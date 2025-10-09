Criză la secția ATI de nou-născuți de la Marie Curie. Toate paturile sunt ocupate după închiderea secției din Iași

Secția de Terapie Intensivă Neonatologică de la Spitalul „Marie Curie” din București funcționează la capacitate maximă, după ce unitatea similară de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași a fost închisă. Presiunea asupra secției a crescut considerabil în ultimele zile, mai mulți nou-născuți din Moldova fiind transferați la București, a declarat medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției, pentru News.ro.

„Am avut o presiune de săptămâna trecută și a trebuit să preluăm mai mulți pacienți. Unii au mers către ATI, alții au venit la noi, chiar dinspre Bacău, fără să meargă mai întâi la Spitalul Sfânta Maria, cum ar fi normal”, a explicat medicul. După închiderea secției din Iași, trei copii din zonele apropiate au fost transferați succesiv la București.

În prezent, toate cele 27 de paturi din secția de la „Marie Curie” sunt ocupate, iar alte 10 cazuri așteaptă să fie primite. „Avem pacienți cu probleme cardio-chirurgicale și alții cu probleme chirurgicale grave. Sperăm ca situația să se normalizeze cât mai curând, pentru că nu poate persista pe termen lung”, a spus dr. Cârstoveanu.

Medicul a avertizat că lipsa paturilor la nivel național dezechilibrează întregul sistem, iar închiderea unei secții majore de ATI neonatal creează un efect de domino. „Având o problemă cronică a lipsei paturilor, lucrurile pot fi dezechilibrate foarte ușor prin închiderea unei secții de nivel trei sau a unui spital precum Sfânta Maria, care tratează și nou-născuți cu probleme chirurgicale”, a explicat el.

Dr. Cârstoveanu a precizat că secția funcționează constant peste capacitate. „Luăm și peste număr, ceea ce nu e corect, din punct de vedere epidemiologic și al personalului. Suntem la maximum – 27 de pacienți – și mai avem 10 care așteaptă”, a spus medicul, menționând și dificultățile transferurilor: „Un pacient critic a fost preluat în ATI chirurgie cardiovasculară, nu am putut să-l primim. Mai există un alt pacient tot la Iași pe care trebuie să-l aducem, sperăm să nu aibă nevoie de ATI.”

Deși secția va primi în curând 20 de paturi suplimentare printr-un proiect PNRR, dr. Cârstoveanu atrage atenția că „nevoia reală este mult mai mare. Ar trebui să avem cu 20% mai multe paturi decât necesarul real. Chiar și cu cele 20 noi, suntem depășiți de gravitatea și numărul cazurilor”.

Medicul a amintit și de focarul de Candida auris din vară, care a dus la închiderea temporară a secției: „A trebuit să închidem pentru siguranța pacienților existenți și a celor colonizați sau infectați. După noi, urmat de Sfânta Maria, lucrurile nu au mers bine”.

Dr. Cârstoveanu subliniază că redeschiderea secției din Iași este vitală. „Viețile bebelușilor sunt în joc. Situația afectează grav activitatea medicală. Luăm și peste număr, dar nu e corect”, a concluzionat medicul.