut alte complicații”, spune femeia.

Angajările, blocate de restricțiile bugetare

Conducerea spitalului afirmă că nu poate organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cauza restricțiilor impuse printr-o ordonanță de urgență adoptată în 2025, care limitează angajările în sectorul bugetar.

În acest context, medicii avertizează că deficitul de personal afectează direct capacitatea de a trata copiii aflați în stare critică.

Deficit de 30.000 de cadre medicale la nivel național

Problema nu este una izolată. Potrivit Federației SANITAS, sistemul sanitar românesc se confruntă cu un deficit de aproximativ 30.000 de cadre medicale.

Pe fondul crizei de personal și al nemulțumirilor legate de noua lege a salarizării, sindicatul a anunțat pentru luni o grevă de avertisment în peste 500 de spitale din țară. O grevă generală ar putea fi declanșată până la sfârșitul lunii.