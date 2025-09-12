Un copil a murit din cauza unei complicații rare a rujeolei, la câţiva ani de la contractarea bolii

Moartea unui copil din SUA, răpus de o complicație rară a rujeolei la câţiva ani de la contractarea bolii, readuce în prim-plan pericolul unei boli adesea subestimate şi mai ales necesitatea vaccinării.

Un copil de vârstă școlară din Statele Unite a murit recent în urma unei complicații rare provocate de rujeolă, boală pe care o contractase în copilăria timpurie, când era prea mic pentru a fi vaccinat.

Potrivit Departamentului de Sănătate din Los Angeles, cauza decesului a fost panencefalita sclerozantă subacută, o afecțiune neurologică incurabilă, care duce la deteriorarea progresivă a creierului și este fatală în aproape toate cazurile.

Specialiștii explică faptul că riscul de a dezvolta această complicație este de aproximativ un caz la 10.000 de pacienți cu rujeolă, dar la sugari probabilitatea crește semnificativ, până la 1 din 600, potrivit NBCNews.

„Este o amintire dureroasă a cât de periculoasă poate fi rujeola, mai ales pentru cei mai vulnerabili membri ai comunității”, a declarat dr. Muntu Davis, responsabilul pentru sănătate publică al districtului Los Angeles, subliniind importanța imunității de grup, care protejează bebelușii încă prea mici pentru vaccinare.

Secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr., acuzat de dezinformare

Pe lângă riscul medical, autoritățile sanitare americane se confruntă cu o altă provocare: dezinformarea.

Robert F. Kennedy Jr., ministrul Sănătății în SUA, a fost criticat pentru declarațiile sale contradictorii. Deși a susținut vaccinarea, a răspândit informații false potrivit cărora imunitatea oferită de vaccinul ROR ar scădea rapid, a promovat tratamente nevalidate și a prezentat vaccinarea mai degrabă ca o alegere individuală decât o responsabilitate colectivă.

În plus, Robert F. Kennedy Jr., a exagerat rolul vitaminei A în tratarea rujeolei, în ciuda riscurilor asociate consumului excesiv, precum afectarea ficatului, medicii din vestul Texasului, care se confruntă cu o epidemie de rujeolă, raportând la începutul acestui an că unii pacienți nevaccinați au prezentat semne de afectare hepatică din cauza consumului excesiv de vitamina A.

Anul 2025 este deja catalogat drept cel mai grav an din ultimele trei decenii pentru rujeola în Statele Unite. Până în prezent, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a confirmat 1.454 de cazuri și trei decese.

Situația din România: peste 27.500 de cazuri într-un an

România se confruntă, la rândul său, cu o epidemie de proporții alarmante. În perioada februarie 2024 – ianuarie 2025, au fost raportate peste 27.500 de cazuri, ceea ce reprezintă 85% din totalul înregistrat în întreaga zonă UE/SEE.

Opt persoane au murit, iar spitalele primesc constant copii în stare gravă, majoritatea nevaccinați.

Numărul copiilor vaccinaţi rămâne în continuare destul de mic: doar 78% dintre copii primesc prima doză de ROR, iar pentru a doua doză procentul scade la 62%, conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică.

Dezinformarea, teoriile conspirației și campaniile antivaccin răspândite pe rețele sociale au contrinuit decisiv la creşterea numărului părinţilor care refuză să-şi vaccineze copiii, în ciuda faptul că specialiştii avertizează constant că rujeola „nu este o simplă boală a copilăriei”, ci o infecție extrem de contagioasă, cu potențial letal.

În lipsa vaccinării, virusul se răspândește rapid, iar efectele sale – atât în SUA, cât și în România – confirmă pericolul pe care îl reprezintă nevaccinarea.