România va importa 90.000 de lucrători străini până în 2026 pentru a acoperi deficitul de forță de muncă

Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România pentru anul 2026.

Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru a acoperi deficitul de personal din mai multe domenii. Măsura vine în contextul în care angajatorii au raportat în mod repetat locuri de muncă vacante pe care nu le-au putut ocupa, iar cererea pentru avize de angajare a cetățenilor din alte state este semnificativă.

Principalele domenii de activitate afectate de lipsa de personal: curier (26.275), manipulant mărfuri (20.912), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (20.484), muncitori în construcția de clădiri (17.799), lucrător comercial (16.246), șofer de autoturisme și camionete (12.237), ajutor bucătar (12.077), conducător auto transport rutier de mărfuri (11.135), muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (10.878) și agent de securitate (10.438).

În același timp, până la data de 30 septembrie 2025 au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detașare pentru lucrători străini, iar în curs de soluționare erau 7.418 de solicitări, conform Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI). Prin comparație, în 2024 au fost emise 105.977 avize de angajare/detașare. În aceeași perioadă de referință, au fost eliberate 61.954 permise de ședere temporară în scop de angajare și 156 de permise de ședere în scop de detașare, față de 110.365, respectiv 339 în anul 2024.

De asemenea, datele comunicate de Ministerul Afacerilor Externe arată că, până în 26 septembrie 2025, au fost eliberate 42.544 de vize pentru angajare în muncă cetățenilor străini care urmau să intre în România și au fost respinse 9.851 cereri de eliberare a vizelor de lungă şedere pentru angajare în muncă/detașare. Un număr de 272 de astfel de vize au fost anulate/revocate, iar 4.648 de cereri sunt în curs de soluționare.

Conform Inspecției Muncii, numărul de contracte individuale de muncă (CIM) noi ale salariaților cetățeni ai unor state din afara Uniunii Europene, încheiate în perioada 1 ianuarie – 25 septembrie 2025, a fost de 73.213. În anul 2024, numărul total de CIM noi a fost de 98.966.

Contingentul de lucrători străini se stabilește anual sau ori de câte ori este nevoie, prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.