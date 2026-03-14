Cristi Chivu, distrus de Massimo Moratti, legendarul președinte al lui Inter: „O mizerie fără sfârșit”

Inter e lider detașat în Serie A și are șansa de a ajunge în finala Cupei Italiei, după 0-0 cu Como în turul semifinalelor. Însă antrenorul Cristi Chivu a fost tras de urechi de Massimo Moratti, fostul președinte al grupării milaneze, care nu s-a sfiit să taxeze jocul prestat de nerazzuri în ultimele două partide, în care nu a înscris niciun gol.

Legendarul conducător, ajuns la 80 de ani, a catalogat prestația Interului din partidele cu Como și AC Milan (0-1) drept „o mizerie fără sfârșit”, „minute josnice” și „joc obosit”. În primul meci, Cristi Chivu a ales o tactică ultradefensivă, presa peninsulară numind partida drept cea mai proastă a acestui sezon. În al doilea, a ieșit la iveală neputința vicecampioanei Italiei.

„Echipa trebuie să își revină și să joace. Duminică, pe San Siro, nu am văzut focul, tensiunea. E inacceptabil, mai ales într-un derby! Eșecul, cu toate acestea, s-a petrecut cu câteva zile mai devreme, în Como. Ultimele 10 minute au fost josnice, mingea fiind pasată de-o parte și de alta. O prostie totală.

Avem lotul și energia să căutăm mereu victoria. Așa a fost antrenată pasivitatea pe care am văzut-o contra lui Milan. Fotbalul te face să plătești pentru anumite lucruri. Inter a prestat un joc obosit în derby, după ce a făcut asta deliberat în Como. O mizerie fără sfârșit“, a declarat Massimo Moratti, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Revenirea lui Lautaro, aplaudată de Moratti

Fostul președinte al lui Inter Milano speră ca echipa să-și revină repede, mai ales că are un nou meci dificil, diseară, cu Atalanta. „Mă aștept de la Inter să rămână pe poziții. Evident, etapa viitoare e foarte, foarte importantă, după care Lautaro revine. Ce e important e ca jucătorii să își aducă aminte că avansul de șapte puncte e unul mare și meritat. Dacă vom câștiga Scudetto, sper că nimeni nu va încerca să treacă asta cu vederea de parcă e un eveniment normal”, a adăugat milionarul pentru sursa citată.

Această echipă are o problemă care provine din înfrângerea usturătoare din ultima finală de Liga Campionilor (0-5 cu PSG). Este mai degrabă o problemă mentală decât una tehnică. Avem nevoie de jucători rapizi și dotați tehnic. În Europa, chiar și echipele de nivel secundar joacă într-un ritm necunoscut în Serie A.

Massimo Moratti, sub conducerea căruia Inter a câștigat 16 trofee, între care și Liga Campionilor în 2010, este cel care l-a adus pe Cristi Chivu la formația milaneză, în 2007. Afaceristul a părăsit echipa italiană în anul 2014, după schimbarea de acționariat a clubului.