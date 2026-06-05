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Dronele cu fibră optică ale Hezbollah expun vulnerabilități în apărarea Israelului

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Război în Orientul Mijlociu
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Un vehicul aerian exploziv a traversat zonele deluroase din sudul Libanului înainte de a lovi un transportor blindat israelian. Două zile mai târziu, un alt dispozitiv a lovit un tanc, iar la scurt timp după aceea, un al treilea a vizat un sistem de apărare antirachetă.

Membri Hezbollah/FOTO>EPA/EFE
Membri Hezbollah/FOTO>EPA/EFE

Potrivit armatei israeliene, astfel de atacuri au loc zilnic, uneori în serie, și au consecințe letale. Doar în ultima săptămână, trei soldați israelieni au fost uciși.

Campania susținută de drone a Hezbollah, gruparea susținută de Iran, a evidențiat breșe în sistemul defensiv israelian, a generat îngrijorare în rândul populației și a determinat o reacție accelerată din partea conducerii militare și politice.

Atacurile au amplificat teama în rândul trupelor terestre israeliene din Liban și au pus sub semnul întrebării superioritatea aeriană a Israelului în regiune. În același timp, ele au scos la iveală limitele strategiei israeliene de a crea o zonă-tampon în sudul Libanului pentru a împinge Hezbollah dincolo de raza rachetelor antitanc care au afectat comunitățile din nordul Israelului.

Avertismente ignorate

Deși intensitatea atacurilor a crescut recent, utilizarea dronelor nu a fost o surpriză completă. Încă din 2024, ofițeri militari au avertizat că Hezbollah ar putea adopta drone controlate prin cabluri de fibră optică, care evită sistemele de bruiaj electronic. Tehnologia a fost deja folosită pe scară largă în războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, potrivit unor oficiali israelieni, conducerea militară nu ar fi implementat la timp măsuri de protecție de bază, precum plase defensive pentru poziții fixe sau echipamente, practici deja standard în Ucraina.

„Cu doi ani în urmă discutam despre modul în care Hezbollah ar putea folosi aceste drone”, a declarat generalul de brigadă în rezervă Guy Hazut. „Dar sistemul de securitate are uneori nevoie de un șoc pentru a reacționa.”

Intensificarea conflictului

După o perioadă de relativă liniște, Hezbollah și-a reluat activitatea militară, inclusiv lansări de rachete și drone, în contextul tensiunilor regionale crescute. În acest timp, armata israeliană a avansat în interiorul Libanului, ocupând zeci de sate din sud și distrugând infrastructură extinsă.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a sugerat că abordarea din sudul Libanului urmărește o strategie similară cu cea utilizată în Gaza, unde cartiere întregi au fost distruse în timpul conflictului.

Autoritățile din Liban susțin că peste 3.400 de persoane au fost ucise, fără a diferenția între combatanți și civili, iar peste un milion de oameni au fost strămutați.

În ciuda operațiunilor militare israeliene, Hezbollah a continuat să lovească ținte militare pe teritoriul Israelului. Din aprilie, atacurile au dus la moartea a cel puțin zece soldați și a unui civil.

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„O provocare tehnologică complexă”

Armata israeliană afirmă că tratează amenințarea cu „cea mai mare seriozitate” și lucrează la soluții pentru ceea ce descrie drept o provocare tehnologică și operațională complexă.

Hezbollah, la rândul său, susține că dronele sale au efecte semnificative asupra moralului trupelor israeliene și a difuzat numeroase înregistrări video care prezintă atacuri asupra pozițiilor militare.

Într-un caz surprins pe 9 mai, o dronă se apropie de un post militar din nordul Israelului, iar un soldat fuge spre un adăpost chiar înainte de impact. Nu este clar dacă acesta a fost rănit.

Pe fondul criticilor interne, premierul Benjamin Netanyahu a anunțat crearea unei echipe speciale de experți pentru a contracara amenințarea dronelor, precizând că bugetul necesar nu va fi limitat.

Tehnologia dronelor și evoluția războiului

Spre deosebire de sistemele anterioare, care depindeau de semnale radio și puteau fi neutralizate prin bruiaj, noile drone sunt ghidate prin cabluri de fibră optică desfășurate în timpul zborului. Singurele metode eficiente de apărare rămân distrugerea lor fizică sau întreruperea cablului.

Experții notează că aceste drone au o rază de acțiune mai redusă decât cele utilizate în Ucraina, dar rămân dificil de interceptat.

Modelul de utilizare a dronelor a fost dezvoltat în războiul dintre Rusia și Ucraina, unde inovațiile rapide au schimbat dinamica conflictului. Israelul a analizat anterior experiența ucraineană, însă oficialii de la Kiev ar fi condiționat o nouă colaborare de sprijin suplimentar pentru apărarea aeriană ucraineană.

O amenințare în evoluție

Analiștii avertizează că următoarea etapă ar putea implica utilizarea rețelelor de telefonie mobilă pentru controlul dronelor, ceea ce ar permite atacuri la distanțe mult mai mari și ar complica semnificativ apărarea.

Fostul general Guy Hazut susține că reacția rapidă este esențială: „Nu ne putem permite să așteptăm o soluție completă. Trebuie să acționăm acum.”

Foști oficiali israelieni consideră însă că, deși dronele reprezintă o amenințare tactică reală, ele nu schimbă echilibrul strategic general, deși pot afecta moralul trupelor și pot provoca pierderi semnificative.

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