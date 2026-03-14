Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Noul sistem ucrainean de prindere în capcană a dronelor rusești

Război în Ucraina
O companie ucraineană din domeniul tehnologiei de apărare a prezentat un nou dispozitiv destinat neutralizării dronelor de atac de tip FPV,  relatează Defense Blog.

Sistemul de capturare a dronelor Cipa FOTO BlueBird Tech via Defense Blog

Sistemul contradronă dezvoltat de producătorul ucrainean BlueBird Tech se numește „Cipa” și funcționează ca un lansator de plasă. Dispozitivul eliberează o plasă care se deschide în aer și se prinde în elicele dronei, determinând-o să își piardă portanța și să se prăbușească înainte de a ajunge la țintă.

Dronele FPV au devenit una dintre cele mai utilizate arme în războiul dintre Ucraina și Rusia. Aceste aparate ieftine sunt modificate pentru a transporta explozibili și sunt pilotate de la distanță prin intermediul unor camere video montate pe dronă.

Costul redus, manevrabilitatea ridicată și capacitatea de a zbura la altitudini foarte joase le fac dificil de interceptat de sistemele clasice de apărare antiaeriană. Majoritatea acestor sisteme sunt concepute pentru a detecta și distruge ținte aeriene mai mari, făcând unitățile de la sol vulnerabile în fața dronelor mici și rapide.

Interceptare cu plasă la distanță mică

Din acest motiv, armatele caută tot mai mult mijloace portabile și rapide de reacție pentru a proteja soldații, vehiculele și pozițiile defensive.

Lansatorul Cipa este proiectat special pentru astfel de situații critice. Dispozitivul poate intercepta drone la o distanță de până la aproximativ 25 de metri.

În momentul lansării, dispozitivul eliberează o plasă pătrată care se extinde în aer. Aceasta este proiectată să se înfășoare în jurul rotoarelor dronei. Odată ce elicele sunt blocate, drona își pierde capacitatea de zbor și se prăbușește.

Potrivit companiei BlueBird Tech, sistemul este gândit ca o ultimă linie de apărare, pentru situațiile în care o dronă FPV a trecut deja de alte sisteme de protecție și se apropie de soldați sau echipamente.

Pregătire rapidă pentru utilizare

Producătorul susține că lansatorul poate fi pregătit în doar câteva secunde. Operatorul trebuie doar să scoată siguranța, să îndrepte dispozitivul spre dronă și să declanșeze lansarea plasei.

Acest proces simplu permite militarilor să reacționeze rapid în situații în care timpul de reacție este extrem de limitat.

După lansare, plasa este menită să imobilizeze drona înainte de impact, reducând riscul ca încărcătura explozivă să atingă ținta.

Sistem mecanic fără emisii radio

Spre deosebire de multe sisteme moderne de combatere a dronelor care folosesc războiul electronic, Cipa funcționează exclusiv mecanic. Dispozitivul nu emite semnale radio și nu încearcă să bruieze legătura dintre dronă și operatorul acesteia.

Acest lucru oferă un avantaj tactic important: sistemele de bruiaj pot uneori dezvălui poziția utilizatorului prin emisii electronice detectabile. Un dispozitiv mecanic nu produce astfel de semnale, ceea ce reduce riscul de localizare.

BlueBird Tech susține, de asemenea, că capturarea dronelor cu o plasă poate fi mai sigură decât distrugerea lor cu arme de foc. Doborârea unei drone prin împușcare poate provoca împrăștierea fragmentelor sau o prăbușire imprevizibilă.

Prin prinderea dronei într-o plasă, aceasta este adusă la sol într-un mod controlat, reducând riscul pentru militarii aflați în apropiere.

Un sistem de apărare stratificat

Compania subliniază că dispozitivul Chipa nu este menit să înlocuiască alte sisteme anti-dronă, precum echipamentele de război electronic sau armele antiaeriene.

În schimb, acesta este destinat să completeze aceste sisteme ca parte a unei strategii de apărare pe mai multe niveluri. Dacă detectarea, bruiajul sau interceptarea la distanță eșuează, lansatorul de plasă poate oferi o ultimă opțiune de protecție.

Inginerii BlueBird Tech spun că interesul pentru astfel de dispozitive crește rapid, pe măsură ce dronele FPV devin o componentă centrală a războiului modern.

