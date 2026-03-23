Deficitul din organism care poate afecta somnul și energia. Semnele care nu trebuie ignorate

Te simți obosit chiar și după o noapte întreagă de somn, te trezești noaptea cu crampe musculare sau ai stări de nervozitate fără un motiv clar? Aceste semne aparent banale pot ascunde o problemă comună, dar adesea ignorată: lipsa de magneziu. Deficitul acestui mineral afectează nu doar somnul și energia, ci și starea psihică și sănătatea generală a organismului.

Magneziul este implicat în peste 300 de procese din corp, de la funcționarea sistemului nervos și relaxarea mușchilor, la reglarea tensiunii arteriale și producerea energiei. Este esențial pentru sănătatea oaselor, metabolism și echilibrul glicemiei.

„Magneziul este un mineral pe care îl numesc «mineralul tăcut al sănătății». Lucrează în fundal, în aproape fiecare celulă a corpului, și abia când lipsește îți dai seama cât de mult depindea de el bunăstarea ta zilnică”, explică dr. Cornel Brotac, medic specialist în recuperare medicală, potrivit Libertatea.ro.

Semne că ai deficit de magneziu

Simptomele sunt subtile și adesea confundabile cu alte probleme. Cele mai frecvente includ crampele musculare, mai ales noaptea, oboseala constantă, tulburările de somn sau dificultățile de adormire. La acestea se adaugă iritabilitatea, anxietatea, palpitațiile ușoare, durerile de cap sau migrenele. Unele persoane resimt furnicături în mâini și picioare sau au probleme digestive.

„Când un pacient vine cu oboseală cronică, tulburări de somn și crampe musculare, printre primele lucruri pe care le investigăm este nivelul de magneziu. Este surprinzător câți își îmbunătățesc viața după corectarea acestui deficit”, subliniază dr. Brotac.

Când este indicat să iei magneziu Nu toată lumea are nevoie de suplimente, însă există situații în care organismul consumă mai mult decât primește. Stresul, alimentația procesată sau consumul excesiv de cafea epuizează rapid rezervele de magneziu, accentuând oboseala și stările de anxietate.

„Trăim într-o societate care consumă magneziul cu o viteză alarmantă. Stresul, alimentația procesată și cafeaua în exces epuizează rezervele”, afirmă dr. Brotac. Persoanele active, care fac efort fizic și transpiră mult, pierd cantități importante de magneziu, ceea ce se reflectă în crampe și o recuperare mai lentă.

Magneziul poate fi util și în cazul insomniei ușoare. „Pentru pacienții cu insomnie ușoară, magneziul luat înainte de culcare poate face o diferență remarcabilă”, explică medicul. Crampele musculare nocturne repetate sunt, de asemenea, un semnal direct că organismul ar putea avea nevoie de acest mineral.

Situații speciale în care magneziul este recomandat mai des

Persoanele cu diabet de tip 2 sau hipertensiune pot avea niveluri scăzute de magneziu, iar suplimentarea poate sprijini controlul glicemiei și relaxarea vaselor de sânge. Migrenele frecvente și tulburările de somn pot fi ameliorate prin aport adecvat de magneziu. La femei, mai ales în perioada menopauzei, magneziul contribuie la somn, reducerea stărilor de agitație și menținerea sănătății oaselor.

Cât magneziu ai nevoie zilnic

Necesarul zilnic variază în funcție de vârstă și sex, un adult având nevoie de aproximativ 300–400 mg. În sarcină sau la vârste înaintate, cantitatea poate crește. Alimentația rămâne prima sursă, magneziul regăsindu-se în semințe, nuci, spanac, fasole, avocado, banane sau ciocolată neagră. Dietele bazate pe produse procesate oferă adesea un aport insuficient.

Deși magneziul este considerat sigur, persoanele cu probleme renale trebuie să evite suplimentele fără recomandare medicală. „Recomandarea mea este să nu începi suplimentarea fără să discuți cu medicul. O analiză simplă poate arăta dacă ai sau nu deficit”, avertizează dr. Brotac.

Magneziul nu este un supliment „la modă”, ci un element esențial pentru buna funcționare a organismului. Oboseala constantă, somnul slab sau crampele musculare pot fi semnale că este timpul să verifici nivelul acestui mineral înainte de a căuta soluții complicate.