Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță modificări la normativul de personal pentru secțiile ATI

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, că secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din spitalele care tratează cazuri cu complexitate ridicată se confruntă cu probleme privind asigurarea personalului din cauza normativului vechi în baza căruia se fac angajările în sistemul sanitar românesc.

„Noi normăm la fel o secție de Terapie Intensivă de la Neurochirurgie, de exemplu, unde sunt mari arși, unde sunt pacienți foarte grei, complecși, și unde ai nevoie de resursa umană suplimentară, normăm la fel cu o secție de Terapie Intensivă dintr-un spital orășenesc unde pacienții stau doar post-anestezie 3 ore. Or, necesarul de resursă umană pentru complexitatea cazului este diferit. Vom ține cont de toți acești parametri pentru a norma corect, pentru că atunci vom putea evita situații de epuizare, de supra-solicitare”, a afirmat ministrul, la Medika TV.

Rogobete a explicat că normativul de personal în sistemul sanitar din România funcționează după un model sovietic, în baza căruia numărul de angajați dintr-un spital este calculat în funcție de numărul de paturi. „Acest model nu ține cont de complexitatea cazurilor și de felul în care medicina a evoluat”, a subliniat ministrul.

El a precizat că, raportat la media Uniunii Europene, România înregistrează doar 0,6 medici la 1.000 de locuitori, însă problema majoră este distribuția personalului: „La noi distribuția este foarte proastă. De ce este distribuția foarte proastă? Pentru că normativul de personal este vechi. Eu, de exemplu, la Universitar, în secția de ATI, nu pot să mai angajez asistente acum pentru că e atins normativul, deși nevoia pentru complexitatea cazului este mult mai mare”.

Ministrul a anunțat că normativul de personal, care nu a fost actualizat de aproximativ 20 de ani și care se bazează pe un model din 1974, va fi modificat pentru a reflecta mai bine necesarul de personal în funcție de complexitatea cazurilor și pentru a preveni supra-solicitarea personalului medical.