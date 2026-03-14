search
Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cristi Chivu, distrus de Massimo Moratti, legendarul președinte al lui Inter: „O mizerie fără sfârșit”

0
0
Publicat:

Inter e lider detașat în Serie A și are șansa de a ajunge în finala Cupei Italiei, după 0-0 cu Como în turul semifinalelor. Însă antrenorul Cristi Chivu a fost tras de urechi de Massimo Moratti, fostul președinte al grupării milaneze, care nu s-a sfiit să taxeze jocul prestat de nerazzuri în ultimele două partide, în care nu a înscris niciun gol.

Massimo Moratti l-a adus pe Chivu la Inter, în urmă cu aproape 20 de ani. Foto Facebook

Legendarul conducător, ajuns la 80 de ani, a catalogat prestația Interului din partidele cu Como și AC Milan (0-1) drept „o mizerie fără sfârșit”, „minute josnice” și „joc obosit”. În primul meci, Cristi Chivu a ales o tactică ultradefensivă, presa peninsulară numind partida drept cea mai proastă a acestui sezon. În al doilea, a ieșit la iveală neputința vicecampioanei Italiei.

„Echipa trebuie să își revină și să joace. Duminică, pe San Siro, nu am văzut focul, tensiunea. E inacceptabil, mai ales într-un derby! Eșecul, cu toate acestea, s-a petrecut cu câteva zile mai devreme, în Como. Ultimele 10 minute au fost josnice, mingea fiind pasată de-o parte și de alta. O prostie totală.

Avem lotul și energia să căutăm mereu victoria. Așa a fost antrenată pasivitatea pe care am văzut-o contra lui Milan. Fotbalul te face să plătești pentru anumite lucruri. Inter a prestat un joc obosit în derby, după ce a făcut asta deliberat în Como. O mizerie fără sfârșit“, a declarat Massimo Moratti, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Revenirea lui Lautaro, aplaudată de Moratti

Fostul președinte al lui Inter Milano speră ca echipa să-și revină repede, mai ales că are un nou meci dificil, diseară, cu Atalanta. „Mă aștept de la Inter să rămână pe poziții. Evident, etapa viitoare e foarte, foarte importantă, după care Lautaro revine. Ce e important e ca jucătorii să își aducă aminte că avansul de șapte puncte e unul mare și meritat. Dacă vom câștiga Scudetto, sper că nimeni nu va încerca să treacă asta cu vederea de parcă e un eveniment normal”, a adăugat milionarul pentru sursa citată.

Această echipă are o problemă care provine din înfrângerea usturătoare din ultima finală de Liga Campionilor (0-5 cu PSG). Este mai degrabă o problemă mentală decât una tehnică. Avem nevoie de jucători rapizi și dotați tehnic. În Europa, chiar și echipele de nivel secundar joacă într-un ritm necunoscut în Serie A.

Massimo Moratti, sub conducerea căruia Inter a câștigat 16 trofee, între care și Liga Campionilor în 2010, este cel care l-a adus pe Cristi Chivu la formația milaneză, în 2007. Afaceristul a părăsit echipa italiană în anul 2014, după schimbarea de acționariat a clubului.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 14 martie. Pierderi pentru Raci, probleme pentru Capricorni
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?