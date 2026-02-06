Spital oncologic într-un cartier rezidențial. Ion Țiriac pune la bătaie 100 de milioane de euro în noul proiect comunitar. „Nu vrem profit”

Omul de afaceri Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, pregătește un proiect imobiliar major pe terenul fostei platforme industriale Lemexim din Brașov. Investiția totală este estimată la 100 de milioane de euro, iar lucrările ar putea începe chiar vara aceasta, conform anunțului oficial.

Terenul, achiziționat de Țiriac în 2007 pentru 8,1 milioane de euro, a rămas abandonat mai bine de 20 de ani.

Inițial, planurile vizau construirea unui mall, însă proiectul a fost abandonat după criza economică din 2008-2009. Noul plan prevede ridicarea unui ansamblu rezidențial modern, cu blocuri de locuințe și facilități pentru comunitate, transformând complet zona.

Unitate medicală integrată în proiect

La început, proiectul viza construirea unui spital de oncologie pediatrică, însă planurile au fost ulterior adaptate, iar Alexandru Țiriac, fiul lui Ion Țiriac, a stabilit varianta finală a investiției.

„Focusul nostru este spitalul oncologic. Nu vrem profit din proiect, dar nu vrem să fim nici pe pierdere!”, a spus Ion Alexandru Țiriac, conform bizbrasov.ro.

Fiul magnatului a mai declarat faptul că spitalul oncologic va fi gestionat de Fundația Țiriac și nu va funcționa în scop comercial. Banii obținuți din chirii vor fi folosiți pentru a ajuta pacienții care nu își permit tratamentele.

Ce include, mai exact, planul. Trei etape clare

Planul prevede ridicarea unui ansamblu de locuințe moderne, însoțit de facilități pentru locuitori și un spital oncologic. Construcțiile vor fi realizate în trei etape, mai întâi blocurile, apoi celelalte clădiri, iar la final spitalul, un parc și o grădiniță.

Ansamblul va include clădiri cu regim de înălțime variat, de la P+6 până la P+11, peste 670 de locuri de parcare subterană, spații verzi și diverse servicii pentru comunitate.

Deși demararea lucrărilor a fost întârziată din cauza ajustărilor de teren și a procedurilor administrative, acum, odată ce majoritatea avizelor sunt obținute, săpăturile sunt estimate să înceapă vara aceasta.