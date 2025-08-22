search
Vineri, 22 August 2025
România se apropie de inaugurarea primului Centru de Mari Arși complet funcțional, la Timișoara. Care e stadiul lucrărilor și când vor fi gata

Publicat:

Până la finalul acestui an va fi gata primul Centru de Mari Arși din România, situat în Timișoara. Dintre cele trei centre aflate în construcție, acesta este cel mai avansat, lucrările fiind realizate în proporție de 75–80%. Structura este complet finalizată, iar arhitectura și instalațiile sunt aproape de final, cu un progres de 70%, respectiv 75%.

Lucrările la Centrul de Arși sunt gata în proporție de 75–80%. FOTO: Facebook/Alexandru Rogobete
Lucrările la Centrul de Arși sunt gata în proporție de 75–80%. FOTO: Facebook/Alexandru Rogobete

Astfel, România va face un pas decisiv în modernizarea sistemului medical prin finalizarea primului Centru de Mari Arși.

Conform ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, noua unitate medicală va dispune de echipamente de ultimă generație și facilități complexe:

• 58 de paturi pentru UPU-SMURD

• 12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave

• 6 rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici

• 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă

• o secție ATI cu 27 de paturi

• un bloc operator modern cu 25 de săli

De asemenea, clădirea va fi prevăzută cu heliport, pentru intervenții rapide și sigure.

Proiectul, în valoare de 80 de milioane de euro, este finanțat de Ministerul Sănătății printr-un program susținut de Banca Mondială, în colaborare cu autoritățile județene.

Procedura de achiziție a echipamentelor medicale a fost deja declanșată pentru a permite inaugurarea centrului cât mai curând după finalizare.

„Construirea Centrelor de Mari Arși, alături de Institutul Oncologic din Timişoara, face parte dintr-un program amplu de modernizare a sistemului medical românesc, derulat de Ministerul Sănătății în colaborare cu autoritățile județene. Aceste investiții aduc servicii medicale de înaltă performanță mai aproape de pacienți, reduc inechitățile de tratament și consolidează capacitatea de reacție a sistemului sanitar în situații critice”, a precizat Alexandru Rogobete.

„Mulțumesc președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, și profesorului Dorel Săndesc pentru modul în care au gestionat implementarea acestui proiect. Este un proiect de echipă, coordonat de Ministerul Sănătății și implementat exemplar de echipa din Timișoara”, a transmis ministrul Sănătății.

Sănătate

