Ciolacu spune că Bolojan comite „o înșelătorie grosolană”: „1 leu la combustibil în plus înseamnă 250 milioane pe lună suplimentar la buget”

Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, lansează marți noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Social-democratul susține că Executivul invocă lipsa fondurilor pentru a respinge pachetul de solidaritate propus de PSD, în timp ce permite majorarea accelerată a prețurilor la carburanți, care ar aduce venituri suplimentare consistente la buget.



Ciolacu afirmă că Guvernul ar beneficia de sume importante generate de inflație și de creșterea prețurilor la combustibili, contrar declarațiilor oficiale privind lipsa resurselor financiare.

„Bolojan și Nazare spun că nu există 1,7 miliarde ca să acopere toate măsurile Pachetului de Solidaritate propus de PSD, dar lasă prețurile la carburanți să explodeze, iar asta înseamnă 5-6 miliarde în plus la buget – evident, pe lângă câștiguri mai mari pentru companiile din energie! Îi mint pe români cu un cinism absolut. Și nu trebuie să fii expert în economie ca să vezi neadevărul flagrant pe care au construit un castel de nisip. Inflația. Rata medie luată în calcul pentru bugetul pe 2026 este de 4%. Întreb și eu cum naiba să fie doar atât, mai ales în condițiile de acum, cu prețurile la combustibili?”, a scris Ciolacu, marți, pe Facebook.

„Este o înșelătorie grosolană!”

Potrivit lui Ciolacu, scumpirea carburanților ar putea aduce până la 6 miliarde de lei în plus la buget, cu multe peste cât ar necesita pachetul social propus de PSD:

„Adevărul este clar: numai din taxa pe fraieri (inflație) o sa aibă venituri fiscale mult peste cele prognozate. Doar un punct în plus de inflație înseamnă vreo 5-6 miliarde de lei în plus la buget. Iar 1 leu la combustibil în plus înseamnă 250 milioane pe lună suplimentar la buget, din TVA. Deci, este o înșelătorie grosolană! Dacă ar vrea să ajute țintit populația au la îndemână cardurile emise, încă de acum 4 ani, categoriilor vulnerabile”.

Marcel Ciolacu sugerează acordarea unui ajutor lunar de circa 200 de lei, folosind infrastructura cardurilor sociale deja existente, critică lipsa unor măsuri de plafonare a prețurilor și acuză Guvernul că pune pe primul plan principiile pieței libere, în detrimentul protecției sociale:

„Pot să le dea acestor români un ajutor tip one-off. Doar din ce încasezi suplimentar la buget din combustibili, poți să dai ușor 200 de lei lunar celor vulnerabili pentru motorină, gaze, curent etc. Pentru asta nici nu este nevoie de plafonare – de care apostolii ultra-liberalismului fug ca dracul de tămâie, vezi, Doamne, că afectează libera concurență! Da, foarte bună concurența, mai ales când se aliniază instant la cel mai de sus preț al pieței – că profitul este ținta oricărei afaceri, nu?Trebuie doar să vrei și să simți empatie față de semenii tăi!”.

„A te solidariza cu un călău nu înseamnă responsabilitate, ci cruzime pură”

Președintele Consiliului Județean Buzău continuă în aceeași notă:

„Din păcate, Bolojan și empatia sunt două drepte paralele. Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței. Sper ca parlamentarii – mai ales liberali – să înțeleagă că a te solidariza cu un călău nu înseamnă responsabilitate, ci cruzime pură.Iar, cu oricâte cuvinte pompoase ar încerca să îmbrace așa ceva, românii nu mai înghit asemenea baliverne. Era Bolojan se apropie de sfârșit!”.

Mesaj pentru Ilie Bolojan: „Sper că este, totuși, prima și ultima zi de naștere cu tine premier”

În încheiere, Marcel Ciolacu are o urare acidă cu prilejul zilei aniversare a șefului Guvernului.

„La mulți ani, Ilie Bolojan. Sper că este, totuși, prima și ultima zi de naștere cu tine premier”, i-a transmis social-democratul.