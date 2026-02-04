Visul spitalelor regionale de urgență pare tot mai departe: șantierele stagnează, autoritățile recunosc blocajele, pacienții critică problema

Visul Spitalelor Regionale de Urgență pare tot mai departe de realitate, în ciuda asigurărilor venite de la autorități. Un răspuns oficial transmis de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) la solicitarea „Adevărul” scoate la iveală un tablou îngrijorător al investițiilor de miliarde de lei. Documentul confirmă blocaje administrative, proceduri de licitație contestate și un ritm de execuție extrem de lent, chiar și pe șantierele considerate „active”.

Deși este prezentat adesea ca „fanionul” investițiilor în sănătate, șantierul Spitalului Regional Craiova înregistrează întârzieri majore de ritm. Datele furnizate de ANDIS arată o discrepanță uriașă între timpul scurs și munca efectivă. Constructorul a primit ordinul de începere a lucrărilor la data de 4 aprilie 2025. La 8 luni distanță, în luna decembrie, stadiul fizic al execuției pentru etapa a doua (construcția propriu-zisă) este de doar 4,64%.

Cu un progres mediu lunar de sub un procent, respectarea termenului de finalizare din decembrie 2028 devine aproape imposibilă de realizat. Până în prezent, s-a finalizat săpătura și s-a turnat o parte din fundație, însă grosul lucrărilor de suprastructură și instalații nici măcar nu a început. În acest moment, se lucrează la armarea stâlpilor de la subsol, o etapă incipientă pentru o clădire care ar trebui să fie gata „la cheie” în trei ani.

Discrepanța între anunțurile triumfaliste ale oficialilor și avansul real al lucrărilor este taxată dur de Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.

„La Craiova, care în mod populist a anunțat că au început lucrările, să știți că nu sunt lucrări care să ne asigure că spitalul va fi construit, va fi finalizat mai devreme. Deci, practic, este nesemnificativ, dacă vreți, nesemnificativ progresul în ceea ce privește construcția spitalului regional”, a declarat Vasile Barbu pentru „Adevărul”.

Cluj: Șantier părăsit, pază și conservare

Situația este și mai gravă la Cluj, unde proiectul este complet paralizat. Prima etapă, cea de pregătire a terenului, s-a încheiat pe 31 martie 2025. De atunci, pe șantier nu s-a mai construit nimic. ANDIS confirmă că procedura de licitație pentru etapa a doua, demarată în septembrie, a ajuns pe masa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

În lipsa unui constructor desemnat și a unui contract semnat, autoritățile se ocupă doar de paza gropii. Activitatea s-a redus la monitorizarea pereților mulați și a apei subterane, pentru a preveni surparea malurilor sau degradarea lucrărilor deja executate. În ciuda blocajului birocratic, ANDIS insistă că lucrările vor fi gata, la fel ca la Craiova, până în decembrie 2028.

ANDIS recunoaște eșecul de la Iași

În cazul Spitalului Regional Iași, autoritățile au capitulat deja în fața calendarului inițial. ANDIS a confirmat oficial că termenul de finalizare a fost decalat cu un an întreg, de la 31 decembrie 2028 la 31 decembrie 2029. Decizia a venit ca urmare a „corelării cu termenele reale de execuție”, o recunoaștere a faptului că planurile de pe hârtie nu au ținut pasul cu realitatea din teren.

Deși contractul de execuție s-a semnat în luna octombrie a acestui an, proiectul se află abia la faza de organizare de șantier și analiză a documentelor. Practic, construcția efectivă a spitalului din Iași pornește cu un handicap major de timp, iar noua dată limită împinge finalizarea periculos de aproape de închiderea exercițiilor financiare europene.

Vasile Barbu: „Vina este a Ministerului Sănătății”

Președintele Asociației Pacienților consideră că vina pentru acest ritm lent aparține în principal Ministerului Sănătății. Barbu susține că instituția evită sancționarea responsabililor locali sau a celor din subordine din cauza alianțelor politice, preferând să ignore realitatea.

„Vina, bineînțeles, aici este în principal a Ministerului Sănătății, care nu face un control efectiv, pentru că e totul politic aici și ministrul nu are curajul să critice, practic, propriii membri de partid sau, mă rog, pe cei din alianță și dau vina tot timpul pe autoritatea locală”, explică Barbu.

Problemele cu care vin noile spitale

Dincolo de termenele depășite, Vasile Barbu ridică o problemă structurală gravă pe care o vor genera aceste investiții odată finalizate. Există riscul major ca cele trei spitale regionale, care totalizează aproximativ 2.400 de paturi, să absoarbă elita medicală din centrele universitare, lăsând restul spitalelor funcționale fără specialiști de top.

„Teama noastră este și că vor fi văduvite aceste unități medicale, care acum au ajuns, unele dintre ele, la performanțe medicale și fac față unor cazuri complexe. (...) Vor aduna o elită medicală la aceste spitale, iar celelalte vor rămâne practic fără coordonare, cel puțin. Fără ca să avem acolo măcar niște șefi de secție, să spunem, cu experiență”, avertizează Barbu.