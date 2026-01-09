Creștere alarmantă a deceselor provocate de gripă în România. Câte s-au înregistrat în ultima săptămână

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat vineri o creștere a numărului de decese cauzate de gripă în România. În ultima săptămână s-au înregistrat opt decese noi, iar până în prezent au fost confirmate în total 11 decese, cele mai multe – nouă – la persoane cu vârsta peste 65 de ani.

Deși în această săptămână au fost raportate mai puține cazuri de infecții respiratorii comparativ cu săptămâna precedentă, acestea depășesc cu peste o treime numărul înregistrat în aceeași perioadă a sezonului trecut, arată datele INSP. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București și în județele Cluj, Constanța și Prahova, relatează News.ro.

În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 au fost raportate 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), cu 13,1% mai puține decât săptămâna anterioară (70.243), însă cu 36,9% mai multe comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (44.554). Variația față de media ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice), calculată la 64.342 de cazuri, a fost de -5,2%.

Potrivit INSP, au fost raportate 10.570 cazuri de gripă clinică la nivel național, față de 12.630 în săptămâna precedentă (sub-raportare în contextul sărbătorilor), de 2,2 ori mai multe decât în aceeași săptămână a sezonului anterior (4.694) și de 3,8 ori mai multe față de media ultimelor cinci sezoane (2.778). Cele mai multe cazuri au fost raportate în București (1.283) și în județele Cluj (688), Constanța (688) și Prahova (550).

În ultima săptămână au fost înregistrate 44 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu una mai puțin față de săptămâna precedentă, și 174 cazuri de gripă confirmate de laborator. Din acestea, 35 au fost cu virus gripal AH3, 5 cu virus AH1, 132 cu virus A nesubtipat, 1 cu virus B și 1 co-infecție de tip A+B.

„De la începutul sezonului au fost raportate 572 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care 221 cu virus gripal AH3, 30 cu virus AH1, 316 cazuri cu virus gripal A nesubtipat, 4 cazuri cu virus gripal B și un caz cu co-infecție de virus gripal A+B. La toate cazurile confirmate cu virus gripal AH3, cu probe secvențiate în INCDMM Cantacuzino, a fost detectată subclada K”, precizează INSP.

Vârstnicii, cei mai vulnerabili

INSP subliniază că persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului: dintre cele 11 decese confirmate până acum, nouă au fost înregistrate la persoane de peste 65 de ani.

Până la data de 4 ianuarie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 1.273.616 vaccinări antigripale, dintre care 1.247.864 pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare, iar 5.974 au fost efectuate în farmaciile comunitare autorizate, mai arată INSP.