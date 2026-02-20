Ministrul Sănătății anunță că pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului CNAS

Pacienţii vor avea mai multe opţiuni după spargerea monopolului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar lucrurile funcţionează mult mai bine acolo unde există concurenţă, a subliniat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

"Este o dezbatere în curs în momentul de faţă. Îmi doresc să spargem monopolul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar pentru ca acest sistem să se poată dezvolta în acelaşi ritm cu alte sisteme din Uniunea Europeană. În momentul de faţă sunt negocieri, sunt dezbateri, luăm exemple din alte ţări, nu-mi doresc să inventăm apa caldă. În multe ţări europene sistemele funcţionează cu mai multe case de asigurări de sănătate, dar nu doar europene. (...) Îmi doresc să putem adapta acele modele şi în România. Eu cred că anul acesta putem începe acest demers", a declarat Alexandru Rogobete, vineri, cu prilejul unei vizite de lucru la noua secţie de ATI Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie", scrie agerpres.

În altă ordine de idei, ministrul a precizat că încă se lucrează la bugetul Ministerului Sănătăţii pentru anul 2026 şi a estimat că acesta va fi mai mare decât cel de anul trecut.

Săptămâna trecută, Alexandru Rogobete a reafirmat că intenționează să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și să introducă un sistem concurențial, în care să funcționeze mai multe case de asigurări, atât publice, cât și private. Măsura este considerată esențială în cadrul reformei modului de finanțare a sistemului de sănătate din România.

Alexandru Rogobete a arătat că propunerea are la bază modele deja funcționale în alte state europene, precum Franța, Spania, Belgia sau Germania, dar și în afara Uniunii Europene, dând ca exemplu Israelul.

„În toate aceste țări există mai multe servicii de asigurări de sănătate. Fie că sunt în regim public, fie că sunt în regim privat, fie că sunt complementare, în regim public-privat, este evident că oamenii vor avea de unde să aleagă, nu neapărat în funcție de tarifare, ci în funcție de serviciile pe care acestea le oferă. Va apărea concurența între Case, care în orice sistem duce la dezvoltare”, a mai spus ministrul Sănătății.