search
Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Deficitul din organism care poate afecta somnul și energia. Semnele care nu trebuie ignorate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Te simți obosit chiar și după o noapte întreagă de somn, te trezești noaptea cu crampe musculare sau ai stări de nervozitate fără un motiv clar? Aceste semne aparent banale pot ascunde o problemă comună, dar adesea ignorată: lipsa de magneziu. Deficitul acestui mineral afectează nu doar somnul și energia, ci și starea psihică și sănătatea generală a organismului.

Deficitul de magneziu poate afecta somnul și energia ta. FOTO: GradeOne Nutrition
Deficitul de magneziu poate afecta somnul și energia ta. FOTO: GradeOne Nutrition

Magneziul este implicat în peste 300 de procese din corp, de la funcționarea sistemului nervos și relaxarea mușchilor, la reglarea tensiunii arteriale și producerea energiei. Este esențial pentru sănătatea oaselor, metabolism și echilibrul glicemiei.

„Magneziul este un mineral pe care îl numesc «mineralul tăcut al sănătății». Lucrează în fundal, în aproape fiecare celulă a corpului, și abia când lipsește îți dai seama cât de mult depindea de el bunăstarea ta zilnică”, explică dr. Cornel Brotac, medic specialist în recuperare medicală, potrivit Libertatea.ro. 

Semne că ai deficit de magneziu

Simptomele sunt subtile și adesea confundabile cu alte probleme. Cele mai frecvente includ crampele musculare, mai ales noaptea, oboseala constantă, tulburările de somn sau dificultățile de adormire. La acestea se adaugă iritabilitatea, anxietatea, palpitațiile ușoare, durerile de cap sau migrenele. Unele persoane resimt furnicături în mâini și picioare sau au probleme digestive.

„Când un pacient vine cu oboseală cronică, tulburări de somn și crampe musculare, printre primele lucruri pe care le investigăm este nivelul de magneziu. Este surprinzător câți își îmbunătățesc viața după corectarea acestui deficit”, subliniază dr. Brotac.

Când este indicat să iei magneziu Nu toată lumea are nevoie de suplimente, însă există situații în care organismul consumă mai mult decât primește. Stresul, alimentația procesată sau consumul excesiv de cafea epuizează rapid rezervele de magneziu, accentuând oboseala și stările de anxietate.

„Trăim într-o societate care consumă magneziul cu o viteză alarmantă. Stresul, alimentația procesată și cafeaua în exces epuizează rezervele”, afirmă dr. Brotac. Persoanele active, care fac efort fizic și transpiră mult, pierd cantități importante de magneziu, ceea ce se reflectă în crampe și o recuperare mai lentă.

Magneziul poate fi util și în cazul insomniei ușoare. „Pentru pacienții cu insomnie ușoară, magneziul luat înainte de culcare poate face o diferență remarcabilă”, explică medicul. Crampele musculare nocturne repetate sunt, de asemenea, un semnal direct că organismul ar putea avea nevoie de acest mineral.

Situații speciale în care magneziul este recomandat mai des

Persoanele cu diabet de tip 2 sau hipertensiune pot avea niveluri scăzute de magneziu, iar suplimentarea poate sprijini controlul glicemiei și relaxarea vaselor de sânge. Migrenele frecvente și tulburările de somn pot fi ameliorate prin aport adecvat de magneziu. La femei, mai ales în perioada menopauzei, magneziul contribuie la somn, reducerea stărilor de agitație și menținerea sănătății oaselor.

Cât magneziu ai nevoie zilnic

Necesarul zilnic variază în funcție de vârstă și sex, un adult având nevoie de aproximativ 300–400 mg. În sarcină sau la vârste înaintate, cantitatea poate crește. Alimentația rămâne prima sursă, magneziul regăsindu-se în semințe, nuci, spanac, fasole, avocado, banane sau ciocolată neagră. Dietele bazate pe produse procesate oferă adesea un aport insuficient.

Deși magneziul este considerat sigur, persoanele cu probleme renale trebuie să evite suplimentele fără recomandare medicală. „Recomandarea mea este să nu începi suplimentarea fără să discuți cu medicul. O analiză simplă poate arăta dacă ai sau nu deficit”, avertizează dr. Brotac.

Magneziul nu este un supliment „la modă”, ci un element esențial pentru buna funcționare a organismului. Oboseala constantă, somnul slab sau crampele musculare pot fi semnale că este timpul să verifici nivelul acestui mineral înainte de a căuta soluții complicate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 9 km în București. Șoferul a crezut ca este o glumă
gandul.ro
image
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Bolnavii sunt frați care au călătorit în Africa
mediafax.ro
image
Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult decât dublu!”
fanatik.ro
image
John Foreman, fost atașat militar al Marii Britanii la Moscova și Kiev: „Probabil, Putin a crezut din nou că a venit Crăciunul mai devreme”
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cum poţi recupera banii împrumutaţi cunoştinţelor chiar dacă nu ai făcut contract. Sfatul avocaţilor: ai 3 ani la dispoziţie pentru demersurile legale
playtech.ro
image
Cum își face, de fapt, cruce Gigi Becali. Detaliul pe care puțini români l-au observat la patronul FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Memorabil: l-a sunat pe Cristiano Ronaldo și propunerea portughezului l-a lăsat fără cuvinte! ”Un milion de euro”
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Un copil, în vârstă de 5 ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din București. Unde se afla mama acestuia în momentul incidentului
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp, declarații despre DIVORȚ. A decis să se mute din Sebeș la țară, lângă mama sa, iar de câteva luni nu s-a mai afișat cu soțul ei în public: Niște momente mai grele
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Sorin Brotnei, distracție pe timp de zi la terasă! Akcentul, pus pe voie bună și alcool în sticle mici FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
image
Cornulețe fragede cu apă minerală. Rețeta simplă cu gem, perfectă pentru Postul Paștelui
click.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului