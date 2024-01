În ce condiții puteți primi de la farmacii antibiotice fără rețetă

Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial un ordin care schimbă modul în care sunt prescrise și eliberate antibioticele și antifungicele.

Farmaciile pot elibera antibiotice fără reţetă, însă tratamentul trebuie să fie doar pentru trei zile, anunță Observator.

Pentru doza de urgenţă, un tratament de 72 de ore, famaciştii pot da antibioticele, însă pentru asta pacienții sunt obligaţi să completeze o declarație pe propria răspundere că nu au ridicat din altă unitate farmaceutică cantitatea maximă aferentă dozei, în cursul aceluiași tratament.

Printre antibioticele ce pot fi eliberate direct la farmacie, în doză de urgență, se numără Amoxicilina, Amplicilina, Doxicilina si Oxicilina.

Prescripția medicală va fi valabilă doar până la ultima zi a tratamentului indicat și va putea fi eliberată fracționat numai în cadrul aceleiași farmacii, însă aceasta trebuie să raporteze zilnic acest tip de operațiuni.

Farmaciștii vor trebui să se asigure că respectă noile prevederi și să înregistreze toate eliberările de astfel de medicamente, precum și să raporteze zilnic aceste informații, utilizând sistemul electronic de raportare dezvoltat în acest sens de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

În contextul în care în România se consumǎ multe antibiotice şi dupǎ ureche, specialiştii avertizeazǎ că rezistența organismului la aceste medicamente ne-ar putea pune în pericol chiar viața.

Medicul de familie Eugen Popescu Garotescu a explicat că înainte de a lua antibiotice trebuie să știm dacă avem, într-adevăr, nevoie de ele: „Dacă un pacient are otită, amigdalită, dacă din descriere îmi dau seama că are o infecție urinară, atunci îl rog să facă un set de analize și, în funcție de rezultat, îi prescriu tratamentul adecvat. Dacă are o infecție va primi antibiotic. Dacă nu, nu. Mulți dintre ei pleacă dezamăgiți. Poate cred că doctorul e prost, însă eu sunt împăcat și liniștit că i-am tratat așa cum trebuie, nu așa cum cred ei că ar trebui”.