Ce ar trebui să mănânce copiii la școală. Cele 5 grupe de alimente esențiale

Ce trebuie să mănânce un copil la școală este o întrebare esențială pentru părinți. Alimentația sănătoasă este un element important pentru creșterea armonioasă și dezvoltarea copiilor. Pentru a primi toți nutrienții necesari, este necesar consumul de alimente din toate cele cinci grupe.

Aceste grupe includ legumele și leguminoasele, fructele, cerealele și produsele din cereale integrale, lactatele și alternativele lor, precum și carnea și alternativele la carne.

Fiecare grupă furnizează nutrienți diferiți, importanți pentru creștere, dezvoltare și învățare, motiv pentru care o dietă echilibrată este esențială pentru sănătatea copiilor, notează site-ul australian dedicat părinților, Raising Children.

Nutrienții de care au nevoie copiii de vârstă școlară

Fiecare grupă alimentară are nutrienți diferiți, de care organismul copilului are nevoie pentru o creștere și dezvlotare optimă.Proteinele se găsesc în carne, ouă, lactate, leguminoase, nuci și semințe și sunt esențiale pentru dezvoltarea musculară și repararea țesuturilor.

Grăsimile sănătoase contribuie la dezvoltarea creierului și absorbția vitaminelor, fiind prezente în pește gras, avocado, ulei de măsline și semințe.

Carbohidrații oferă energie și se găsesc în cereale integrale, fructe și legume, susținând activitatea fizică și concentrarea pe parcursul zilei.

Cele 5 grupe de alimente

Alimentele sănătoase pentru copiii de vârstă școlară includ o gamă largă de produse și anume:

- legume și leguminoase;

- fructe;

- cereale și alimente din cereale;

- lactate și alternative la lactate;

- carne și alternative la carne.

Ce trebuie să mănânce un copil la școală

Fructele, legumele și leguminoasele

Acestea îi oferă copilului energie, vitamine, antioxidanți, fibre și apă. Acești nutrienți ajută la protejarea copilului de anumite boli ulterioare, care includ: boli de inimă, accident vascular cerebral și unele tipuri de cancer.

Fructele și legumele sau leguminoase sunt o bună alegere la fiecare masă sau gustare, indiferent că sunt consumate proaspete sau gătite.

Fructele și legumele trebuie întotdeauna spălate înainte de consum, pentru a îndepărta murdăria sau substanțele chimice. Este recomandat să nu le fie curățată coaja, dacă este comestibilă, întrucât conține nutrienți.

Cereale și alimente din cereale

Cerealele și alimentele din cereale includ pâinea, tortilla, lipiile, pastele, tăițeii, cerealele pentru micul dejun, orezul, porumbul, quinoa, mămăliga, ovăzul și orzul. Aceste alimente oferă copiilor energia de care au nevoie pentru a crește, a se dezvolta și a învăța. Alimentele din cereale cu un indice glicemic scăzut, cum ar fi pastele și pâinea integrală, îi vor oferi copilului o energie mai persistentă și îl vor menține sătul pentru mai mult timp.

Lactate și alternative la lactate

Lactatele cheie sunt laptele, brânza și iaurtul. Aceste alimente sunt o sursă bogată de proteine și calciu. Pentru copii, se recomandă consumul de lactate cu conținut redus de grăsimi în fiecare zi - de exemplu, băuturi cu lapte, felii de brânză sau boluri cu iaurt.

În cazul părinților care se gândesc să îi ofere copilului alternative la lactate, cum ar fi laptele vegetal, cel mai bine este să discute cu medicul pediatru, medicul de familie.

Carne și alternative la carne

Alegerea poate varia de la vită, miel, porc, capră, pui, curcan și pește.

Alternativele la carne includ ouă, fasole, linte, năut, falafel, tofu și nuci. Toate aceste alimente sunt bogate în proteine și importante pentru creșterea și dezvoltarea musculară a copilului.

Aceste alimente bogate în proteine conțin, de asemenea, vitamine și minerale utile, cum ar fi fierul și acizii grași omega-3.

Fierul și acizii grași omega-3 din carnea roșie și peștele gras sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea creierului și capacitatea de învățare a copilului.

Alimentele bogate în proteine din surse animale conțin, de asemenea, zinc și vitamina B12.

Dacă copilul se gândește să aleagă o dietă vegetariană, vegană sau o altă dietă specială, este recomandată discuția cu un medic de familie sau cu un dietetician.

Băuturi sănătoase

Apa rămâne cea mai sănătoasă băutură. De asemena, laptele cu conținut redus de grăsimi reprezintă o opțiune bună de băutură pentru copii, întucât este bogat în calciu, ideal pentru dezvoltarea oaselor.

Alimente și băuturi de limitat și alternativele sănătoase

Alimentele și băuturile care ar trebui limitate includ mâncarea de tip fast-food și acele produse pe care cu toții le cunoaștem și catalogăm ca fiind „nesănătoase”.

Exemple concrete ar fi: chipsurile, plăcintele, burgerii și pizza. Aceste alimente pot fi bogate în sare, grăsimi saturate și zahăr și sărace în fibre.

Dacă ne referim la dulciuri, acestea includ: prăjituri, ciocolată, acadele, biscuiți, gogoși și produse de patiserie.

Consumul regulat al acestor alimente poate crește riscul apariției unor afecțiuni precum obezitatea și diabetul de tip 2.

De asemenea, ar trebui limitat consumul de băuturi dulci. Acestea includ băuturile răcoritoare, sportive, apele aromatizate. Prea multe băuturi dulci pot duce la creștere în greutate nesănătoasă, obezitate și carii dentare.

Alimentele și băuturile care conțin cofeină nu sunt recomandate copiilor, deoarece cofeina împiedică organismul să absoarbă bine calciul. Cofeina este, de asemenea, un stimulent, ceea ce înseamnă că le oferă copiilor energie artificială. Aceste alimente și băuturi includ cafeaua, ceaiul negru, băuturile energizante și ciocolata. Alternative sănătoase pentru gustări și deserturi

Copilul ar trebui încurajat să aleagă gustări din grupele de alimente sănătoase. Acestea pot include: nuci, brânză, iaurt cu conținut scăzut de grăsimi și fructe sau legume proaspete - de exemplu, năut copt, falafel sau morcovi sau bețișoare de țelină cu sosuri precum hummus, guacamole sau tzatziki.

Același lucru este valabil și pentru desertul de la sfârșitul mesei.

Fructele feliate sau iaurtul reprezintă opțiuni sănătoase. Prăjiturile, ciocolata, acadelele ar trebui să fie păstrate pentru ocazii speciale.