CSM București, faliment în campionatul intern. Antrenoarea și-a jignit jucătoarele: „Sunteți proaste?”

CSM București, campioana en titre, a fost învinsă de CS Gloria Bistrița cu scorul de 21-18 (13-9), luni, în Sala Polivalentă din Capitală, într-un meci din etapa a 18-a a Ligii Naționale feminine de handbal.

Într-un meci care poate decide campioana, Gloria a condus la București cu 7-1, 8-2 și 10-3, iar la pauză avea avans de patru goluri, 13-9. Echipa antrenată de Carlos Viver a controlat și repriza secundă, câștigând la o diferență de trei goluri. CSMB câștigase în tur cu 29-28.

Formația din Capitală a pierdut primul său meci de când a fost instalată Bojana Popovic ca antrenoare a „tigroaicelor”. Acesta a căutat să le trezească pe elevele sale, dar mai rău le-a jignit. „Sunteți proaste? Folosiți-vă creierul”, le-a cerut Popovic jucătoarelor. Intervenția a fost reținută de microfoanele de fond și de camerele video din sală.

Valeria Maslova a marcat 7 goluri pentru echipa bucureșteană, Elizabeth Omoregie a înscris 4 goluri, iar portarul Evelina Maria Louise Eriksson a reușit 12 intervenții.

Danila Patricia So Delgado Pinto și Sonia-Mariana Seraficeanu au marcat câte 5 goluri pentru oaspete, Larissa Nusser a reușit 4 goluri, iar Renata Lais De Arruda a avut 17 intervenții.

Până la final, CSMB mai are de jucat cu Corona Brașov (deplasare), CSM Galați (acasă), HC Zalău (deplasare) și cu CSM Târgu Jiu (acasă), iar Gloria le va întâlni pe SCM ''U'' Craiova (acasă), SCM Râmnicu Vâlcea (deplasare), Corona Brașov (deplasare) și cu CSM Galați (acasă).

Clasament

1. CS Gloria Bistrița 34 puncte (18 jocuri)

2. CSM București 33 (18)

3. CSM Corona Brașov 27 (17)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 21 (17)

5. CSM Slatina 18 (17)

6. CS Minaur Baia Mare 17 (16)