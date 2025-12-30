search
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că pentru anul următor, a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale.

Ilie Bolojan, la ședința de Guvern FOTO: Gov.ro
Ilie Bolojan, la ședința de Guvern FOTO: Gov.ro

”Tot pentru anul următor, am obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare să continuăm reformele”, a spus şeful Executivului, la finalul ultimei şedinţe de Guvern din 2025.

Ilie Bolojan a menţionat că ”avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale şi de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetăţeanului şi să furnizeze servicii de calitate şi la timp”.

Acordul de coaliţie prevede şi o reducere a cheltuielor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum şi o reducere a subvenţiilor pe care le primesc partidele politice. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii ţării noastre”, a dat asigurări premierul.

”La final de an, se cuvine să le urez tuturor românilor să avem parte de un an mai bun decât anul acesta. La mulţi ani, dragi români, la mulţi ani România, multă sănătate tuturor! Vă mulţumesc foarte mult!”, a spus şeful Executivului în final.

