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Analiză Rusia intensifică atacurile aeriene asupra Ucrainei pe fondul blocajului de pe front. Moscova mizează pe teroare și uzură

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Război în Ucraina
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Rusia a lansat în ultimele luni cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului, bombardând Ucraina cu un număr record de drone și rachete de mare viteză. Potrivit experților militari, escaladarea campaniei aeriene vine într-un moment în care armata rusă întâmpină dificultăți tot mai mari în obținerea unor câștiguri semnificative pe câmpul de luptă.

Rusia a sporit atacurile asupra Kievului/FOTO:X
Rusia a sporit atacurile asupra Kievului/FOTO:X

Atacurile sunt concepute pentru a suprasolicita sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Tactica utilizată de Moscova presupune lansarea succesivă a unor valuri de drone ieftine, urmate de rachete balistice și apoi de rachete de croazieră, într-o încercare de a crea breșe în apărarea aeriană și de a provoca pagube cât mai mari.

Cel mai recent bombardament, desfășurat marți, a inclus și opt rachete hipersonice Zircon, considerate printre cele mai avansate arme din arsenalul rus. Autoritățile ucrainene au precizat că este cel mai mare număr de astfel de rachete folosit într-un singur atac, iar niciuna nu a fost interceptată.

Bilanțul atacului este grav: 23 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 151 au fost rănite în diferite regiuni ale țării. Dincolo de efectele imediate, specialiștii consideră că Moscova urmărește și un obiectiv psihologic: amplificarea sentimentului de nesiguranță în rândul populației și creșterea presiunii asupra conducerii de la Kiev pentru acceptarea unor negocieri în condițiile Kremlinului.

Frontul stagnează, iar presiunea se mută în aer

Thomas Withington, expert în științe militare la Royal United Services Institute (RUSI) din Marea Britanie, susține că intensificarea atacurilor aeriene este direct legată de dificultățile întâmpinate de Rusia pe front.

„Rusia se confruntă acum cu probleme serioase în obținerea unor progrese relevante pe câmpul de luptă”, a declarat acesta. În aprilie, pentru prima dată după 2024, Ucraina a recucerit mai mult teritoriu decât a reușit Rusia să ocupe.

În aceste condiții, afirmă expertul, puterea aeriană a devenit unul dintre puținele instrumente prin care Moscova mai poate exercita presiune strategică asupra Ucrainei.

Datele Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) arată că Rusia a crescut semnificativ producția și utilizarea dronelor Shahed. Dacă la începutul anului lansa aproximativ 5.000 de drone lunar, în ultima lună numărul acestora a depășit 8.000.

Apărarea ucraineană rezistă, dar apar vulnerabilități

În pofida volumului uriaș al atacurilor, apărarea aeriană ucraineană continuă să funcționeze eficient. Potrivit analizelor RUSI și CSIS, forțele ucrainene reușesc să doboare aproximativ 90% dintre dronele lansate de Rusia și să devieze multe dintre celelalte prin sisteme de război electronic.

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Situația este însă mult mai complicată în cazul rachetelor balistice și hipersonice, care se deplasează cu viteze extrem de mari și necesită interceptoare sofisticate.

Atacul de marți a inclus 41 de rachete balistice, un număr mai mare decât totalul lansat de Rusia pe parcursul întregii luni precedente. Dintre acestea, 30 și-au atins țintele.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina primește doar între 60 și 65 de rachete interceptoare pe lună, în condițiile în care capacitatea de producție a aliaților occidentali rămâne limitată.

„Nu există suficiente rachete pentru sistemele Patriot”, a explicat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat. Acesta a subliniat că Rusia vizează tot mai des regiuni unde protecția antiaeriană este mai redusă decât în jurul capitalei Kiev.

Kievul cere noi sisteme Patriot

În urma bombardamentelor, comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a dispus îmbunătățirea sistemelor de comandă și control ale apărării aeriene și a recunoscut existența unui deficit de sisteme moderne și de muniții pentru acestea.

La rândul său, Zelenski a relansat apelurile către partenerii occidentali pentru suplimentarea livrărilor de sisteme Patriot și rachete interceptoare.

„Europa are nevoie de propriile capabilități anti-balistice, iar Ucraina are nevoie de sprijinul Statelor Unite pentru furnizarea de rachete Patriot”, a transmis liderul ucrainean.

Experții avertizează însă că stocurile occidentale au fost afectate de conflictele recente din Orientul Mijlociu, iar producția unor noi interceptoare necesită timp.

Moscova vorbește despre represalii, experții văd o strategie pe termen lung

Ministerul rus al Apărării a susținut că atacurile au vizat infrastructură militară, instalații energetice și obiective logistice ucrainene, folosind armament de înaltă precizie, inclusiv rachete hipersonice.

Oficialii ruși au prezentat operațiunea și ca pe o reacție la un atac ucrainean asupra unui cămin studențesc din Starobilsk, localitate aflată în regiunea Lugansk ocupată de Rusia. Moscova susține că în acel atac au murit 21 de persoane, în timp ce Kievul afirmă că ținta a fost o unitate militară rusă.

Analiștii occidentali consideră însă că aceste bombardamente nu reprezintă simple represalii punctuale, ci fac parte dintr-o strategie constantă de presiune asupra societății ucrainene.

„Rusia încearcă să crească presiunea asupra populației”, explică Yasir Atalan, cercetător în cadrul CSIS. Potrivit acestuia, Kremlinul speră că amplificarea temerilor și deteriorarea infrastructurii energetice vor genera nemulțumiri interne și vor slăbi poziția de negociere a Kievului.

„Acesta este obiectivul atacurilor aeriene asupra centrelor urbane și infrastructurii energetice. Rusia încearcă să obțină condiții mai favorabile în eventualele negocieri viitoare”, concluzionează expertul.

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