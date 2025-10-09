search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Criză la secția ATI de nou-născuți de la Marie Curie. Toate paturile sunt ocupate după închiderea secției din Iași

0
0
Publicat:

Secția de Terapie Intensivă Neonatologică de la Spitalul „Marie Curie” din București funcționează la capacitate maximă, după ce unitatea similară de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași a fost închisă. Presiunea asupra secției a crescut considerabil în ultimele zile, mai mulți nou-născuți din Moldova fiind transferați la București, a declarat medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției, pentru News.ro.

Spitalul Marie Curie din Capitală/FOTO: Inquam photos/ George Călin
Spitalul Marie Curie din Capitală/FOTO: Inquam photos/ George Călin

„Am avut o presiune de săptămâna trecută și a trebuit să preluăm mai mulți pacienți. Unii au mers către ATI, alții au venit la noi, chiar dinspre Bacău, fără să meargă mai întâi la Spitalul Sfânta Maria, cum ar fi normal”, a explicat medicul. După închiderea secției din Iași, trei copii din zonele apropiate au fost transferați succesiv la București.

În prezent, toate cele 27 de paturi din secția de la „Marie Curie” sunt ocupate, iar alte 10 cazuri așteaptă să fie primite. „Avem pacienți cu probleme cardio-chirurgicale și alții cu probleme chirurgicale grave. Sperăm ca situația să se normalizeze cât mai curând, pentru că nu poate persista pe termen lung”, a spus dr. Cârstoveanu.

Medicul a avertizat că lipsa paturilor la nivel național dezechilibrează întregul sistem, iar închiderea unei secții majore de ATI neonatal creează un efect de domino. „Având o problemă cronică a lipsei paturilor, lucrurile pot fi dezechilibrate foarte ușor prin închiderea unei secții de nivel trei sau a unui spital precum Sfânta Maria, care tratează și nou-născuți cu probleme chirurgicale”, a explicat el.

Dr. Cârstoveanu a precizat că secția funcționează constant peste capacitate. „Luăm și peste număr, ceea ce nu e corect, din punct de vedere epidemiologic și al personalului. Suntem la maximum – 27 de pacienți – și mai avem 10 care așteaptă”, a spus medicul, menționând și dificultățile transferurilor: „Un pacient critic a fost preluat în ATI chirurgie cardiovasculară, nu am putut să-l primim. Mai există un alt pacient tot la Iași pe care trebuie să-l aducem, sperăm să nu aibă nevoie de ATI.”

Deși secția va primi în curând 20 de paturi suplimentare printr-un proiect PNRR, dr. Cârstoveanu atrage atenția că „nevoia reală este mult mai mare. Ar trebui să avem cu 20% mai multe paturi decât necesarul real. Chiar și cu cele 20 noi, suntem depășiți de gravitatea și numărul cazurilor”.

Medicul a amintit și de focarul de Candida auris din vară, care a dus la închiderea temporară a secției: „A trebuit să închidem pentru siguranța pacienților existenți și a celor colonizați sau infectați. După noi, urmat de Sfânta Maria, lucrurile nu au mers bine”.

Dr. Cârstoveanu subliniază că redeschiderea secției din Iași este vitală. „Viețile bebelușilor sunt în joc. Situația afectează grav activitatea medicală. Luăm și peste număr, dar nu e corect”, a concluzionat medicul.

București

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
fanatik.ro
image
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
gsp.ro
image
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Cât va costa un kilowatt din 2026. Furnizorii de energie au anunțat noile tarife pentru anul viitor
playtech.ro
image
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră. Andrei Vochin, dezvăluiri în premieră despre perioada în care a făcut armata
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
,,Cineva i-a luat viața”. Igor Cuciuc, declarații cutremurătoare după ce soția lui a afirmat că fiica lor a fost ucisă. Ce s-a ascuns despre moartea Andreei
kanald.ro
image
Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă. Bula imobiliară care...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Se dau bani pentru români! Sunt în joc 10 milioane de euro
mediaflux.ro
image
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie
click.ro
image
Maria Buză are un meniu de poveste. Actrița mănâncă o dată pe zi: „Dacă este curat prin frigider, rămân nemâncată”
click.ro
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie

OK! Magazine

image
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani