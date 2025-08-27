search
Miercuri, 27 August 2025
Meniul recomandat de specialiști pentru a evita „boala tristeții”. Minunile pe care le face un mineral în lupta contra depresiei

Publicat:

Depresia afectează mare parte din populația adultă. Este o afecțiune debilitantă, adesea subestimată în România, și care afectează populația din mai multe puncte de vedere. Specialiștii au găsit însă câteva alimente care au beneficii certe în tratamentul cât mai natural al depresiei. 

Depresia afectează 10% din populația României FOTO Adevărul
Depresia afectează 10% din populația României FOTO Adevărul

Depresia este o tulburare afectivă care este tot mai întâlnită la nivel mondial dar și în rândul românilor. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 5% din populația adultă a lumii trăiește cu depresie, o afecțiune mintală care poate avea un impact profund asupra sănătății generale a unei persoane. Depresia prelungită slăbește sistemul imunitar și implicit capacitatea de apărare a organismului în fața diferitelor bacterii, în fața virușilor și a bolilor. Nu în ultimul rând, distruge viața socială și cea profesională. În România, se estimează că aproximativ 10% din populație suferă din cauza depresiei. Ceea ce este mai grav, în estul Europei, depresia este subestimată, stigmatizată și ascunsă.

Din nefericire estul Europei se confruntă cu o stigmă mult mai mare vizavi de pacientul psihiatric. Trebuie luat în calcul că stigma are o dublă sorginte la pacientul psihic. Pe de o parte, a populației. Nu le sunt respectate anumite drepturi, sunt stigmatizați. Dar este vorba și de autostigmă care se regăsește de multe ori. Pacienții se simt inferiori celorlalți pentru simplul fapt că au o boală psihică”, spune medicul psihiatru Emil Panțiru. 

Veștile bune vin de la noile studii realizate la nivel mondial. Și anume, depresia poate fi prevenită sau ameliorată cu ajutorul alimentației. Sunt câteva alimente bogate în minerale miraculoase în lupta contra depresiei. Specialiștii au identificat și cantitatea necesară pentru a preveni sau birui depresia, inclusiv variante de meniu. 

Alimentația, un factor cheie în lupta cu depresia

Cercetările anterioare arată că oamenii își pot reduce riscul de depresie urmând reguli de stil de viață sănătos, cum ar fi somnul suficient, exercițiile fizice regulate și o dietă potrivită. Au fost identificate alimente asociate cu un risc scăzut de depresie, cum ar fi peștele gras, legumele cu frunze verzi, fructele de pădure și alimentele bogate în probiotice, cum ar fi iaurtul și varza murată. Toate acestea ajută la diminuarea simptomelor și îmbunătățirea stării de sănătate pentru a limita tratamentul medicamentos care are efecte secundare dar și anumite limite. 

„Tulburările de sănătate mintală, inclusiv depresia, impun o povară globală majoră, iar tratamentele actuale, cum ar fi farmacoterapia,  au adesea limitări și efecte secundare. Dieta este un factor modificabil care poate fi vizat pentru prevenție și tratament adjuvant. Înțelegerea modului în care componentele dietetice specifice influențează sănătatea mintală ar putea oferi strategii cu risc scăzut și accesibile pe scară largă pentru a reduce povara bolilor și a îmbunătăți bunăstarea generală ”, a declarat pentru Medical News Today dr. Minkook Son, profesor asistent în cadrul Departamentului de Fiziologie al Colegiului de Medicină al Universității Dong-A din Republica Coreea. 

Cele șapte minerale magice

Minkook Son este autorul unui studiu nou publicat în revista „Nutrients”. Pentru acesta specialistul coreean împreună cu echipa sa au făcut o analiză utilizând date privind sănătatea publică din  Sondajul Național privind Sănătatea și Nutriția din Coreea și din Statele Unite. Acest sondaj a inclus peste 22.000 de participanți atât din Asia cât și din America de Nord. În realizarea studiului, specialiștii s-au concentrat pe șapte minerale esențiale pentru organismul uman: sodiu, potasiu, fosfor, magneziu, fier, zinc și calciu. Fiecare a fost examinat și testat pentru a vedea efectele potențiale în reducerea riscului de depresie. 

„Aceste șapte minerale sunt măsurate în mod constant atât în ​​Coreea , cât și în Statele Unite, permițând o analiză transnațională standardizată. De asemenea, acestea sunt relevante din punct de vedere biologic pentru funcția creierului, neurotransmisie și neuroinflamație, procese implicate în fiziopatologia depresiei”, explică medicul coreean pentru aceeași publicație.

Și alți specialiști arată că mineralele precum potasiul, magneziul și seleniul interacționează cu vitaminele D, C și E susținând funcțiile din întregul corp, cu reacții enzimatice. Întregul organism, inclusiv funcția psihică funcționează optim când nivelurile acestor minerale, în corp, sunt suficiente. 

Potasiul, o posibilă cheie în prevenirea și biruirea depresiei

Analizele realizate de specialiștii din echipa doctorului Son au ajuns la concluzia că un nivel ridicat de potasiu în organism duce la o prevenire a depresiei. Participanții la studiu din ambele țări, cu un nivel ridicat de potasiu aveau cel mai mic risc de depresie. Deci acesta pare să fie mineralul cheie în lupta cu această tulburare necruțătoare. „Potasiul a apărut ca un factor de protecție comun împotriva depresiei în ambele populații, în ciuda diferențelor în obiceiurile alimentare. Această asociere consistentă sugerează că aportul de potasiu ar putea juca un rol fundamental în sănătatea mintală, susținând strategiile de sănătate publică pentru încurajarea dietelor bogate în potasiu ca parte a eforturilor de prevenire a depresiei”, precizează medicul Son pentru Medical News Today. Alte două minerale, pe lângă potasiu, cu un puternic efect anti-depresiv sunt sodiul și zincul.

Monique Richards, de exemplu, o cunoscută dieteticiană și nutriționist spune că potasiul echilibrează nivelurile de fluide celulare și ajută la transmiterea semnalelor nervoase la nivelul creierului, optimizând activitatea acestuia. Dieteticienii recomandă ca o persoană să consume între 2600 și 3400 de miligrame de potasiu zilnic. Acesta este găsit într-o varietate de alimente iar specialiștii pun accentul pe o dietă echilibrată, dar foarte bogată în potasiu. Monique Richards sublinia faptul că tocmai aceste alimente bogate în potasiu sunt în general consumate cel mai puțin de oameni. 

Care sunt alimentele bogate în potasiu și ce trebuie să mâncăm

Specialiștii nutriționiști spun că alimentele bogate în potasiu sunt în primul rând fructele și legumele. Sursele cele mai importante sunt bananele, avocado, legumele verzi frunzoase precum spanacul, kale, salata, dar și cartofii și fasolea. Surse de potasiu sunt și prunele, piersicile, pepenele galben și iaurtul. Sunt specialiști precum cei de la Health Direct care spun că și carnea de pui, de pește, chiar de porc sunt bogate în potasiu și sunt esențiale pentru o dietă echilibrată. Cantitatea zilnică de potasiu este determinată și de vârstă, sex dar și starea de sănătate. Bărbații, de exemplu, au nevoie de o cantitate sporită de potasiu, față de femei. Iată, de exemplu, un meniu zilnic bogat în potasiu, recomandat de specialiști. 

Micul dejun:

ovăz cu migdale și jumătate de banană plus suc de portocale îmbogățit cu calciu

Gustare intermediară:

o căniță de caise proaspete sau uscate

Prânz:

salată de spanac, ouă fierte, nuci și fasole

Cină:

Somon cu cartofi și sfeclă sotată

Gustarea de seară:

Iaurt grecesc cu fructe de pădure

Pentru un aport de zic pot fi adăugate și carnea de pasăre și sporadic carnea roșie. Totodată se recomandă și citricele care conform unor studii scad riscul de depresie cu 20%. 

