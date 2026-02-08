Centrul de mari arși de la Târgu Mureș ar putea fi deschis în toamna acestui an. Anunțul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că centrul de arși grav de la Târgu Mureș, aflat într-un stadiu avansat de construcție, ar putea fi dat în folosință cel mai probabil în toamna acestui an. Potrivit oficialului, în prima parte a anului urmează etapa decisivă, care include dotarea cu echipamente medicale, testarea circuitelor și validarea funcționării tuturor sistemelor.

„România are nevoie de centre de arşi. Şi, în sfârşit, le va avea. După centrul de mari arşi de la Timişoara, următorul care intră în linie dreaptă este centrul de arşi grav de la Târgu Mureş. Construcţia este aproape finalizată”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că, din punct de vedere tehnic, este vorba despre o investiție majoră și complet integrată, realizată într-o clădire nouă, cu o suprafață totală de 24.113 metri pătrați, proiectată special pentru tratamentul pacienților critici.

Centrul de mari arși va include cinci paturi pentru pacienți critici, zece paturi pentru terapie intermediară, secții de microchirurgie și chirurgie reconstructivă, o secție de terapie intensivă cu 44 de paturi, precum și un bloc operator dotat cu 25 de săli de operație.

De asemenea, sunt prevăzute spații conexe actului medical, un centru de transfuzii sangvine, o unitate de sterilizare și un centru de instruire destinat personalului medical.

→ Imaginea 1/4: Centrul de mari arși va include cinci paturi pentru pacienți critici. FOTO: captură video Facebook

„Ştiu că subiectul centrelor de arşi a fost ani la rând folosit mai mult pentru discursuri decât pentru rezultate. Tocmai de aceea, astăzi vorbim despre fapte. Acest centru există. Se vede. Şi va salva vieţi. Pentru că, dincolo de ziduri şi echipamente, aici se va întâmpla diferenţa dintre disperare şi şansă, dintre pierdere şi viaţă. Încrederea ne face bine”, a mai spus ministrul Sănătății.

Anterior, în noiembrie 2025, Alexandru Rogobete anunța că primii pacienți ar putea fi tratați la centrele de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș în vara acestui an, spunând că ritmul lucrărilor este unul bun. Potrivit acestuia, ambele centre ar urma să fie date în folosință aproximativ în aceeași perioadă.