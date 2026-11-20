Oboseala persistentă, infecțiile repetate, febra fără o cauză clară, scăderea în greutate sau ganglionii care nu dispar pot fi semnale că organismul are nevoie de o evaluare medicală. Pot fi semnele unei boli hematologice, iar în acest caz drumul de la primele simptome la diagnosticul corect are o importanță uriașă. După diagnostic, pacientul are nevoie atât de tratament, cât și de explicații, monitorizare, sprijin și o viață cât mai apropiată de normal.

Pacienții cu cancer de sânge au nevoie de un traseu clar Foto: Decisepoate.ro

Când un om află că are leucemie, limfom sau mielom multiplu, viața lui se împarte, de multe ori, în două: înainte și după diagnostic. Apar teama, întrebările, nesiguranța și nevoia de a înțelege ce urmează. Uneori, boala este descoperită în urma unor analize de rutină. Alteori, pacientul ajunge la medic după luni în care a pus oboseala pe seama vârstei, a stresului sau a unei perioade mai solicitante.

Diagnosticul înseamnă internare și începerea rapidă a tratamentului pentru unii, în timp ce pentru alții poate însemna că vor fi urmăriți medical o perioadă, fără să primească imediat medicamente. Această diferență poate fi greu de înțeles, mai ales când cuvântul „cancer” creează impresia că orice întârziere a tratamentului este periculoasă, de aceea trei medici hematologi au explicat pe larg, în cadrul conferinței „De la conștientizare la impact măsurabil”, dedicată îmbunătățirii îngrijirii bolilor hematologice din România, importanța fiecărei etape.

Cancerele de sânge nu sunt o singură boală. Au forme diferite, evoluții diferite și tratamente adaptate fiecărui caz. Unele necesită intervenție urgentă, altele pot fi ținute sub observație ani întregi. Ceea ce au în comun este nevoia de diagnostic corect, acces la hematolog și îngrijire continuă.

„În spatele fiecărui număr pe care îl vedem acolo în statistică, de fapt e o viață, un destin, o problemă care își caută o rezolvare, tratament, și de ce nu, vindecare”, a subliniat prof. univ. dr. Daniel Coriu, președintele Societății Române de Hematologie.

Ce sunt cancerele de sânge și de ce nu toate evoluează la fel

Cancerele hematologice apar în celulele sângelui, în măduva osoasă sau în sistemul limfatic. Ele pot afecta producerea celulelor sanguine, funcționarea sistemului imunitar și capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor.

Printre cele mai cunoscute forme se numără: leucemiile - care afectează celulele din sânge și măduva osoasă și care pot fi acute sau cronice; limfoamele - care se dezvoltă în sistemul limfatic. Există limfoame Hodgkin și non-Hodgkin, cu mai multe subtipuri; mielomul multiplu - o boală a plasmocitelor, celule implicate în producerea anticorpilor, care se dezvoltă în măduva osoasă.

Diferențele între aceste forme sunt esențiale. O leucemie acută poate necesita diagnostic și tratament într-un timp foarte scurt, în timp ce o leucemie limfocitară cronică poate fi descoperită întâmplător, iar pacientul poate să nu aibă nevoie de tratament imediat. Contează tipul exact al bolii, caracteristicile biologice și genetice, ritmul de evoluție, vârsta, starea generală de sănătate și eventualele alte afecțiuni.

De aceea, după ce primește diagnosticul, pacientul trebuie să afle nu doar cum se numește boala, ci și ce formă are, cum evoluează în cazul său și ce opțiuni medicale există.

Când nu trebuie să mai amânăm vizita la medic

Unele simptome ale bolilor hematologice pot fi confundate cu manifestări obișnuite. Oboseala este un exemplu. Mulți oameni o pun pe seama vârstei, a muncii sau a stresului și amână consultația.

Dr. Daniel Coriu atrage însă atenția asupra unor semne care ar trebui să determine o evaluare medicală: „Oboseală nejustificată, fără o altă cauză evidentă, febră noninfecțioasă, infecții repetate, scăderi în greutate și transpirații nocturne fără explicație. Acestea sunt semne care pentru noi reprezintă un semnal de alarmă extrem de important”. Alte semnale de alarmă sunt: ganglionii măriți, care persistă sau cresc, vânătăile apărute ușor și sângerările neobișnuite, paloarea, amețelile sau senzația de lipsă de aer, durerile osoase persistente.

Simptomele menționate pot avea numeroase alte cauze, însă important este să nu fie ignorate atunci când persistă, se agravează sau apar împreună.

În cazul ganglionilor, de exemplu, nu este bine ca pacientul să aștepte luni întregi sperând că vor dispărea de la sine. Orice modificare persistentă trebuie discutată cu medicul. Există și situații care necesită evaluare medicală de urgență. În special în cazul unei leucemii acute starea pacientului se poate deteriora rapid. Febra asociată cu o stare generală sever alterată, sângerările importante, dificultățile de respirație sau slăbiciunea extremă impun ajutor medical imediat.

Analiza simplă care poate ridica primele semne de întrebare

Un prim pas în investigarea unei posibile boli hematologice este hemoleucograma, o analiză uzuală care oferă informații despre principalele celule din sânge: globulele roșii, globulele albe și trombocitele.

Modificările pot semnala anemie, valori prea mari sau prea mici ale globulelor albe ori scăderea trombocitelor. Medicul primar hematolog Daniel Coriu a explicat că hemoleucograma poate oferi informații importante, chiar dacă pare o analiză banală. „O analiză extrem de simplă și ieftină. Totul trebuie să fie interpretat cum trebuie”, a punctat medicul.

Aici se află una dintre problemele importante semnalate în cadrul conferinței: nu este suficient ca pacientul să facă analiza, pentru că rezultatul trebuie interpretat în contextul simptomelor și al istoricului său medical, iar atunci când există suspiciuni, trebuie să urmeze investigațiile potrivite.

Experiența caravanei „Acces la Îngrijire”, organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) în mediul rural, în septembrie-octombrie 2026, arată cât de important este accesul la analize. Dintre cei 627 de participanți care și-au efectuat hemoleucograma, 145, adică aproape un sfert dintre cei investigați, au primit recomandare de reevaluare.

„Nu este ușor să ajungi la specialist”

După o hemoleucogramă modificată sau apariția unor simptome persistente, pacientul poate ajunge la medicul de familie. Dar ce urmează? Prof. Daniel Coriu a descris foarte concret această dificultate: „Medicul de familie ce să facă? Iese din cabinet: du-te la hematolog. Care hematolog? Unde? E foarte complicat”. Medicul hematolog a subliniat că nu este suficient să existe specialiști și investigații disponibile, ci este nevoie de un traseu clar, care să îi permită pacientului să ajungă la locul potrivit, fără întârzieri și fără drumuri inutile.

Pentru un pacient din mediul rural, o consultație poate însemna ore de drum, bani pentru transport și o zi întreagă pierdută. Dacă sunt necesare mai multe investigații și controale, povara se repetă. Medicul a vorbit inclusiv despre situații în care pacienții au explicat că au întârziat pentru că nu au avut bani de transport. Accesul la medicamente și la servicii medicale nu este suficient dacă omul nu poate ajunge fizic la ele, a punctat prof. Coriu.

Printre soluțiile propuse se află trasee rapide către consultul hematologic, cu un termen de cel mult 14 zile pentru suspiciunile care nu reprezintă urgențe, protocoale clare pentru analizele modificate și sprijin pentru orientarea pacientului în sistem.

De ce sunt necesare mai multe investigații

Hemoleucograma, deși poate ridica suspiciunea, nu este baza diagnosticului unei boli hematologice. În funcție de boala suspectată, hematologul poate recomanda examinarea frotiului de sânge, imunofenotipare, analize ale măduvei osoase, teste citogenetice și moleculare sau investigații imagistice. Aceste investigații ajută la identificarea tipului exact de boală și a caracteristicilor celulelor maligne. Unele rezultate sunt esențiale pentru alegerea tratamentului.

În cazul leucemiilor acute, timpul este deosebit de important. Prof. univ. dr. Horia Bumbea a explicat că, în aceste situații, diagnosticul trebuie stabilit foarte repede.

„În leucemia acută este esențial să am diagnosticul în aceeași zi. Vine pacientul, până seara trebuie să aibă diagnosticul complet - morfologic, imunofenotipic -, și trebuie să încep tratamentul”, a explicat medicul.

Această urgență nu se aplică tuturor cancerelor de sânge. Unele limfoame agresive necesită, de asemenea, intervenție rapidă, în timp ce alte boli pot fi urmărite înainte de începerea terapiei.

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Din acest motiv este important ca pacientul să înțeleagă de ce i se recomandă fiecare investigație și ce informație aduce rezultatul. Dacă nu înțelege termenii din raportul medical, trebuie să ceară explicații.

Pentru un pacient care tocmai a aflat că are cancer, poate părea, de exemplu, de neînțeles să audă că nu trebuie să înceapă imediat tratamentul. În leucemia limfocitară cronică (LLC), însă, aceasta poate fi conduita medicală corectă.

Potrivit reperelor internaționale menționate în cadrul conferinței, aproximativ 70-80% dintre pacienții cu LLC nu au simptome la momentul diagnosticului, iar în jur de o treime nu vor avea niciodată nevoie de tratament.

În anumite situații, boala evoluează lent. Medicul recomandă atunci monitorizare activă, cunoscută și ca „watch and wait” (supraveghere și așteptare). Pacientul este urmărit periodic, iar tratamentul începe atunci când apar criteriile medicale care arată că boala a devenit activă și necesită intervenție.

Dr. Horia Bumbea a explicat de ce nu este benefic să se înceapă tratamentul prea devreme. „Putem să trăim cu boala o perioadă, pentru că nu aducem niciun beneficiu dacă începem tratamentul prea devreme”, a explicat medicul. Această monitorizare nu înseamnă că medicul nu face nimic, că boala este ignorată sau că omul este lăsat singur, pentru că există un plan de urmărire, iar tratamentul va fi început atunci când beneficiile lui sunt reale. Decizia nu se ia doar în funcție de numărul limfocitelor. Medicul urmărește evoluția analizelor, simptomele, creșterea ganglionilor sau a splinei, apariția anemiei ori a altor modificări ale parametrilor sanguini și starea generală a pacientului.

Pentru omul care trăiește cu LLC, perioada de monitorizare poate fi totuși dificilă emoțional. Poate avea impresia că nu primește îngrijirea de care are nevoie sau că boala va evolua fără să fie oprită. De aceea, explicațiile trebuie să fie clare, iar pacientul trebuie să știe când revine la control, ce analize face și ce simptome trebuie să anunțe.

Medicul Horia Bumbea a insistat asupra faptului că îngrijirea nu se oprește în anii fără tratament. „Ce ne dorim la o boală cronică este să controlăm boala”, a explicat medicul, subliniind că monitorizarea trebuie să urmărească și păstrarea calității vieții și a autonomiei pacientului.

Tratament diferit pentru pacienți diferiți

În ultimii ani, opțiunile de tratament pentru bolile hematologice s-au diversificat. În funcție de diagnostic și de caracteristicile bolii, pot fi utilizate chimioterapia, terapiile țintite, imunoterapia, anticorpii monoclonali, transplantul de celule stem sau combinații ale acestora.

Prof. Horia Bumbea a explicat că medicul ia în calcul atât riscul genetic, cât și evoluția clinică și criteriile de progresie. Chiar dacă un pacient are anumite caracteristici de risc, tratamentul nu este început automat în absența criteriilor care arată că boala trebuie tratată. Pacientul, pe de altă parte, are dreptul să întrebe ce înseamnă rezultatele testelor sale, de ce i se recomandă un anumit tratament, ce beneficii sunt urmărite și ce efecte adverse pot apărea.

Decizia terapeutică trebuie să fie una informată, luată împreună cu medicul. Nu toți pacienții au aceleași priorități. Unii vor să știe dacă pot continua să muncească, alții sunt preocupați de efectele asupra vieții de familie, de fertilitate sau de timpul petrecut în spital.

Ce se întâmplă cu pacientul dincolo de analize

Unul dintre mesajele importante aduse de Anka Mateescu, reprezentant al pacienților, a fost că succesul tratamentului nu trebuie măsurat doar prin remisiune sau supraviețuire. Contează și felul în care pacientul reușește să trăiască în timpul bolii și după tratament.

Experiența sa de aproximativ 20 de ani în zona de advocacy pentru pacienții cu leucemie i-a oferit o perspectivă asupra schimbărilor din sistem, dar și asupra dificultăților care continuă să afecteze viața oamenilor.

Pentru un pacient cu leucemie acută, diagnosticul poate veni brusc și poate schimba totul într-un timp foarte scurt. Urmează internări, tratamente intense, perioade lungi departe de familie, efecte adverse și incertitudine.

Pentru un pacient cu LLC, experiența poate fi diferită. Boala poate fi prezentă ani de zile, uneori fără tratament, dar cu o teamă permanentă legată de evoluție. Monitorizarea poate aduce liniște prin faptul că boala este urmărită, dar poate genera și anxietate: „Dacă se agravează? Dacă data viitoare analizele vor fi mai rele? De ce nu primesc tratament?”

Pentru pacienții tineri, există și preocupări legate de fertilitate și de posibilitatea de a avea copii după tratament. Aceste discuții trebuie purtate înainte de începerea terapiei, atunci când există această preocupare și când opțiunile medicale permit intervenții în timp util.

După tratament, unii pacienți se confruntă cu teama de recidivă, cu oboseala persistentă sau cu dificultatea de a reveni la viața de dinainte. Chiar și atunci când rezultatele medicale sunt bune, povara psihologică nu dispare neapărat.

Cum ar trebui să arate o îngrijire care îl pune pe pacient în centru

Un pacient cu o boală hematologică are nevoie de un parcurs coerent, astfel încât de la primele semne și până la diagnostic, alegerea tratamentului și monitorizarea pe termen lung, lucrurile să fie clare. Omul să știe unde trebuie să ajungă atunci când apar modificări în analize, să nu aștepte luni până la un consult de specialitate și să nu fie nevoit să caute singur soluții într-un sistem complicat.

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În cazul bolilor cronice, este important ca monitorizarea să fie organizată astfel încât pacientul să nu fie obligat să facă drumuri repetate și costisitoare pentru fiecare etapă a îngrijirii. Prof. Horia Bumbea a vorbit despre colaborarea dintre centrele specializate și hematologii din apropierea domiciliului pacientului, astfel încât unele controale și tratamente să poată fi realizate mai aproape de casă, atunci când situația medicală permite. El a explicat că această colaborare poate evita deplasările repetate la distanță și poate ajuta pacientul să își păstreze autonomia.

„Putem cumpăra un soft, cel mai minunat soft, dar dacă nu are cine să bage datele...”

În România sunt estimate anual 4.624 de cazuri noi pentru patru categorii importante de cancere de sânge. Cu toate acestea, lipsesc date naționale complete despre câți oameni trăiesc cu aceste boli, cât durează până la diagnostic și ce rezultate obține îngrijirea lor.

Fără aceste informații, sistemul de sănătate nu poate măsura suficient de bine unde apar întârzierile, câți pacienți sunt urmăriți pe termen lung și ce servicii trebuie îmbunătățite.

Prof. univ. dr. Mihnea Zdrenghea a explicat că un registru este mai mult decât o platformă informatică. Este nevoie de personal dedicat, de oameni care să colecteze și să verifice datele și de finanțare pentru ca sistemul să funcționeze.

El a atras atenția asupra riscului de a investi în tehnologie fără să existe resursele umane necesare. „Putem cumpăra un soft, cel mai minunat soft, dar dacă nu are cine să bage datele, nu s-a întâmplat nimic”, a punctat medicul. Pentru pacient, un registru bine construit poate ajuta la urmărirea evoluției bolii, la continuitatea îngrijirii și la înțelegerea rezultatelor tratamentelor.

Mihnea Zdrenghea a susținut dezvoltarea unui proiect-pilot în trei-cinci centre, conectat la Registrul Național de Cancer, cu personal dedicat și o evaluare după 12-18 luni înainte de extinderea modelului.

În cazul LLC, România nu are în prezent estimări naționale complete privind numărul persoanelor care trăiesc cu boala. Există date din activitatea unor centre și a societăților profesionale, dar acestea nu pot înlocui un registru național funcțional.

De la conștientizare la schimbări concrete în îngrijire

Nevoia îmbunătățirii diagnosticului și managementului bolilor hematologice a fost tema conferinței organizate de Swixx BioPharma Romania, împreună cu BeOne Medicines și Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), sub mesajul „De la conștientizare la impact măsurabil”.

Cu această ocazie, BeOne Care Foundation a acordat FABC grantul „2026 Access to Cancer Care Grant”, în valoare de 50.000 de dolari, pentru două proiecte menite să îmbunătățească diagnosticul și managementul pacienților cu boli hematologice.

Inițiativele pornesc de la experiența proiectelor anterioare și de la nevoile observate în teren. Caravana „Acces la Îngrijire”, în cadrul căreia 627 de persoane au făcut hemoleucograma, iar 145 au primit recomandare de reevaluare, a arătat cât de important este ca oamenii să aibă acces la investigații și să fie îndrumați mai departe atunci când apar modificări.