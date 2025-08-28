search
Schimbările în compensarea medicamentelor riscă să afecteze peste 10 milioane de bolnavi

Peste 10 milioane de pacienți ar putea fi afectați de noile propuneri ale Ministerului Sănătății și CNAS, care prevăd reducerea nivelului de compensare pentru anumite medicamente, avertizează Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România.

Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamente. FOTO: arhivă
Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamente. FOTO: arhivă

Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) avertizează că aceste schimbări vor duce la creșteri semnificative ale costurilor suportate de pacienți, în special pentru tratamentele folosite în gestionarea bolilor cardiovasculare, diabetului și altor afecțiuni cronice.

Conform noilor reglementări, unele medicamente, care beneficiază în prezent de o compensare de 90% din prețul lor (pentru lista A), vor fi transferate în Lista B, unde compensarea se va reduce la doar 50%. De asemenea, medicamentele de pe listele A și B ar putea ajunge direct în Lista D, cu o compensare redusă la 20%.

Toate aceste modificări vor genera o presiune financiară semnificativă asupra pacienților care depind de aceste tratamente.

„Numărul pacienţilor afectaţi de această decizie este estimat să depăşească 10 milioane. Aceştia vor fi nevoiţi să suporte o coplată mai mare pentru medicamentele de care au nevoie, între 6-500 lei/medicament/lună”, a declarat Asociația Producătorilor de Medicamente Generice într-un comunicat transmis către Agerpres.

Acces redus la tratamente

Printre medicamentele cele mai folosite și afectate de aceste schimbări se numără Rosuvastatina, un medicament pentru colesterolul mărit. În prezent, pacienții plătesc doar 20 de lei pentru o lună de tratament, iar după modificările propuse, acest cost ar putea ajunge la 33 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 65%.

De asemenea, Candesartan, medicament pentru hipertensiune, ar putea ajunge de la 17 lei la 30 de lei, iar pentru Entecavir, utilizat în tratamentele pentru hepatita cronică, costul ar crește de la 0 la 32 de lei.

Lenalidomida, un medicament pentru mielomul multiplu, ar putea înregistra o creștere uriașă de la 0 la 237 de lei pe lună.

„Decizia de a reduce nivelul de compensare va afecta milioane de pacienţi care depind zilnic de aceste tratamente. Într-un context economic deja dificil, orice creştere a costurilor este resimţită dureros de pacient. Solicităm un dialog deschis pentru a găsi soluţii echilibrate, care să asigure accesul tuturor la medicamentele necesare”, a declarat Daniel Bran, președintele APMGR, citat în comunicatul amintit.

În plus față de aceste propuneri, APMGR subliniază că medicamentele generice și biosimilarele nu sunt incluse suficient de rapid pe Lista medicamentelor compensate necondiționat, ceea ce înseamnă că pacienții nu au acces la alternative terapeutice mai ieftine.

„Accesul medicamentelor generice pe lista de compensare se face cu întârziere, uneori de până la 1,5-2 ani. Este nevoie urgentă de modificarea legislației pentru a include medicamentele generice și biosimilarele pe lista de compensare fără condiții, astfel încât pacienții să aibă acces rapid la opțiuni terapeutice mai accesibile”, se arată în comunicatul APMGR.

APMGR solicită discuţii cu premierul Ilie Bolojan

În opinia organizației, măsurile propuse riscă să reducă accesul pacienților la medicamente esențiale și vor afecta în mod negativ industria locală de medicamente generice, care joacă un rol crucial în sistemul sanitar românesc.

„România beneficiază de o industrie puternică de medicamente generice, cu 41 de facilități de producție. Medicamentele generice intrate pe piață între 2016 și 2023 au contribuit la economisirea unui miliard de euro pentru sistemul de sănătate. Cu toate acestea, autoritățile continuă să exercite presiune asupra acestui sector vital, deși medicamentele generice reprezintă sub 20% din totalul cheltuielilor cu medicamentele”, se mai arată în comunicatul APMGR.

Mai mult, Asociația solicită o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre impactul acestor schimbări asupra pacienților și pentru a găsi soluții sustenabile pentru asigurarea accesului tuturor românilor la medicamente necesare.

„Putem concluziona că prin astfel de măsuri nu se doreşte susţinerea accesului pacienţilor la medicamente generice. Aceste măsuri vor avea un impact grav asupra sănătății publice, în timp ce vor pune o presiune financiară suplimentară asupra pacienților”, a subliniat APMGR.

