Deces rar cauzat de rujeolă: un copil din SUA moare din cauza deteriorării cerebrale. În România sunt confirmate 12 cazuri de panencefalită

Un copil școlar din Statele Unite a murit din cauza panencefalitei sclerozante, o complicație rară și incurabilă a rujeolei, care apare la mulți ani după boală; în România au fost confirmate 12 cazuri similare.

Cât de periculoasă poate fi rujeola pentru copii: poate declanșa o boală incurabilă ce provoacă deteriorarea creierului

În Statele Unite ale Americii, un copil de vârstă școlară a murit din cauza unei complicații rare a rujeolei: a făcut panencefalită sclerozantă, o boală incurabilă ce provoacă deteriorarea creierului. Aceasta s-a manifestat la mulți ani după ce a făcut rujeolă. Și în România au fost confirmate 12 cazuri de panencefalită, potrivit europafm.ro.

Copilul care a murit în Statele Unite a făcut rujeolă pe când era bebeluș, iar la vremea aceea, era prea mic pentru a fi vaccinat, au anunțat medici din Los Angeles, citați de Associated Press. Complicațiile au apărut însă la vârsta școlară, când s-a îmbolnăvit de panencefalită sclerozantă subacută. Este o boală incurabilă ce provoacă deteriorarea progresivă a creierului și în majoritatea cazurilor duce la deces. O persoană din 10.000 care face rujeolă dezvoltă această complicație, dar la bebeluși riscul este mult mai mare, de 1 la 600.

Și în România au fost confirmate 12 cazuri de panencefalită sclerozantă, a spus la Medika TV, președinta Societății Române de Epidemiologie. Adriana Pistol amintește că un bolnav de rujeolă poate infecta până la 15 persoane:

„Rujeola peste ani, chiar dacă a trecut peste boală, poate să dezvolte o complicație extrem de severă, care se numește anencefalită sclerozantă subacută. Noi avem deja identificate, deși garantat nu le cunoaștem chiar pe toate, 12 cazuri”, a declarat președinta Societății Române de Epidemiologie la Medika TV.

În România, rata de vaccinare în cazul rujeolei a scăzut în ultimii 10 ani, de la 85% la 65% în cazul primei doze și 55% în cazul celei de-a doua doze.

Pentru a nu se ajunge la epidemii, e nevoie de o rată de vaccinare de 95%.

Prima doză a vaccinului ROR care oferă protecție în caz de rujeolă, oreion, rubeolă, se face la vârsta de 12-15 luni, iar a doua doză, la cinci-șase ani. Vaccinul este gratuit.

Val de decese și în România din cauza rujeolei: Cum a scăzut acoperirea vaccinală în România

Cazurile de rujeolă din Europa au atins anul trecut un record pentru ultimii 25 de ani, iar România a fost țara cea mai afectată: a înregistrat 13.000 din cele aproximativ 18.000 de cazuri înregistrate între iunie 2024 și mai 2025 în Spațiul Economic European. Epidemiologul Daniela Gafița a mers în satele izolate din nord-estul României , în speranța de a educa comunitățile cu privire la riscurile rujeolei. Ea a întâlnit frecvent părinți care ezită să-și vaccineze copiii.

Rujeola revine în forță în Europa, iar creșterea numărului de cazuri merge mână în mână cu scăderea acoperirii vaccinale. Un studiu calitativ realizat de INSP și Biroul de țară al OMS în România a identificat barierele în calea vaccinării în comunitățile vulnerabile, dar și modalitățile eficiente de intervenție.

În România, în perioada 01.01.2023-31.12.2024 au fost notificate 27.234 de cazuri confirmate cu rujeolă, din care 22 de decese (5 în Municipiul București, 4 în județul Brașov, 3 în județul Giurgiu, 2 în județul Argeș, 2 în județul Iași, 1 în județul Mureș, 1 în județul Sibiu, 1 în județul Buzău, 1 în județul Constanța, 1 în județul Alba și 1 în județul Ialomița).

Explicația este scăderea acoperirii pentru prima doză de vaccin împotriva rujeolei în întreaga UE/SEE, România documentând o scădere abruptă de la 83% în 2022 la 78% în 2024.

„În plus, doar 62% dintre copiii români au primit a doua doză de vaccin ROR, un procent cu mult sub procentul de 95% recomandat de OMS”, arată INSP, într-un comunicat postat pe site-ul propriu.