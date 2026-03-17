În cel mai nou episod din Adevărul despre bani vorbim despre o temă care apare în aproape fiecare relație, dar despre care se vorbește încă foarte puțin deschis: relația dintre bani, iubire și dinamica din cuplu.

Banii sunt unul dintre cele mai frecvente motive de conflict într-un cuplu. Dar, de multe ori, nu ne certăm cu adevărat despre bani, ci despre siguranță, control, încredere. Și despre felul în care fiecare dintre noi înțelege ce înseamnă stabilitatea într-o relație.

De ce ajung atât de multe cupluri să se certe despre bani? Cum influențează veniturile echilibrul de putere din relație? Ce este infidelitatea financiară și de ce ajung unii parteneri să ascundă datorii sau cheltuieli?

Și, poate cel mai important: Cum pot cuplurile să transforme banii dintr-o sursă de tensiune într-un spațiu de transparență, încredere și obiective comune?

Urmărește noul episod și află de la psihoterapeutul Constantin Tui, acreditat de Societatea irlandeză pentru consliere și psihoterapie exerciții practice pe care le poți face cu partenerul tău de cuplu pentru a regla relația cu banii și pentru a evita conflictele care pot duce până la despărțiri.

Împreună cu un psihoterapeutul Contantin Tui explorăm:

· de ce banii sunt una dintre principalele surse de conflict în relații

· cum pot crea banii dezechilibre de putere în cuplu

· de ce apare infidelitatea financiară

· cum afectează stresul financiar apropierea emoțională și intimitatea

· cum pot cuplurile construi transparență și obiective financiare comune

Un episod despre psihologia banilor, relații și inteligență emoțională.

