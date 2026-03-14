Rusia a lansat aproape 500 de drone și rachete asupra Ucrainei. Câte dintre ele au fost doborâte: „Așa ceva se întâmplă rar”

Armata rusă a lansat în noaptea de sâmbătă, 14 martie, unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni, folosind aproape 500 de drone și rachete. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit însă să neutralizeze majoritatea țintelor, inclusiv toate rachetele de croazieră lansate de Rusia — un rezultat care, potrivit militarilor, „se întâmplă rar”.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a atacat cu 430 de drone kamikaze și 68 de rachete, dintre care 49 au fost rachete de croazieră. Toate rachetele de tip „Kalibr” și Х-101 au fost doborâte.

Șeful Direcției de Comunicare a Forțelor Aeriene, Iuri Ignat, a declarat într-o intervenție la telemaratonul național că eficiența de 100% în interceptarea rachetelor de croazieră este un rezultat rar întâlnit.

„Este în primul rând meritul piloților de avioane de luptă F-16 și al militarilor din Brigada 96 de rachete antiaeriene din Kiev”, a spus Ignat.

Potrivit acestuia, forțele ucrainene au reușit să intercepteze și un număr semnificativ de rachete lansate pe traiectorie balistică.

Dronele rusești, doborâte inclusiv de drone interceptoare

Rezultate bune au fost înregistrate și în lupta cu dronele. Ihnat a explicat că echipajele de drone interceptoare și drone antiaeriene au reușit să distrugă o parte importantă dintre aparatele fără pilot lansate de Rusia, inclusiv drone de tip „Shahed”.

De asemenea, grupurile mobile de foc ale armatei ucrainene au doborât zeci de ținte aeriene în timpul atacului.

Aproape 460 de ținte distruse

Potrivit datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a distrus 460 de ținte aeriene, printre care:

-o rachetă antinavă „Zircon”

-șapte rachete balistice Iskander-M/S-400

-25 de rachete de croazieră „Kalibr”

-24 de rachete de croazieră H-101

-o rachetă ghidată H-59/69

-402 drone de diferite tipuri

În total, în spațiul aerian ucrainean au fost detectate:

-două rachete antinavă „Zircon”

-13 rachete balistice Iskander-M/S-400

-25 rachete „Kalibr”

-24 rachete Х-101

-patru rachete ghidate Х-59/69

-430 de drone, inclusiv Shahed, Gerbera și Italmas.

Direcția principală a atacului a fost regiunea Kiev.

Totuși, în ciuda interceptărilor, șase rachete și 28 de drone au lovit 11 locații, iar fragmente de drone doborâte au căzut în mai multe zone.

Atacuri asupra infrastructurii energetice

Forțele ruse au vizat în mod special infrastructura energetică. În urma loviturilor, au fost raportate pene de curent în Kiev, precum și în regiunile Zaporojie, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Harkiv și Cerkasî, potrivit operatorului energetic ucrainean.

Noul sistem ucrainean de prindere în capcană a dronelor rusești

În unele regiuni au fost introduse restricții de consum pentru companii și întreruperi programate ale energiei electrice pentru populație.

Victime în mai multe regiuni

Atacul a provocat și victime civile.

-În regiunea Kiev, patru persoane au murit și 15 au fost rănite.

-în regiunea Harkov, un civil a fost ucis și 11 răniți, printre care doi copii.

-În regiunea Herson, o persoană a murit și alte șapte au fost rănite.

-În regiunea Zaporojie, o persoană a fost ucisă și șapte rănite.

-În regiunea Donețk, trei persoane au fost rănite.

-În regiunea Sumî, alte trei persoane au fost rănite după aproape 80 de atacuri asupra a 35 de localități.

-În regiunea Harkov, o dronă a lovit și un tren suburban, iar mecanicul și ajutorul său au fost răniți.

Zelenski: Rusia încearcă să extindă distrugerea

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că atacurile au vizat în principal infrastructura energetică din regiunea Kiev, dar au fost afectate și locuințe, școli și afaceri civile.

„Ținta principală a fost infrastructura energetică din regiunea Kiev, dar, din păcate, au fost lovite și case obișnuite, școli și întreprinderi civile”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a avertizat că Rusia încearcă să extindă distrugerea dincolo de Ucraina și a cerut statelor europene să se pregătească pentru amploarea reală a amenințării.

„Europa este capabilă să asigure o protecție atât de sigură”, a subliniat președintele.