Cum să obții mai mult magneziu fără a lua suplimente. Totul se reglează din alimentație

Magneziul este unul dintre cele mai importante minerale pentru funcționarea organismului, însă aproape jumătate dintre oameni nu îl consumă în cantități suficiente.

Magneziul este esențial pentru inimă, mușchi, sistemul nervos și metabolism, dar este adesea ignorat în alimentația zilnică. Specialiștii atrag atenția că un aport scăzut poate influența negativ tensiunea arterială, glicemia și calitatea somnului.

Magneziul contribuie la relaxarea organismului și la producția de melatonină, hormonul care reglează somnul. În ciuda popularității suplimentelor, experții spun că majoritatea oamenilor nu au nevoie de pastile pentru a-și acoperi necesarul. Problema reală este alimentația săracă în produse vegetale bogate în acest mineral.

Legumele, semințele, cerealele integrale și leguminoasele pot acoperi ușor necesarul zilnic. Totuși, consumul insuficient rămâne frecvent, chiar și în rândul persoanelor sănătoase. Iar consecințele pe termen lung pot merge de la oboseală și insomnie până la riscuri cardiovasculare crescute.

De cât magneziu ai nevoie?

Autoritățile din domeniul sănătății recomandă cantități ușor diferite de magneziu în funcție de vârstă și sex.

Femeile cu vârsta cuprinsă între 19 și 30 de ani ar trebui să consume zilnic 310 miligrame de magneziu (350 de miligrame dacă sunt însărcinate) și 320 de miligrame dacă au 31 de ani sau mai mult. Pentru bărbați, recomandarea este să consume 400 de miligrame dacă au între 19 și 30 de ani și 420 de miligrame dacă au 31 de ani sau mai mult.

Citiți mai multe în Click!