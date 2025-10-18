Brahiterapia, o formă avansată de radioterapie internă, acționează direct asupra tumorii maligne, din imediata apropiere a acesteia, reducând considerabil expunerea la radiații a țesuturilor sănătoase din jur. Această metodă terapeutică precisă reușește să asigure tratamente mai scurte, mai eficiente și cu efecte secundare minime, redefinind modul în care medicina modernă luptă împotriva cancerului.

Brahiterapia este o formă de radioterapie internă care implică plasarea de surse radioactive în interiorul sau în imediata apropiere a unei tumori pentru a administra o doză mare de radiații țesutului canceros, minimizând expunerea țesuturilor sănătoase din jur. Această metodă este adesea utilizată în tratamentul mai multor tipuri de cancer, precum cel de col uterin, de endometru, de prostată, putând fi folosită singură sau, mai frecvent, în combinație cu alte terapii oncologice.

Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie, coordonatoarea Departamentului de Brahiterapie de la Centrul Oncologic SANADOR, explică într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ când este recomandată această procedură, cu ce diferă ea de radioterapia clasică și, mai ales, cum protejează aceasta celulele sănătoase. Medicul subliniază faptul că este un tratament modern, care oferă pacientului posibilitatea revenirii la o viață normală imediat după operație.

„Weekend Adevărul“: Ce este brahiterapia și cum diferă ea de radioterapia externă clasică?

Dr. Beatrice Anghel: Brahiterapia este un tratament modern, complex, un tratament împotriva cancerului prin care reușim să plasăm surse de radiații în interiorul tumorii sau în apropierea acesteia. Volumul tumoral de interes este țintit foarte bine și cu o precizie milimetrică, iar țesuturile învecinate sănătoase sunt protejate. Diferența constă, de fapt, în plasarea sursei radioactive în tumoră, pe când la radioterapia clasică externă, sursa este în exteriorul organismului, controlată și manipulată cu ajutorul unui aparat. Așadar, brahiterapia acționează direct în tumoră sau în apropierea acesteia. Sursa radioactivă este plasată în tumoră, iar la radioterapia externă fasciculul de radiații este ghidat de un aparat.

Un tratament util

De ce este brahiterapia atât de importantă pentru cancerele ginecologic, mai ales cel de col uterin?

Cancerele ginecologice – de col uterin, de endometru și de vagin – sunt des întâlnite la femei în România. Dar sunt cancere care pot fi vindecate cu ajutorul brahiterapiei. Prin brahiterapie, se realizează de fapt o creștere a ratei de supraviețuire prin obținerea unui control local și reducerea riscului de recidivă vaginală în cancerul de col uterin sau în cancerul endometrial. Așadar, brahiterapia este un tratament util, poate fi folosită ca modalitate unică de tratament sau complementar actului chirurgical.

Care este rolul brahiterapiei în cancerele de rect inferior și canal anal?

În aceste două tipuri de cancer, brahiterapia își găsește utilitatea atunci când dorim să prezervăm funcția sfincteriană. Printr-o metodă mai puțin invazivă, reușim să evităm purtarea unei colostome permanente. Așadar, brahiterapia poate fi utilizată pentru suplimentarea dozei de radiații administrate prin plasarea unor surse în canalul anal prin dispozitive intracavitare, astfel încât să protejam cât mai bine complexul sfincterian și să asiguram o doză eficientă, cu un control corespunzător.

Protejarea celulelor sănătoase

Cum ajută brahiterapia la protejarea celulelor organelor sănătoase în vezica urinară, intestin, rect, vagin?

Pentru că plasarea sursei de radiații se efectuează doar în volumul de interes, scăderea dozelor este abruptă, iar protecția organelor înconjurătoare este semnificativă. Așadar, prin concepte fizice și radio-biologice, urmărim parametrii care țin de vecinătatea imediată a volumului de interes. Reușim să protejăm eficient vezica urinară și rectul prin controlul și vizualizarea volumului de interes prin tehnici ghidate imagistic. Astfel, realizăm o brahiterapie ghidată imagistic, pe baza unor informații precise.

Care sunt principalele beneficii pentru pacient referitor la vindecare, la reducerea efectelor a adverse și la calitatea vieții?

Pacientul reușește să ducă o viață normală după tratament. De cele mai multe ori, tratamentul este unic, eficient și permite o reintegrare socială rapidă. Există câțiva pași de urmat după tratament, totuși este încurajată preluarea progresivă a activităților obișnuite, poate chiar efortul fizic încurajat să fie progresiv. Sunt importante controalele periodice, așadar, continuă colaborarea cu medicii participanți la actul de tratament. Tratamentul oncologic este de luat în calcul și pacienții sunt sfătuiți și să urmeze anumite recomandări.

Avantaje și riscuri

Care sunt avantajele brahiterapiei în comparație cu radioterapia externă și cu chirurgia?

Dacă vorbim de radioterapia externă, ea se realizează într-un mod general, respectând anumiți parametri și acoperind un spectru mai larg de afecțiuni. În schimb, în brahiterapie, acolo unde tumora poate fi accesată și se poate plasa o sursă de radiații, fie intraoperator chirurgical sau în tratamentul unor cancere de piele, eficiența este superioară. Vă dau exemplu cancerul de piele. Dacă am avea un o formațiune tumorală la nivelul mâinii, este mult mai ușor să plasezi o sursă de radiații pe piele decât să faci radioterapie externă și să nu poți controla doza care poate pătrunde mai mult către falange, de pildă.

Ce riscuri sau ce efecte adverse pot să apară în brahiterapie și cum sunt ele gestionate?

Pot apărea un ușor disconfort și o sângerare minimă. De multe ori avem și efecte secundare care pot ține de o anxietate ridicată și după ce cunosc protocolul, pacienții sunt mult mai relaxați. Dar când vorbim despre efecte secundare, acestea pot fi imediate sau pe termen lung. Reușim să le gestionăm destul de bine cu tratament medicamentos, iar pe termen lung, dacă sunt cancere cu localizări mult mai avansate, cu o extensie loco-regională importantă, atunci probabil vom mai experimenta și managementul acestor efecte secundare și ne așteptăm poate la implicarea colegilor de la urologie sau de la gastroenterologie pentru a ajuta nu numai medicamentos, dar poate și prin intervenții minime endoscopice pe termen lung. Care sunt principalele efecte adverse? Poate puțină oboseală, apatie, poate chiar și insomnii. Dar cele mai multe dintre efecte secundare sunt reversibile.

Succesul depinde de bagajul medical

Care sunt factorii de care depinde succesul brahiterapiei? Stadiul bolii, vârsta pacientului, boli asociate...

Luăm în considerare nu numai bagajul medical cu care vine pacientul, ci și tot bilanțul preterapeutic – stadializarea și gradul tumorii, dimensiunile acesteia, dacă pacientul are sau nu comorbidități. Deci bagajul medical este foarte important, dar cel mai mult factorii ce țin efectiv de tumoră. Nu este de neglijat nici componenta de vârstă, căci pacienții tineri au cumva o rată de metabolism mult mai ridicată și tumorile pot fi, să spunem, mârșave și rezultatele câteodată pot fi înșelătoare. Deci avem și avantaje și dezavantaje, dar luăm în calcul fiecare criteriu, fiecare caracteristică și încercăm să vedem imaginea de ansamblu.

Cum se desfășoară practic o ședință de brahiterapie? Ce ar trebui să știe pacienții?

Ședința de brahiterapie este precedată de un consult, după care urmează o pregătire în prealabil pentru o cât mai bună reușită și pentru un tratament eficient și cu rezultate optime. Apoi, aplicarea și introducerea dispozitivelor pentru brahiterapie, scanarea acestora pe pacient și pe zona de interes, după care optimizarea și efectuarea unui plan de tratament efectiv cu fizicianul medical și ulterior tratamentul. După tratament, îndepărtăm acele dispozitive care au fost plasate, realizăm controlul simptomelor imediate și formulăm recomandările pentru următoarea procedură.

Brahiterapia se asociază sau nu cu alte tratamente?

De cele mai multe ori, brahiterapia este asociată celorlalte tratamente, chimioterapia și chirurgia. În cancerul de col uterin local avansat avem toate cele trei tratamente, ba mai nou acum și imunoterapia, iar în cancerul de endometru, dacă este operat și prezintă factori de risc, să spunem cu prognostic negativ, brahiterapia ajută și scade riscul de recidivă vaginală.

Este brahiterapia disponibilă la noi în conformitate cu standardele europene?

Există consens european și internațional și există centre în România care reușesc să aducă și să acopere nevoia tratamentului oncologic și cu precădere brahiterapia modernă, de actualitate. Există mai puțin acces în zonele mai îndepărtate de centrele academice. Aici este într-adevăr un aspect important, pentru că centrele cu mai mare volum sunt și încărcate, dar, până la urmă, și recomandările europene susțin de fapt aducerea tuturor cazurilor complexe să fie adunate pentru a avea o expertiză și a putea face un audit corespunzător.

O procedură care face diferența

Există mituri sau temeri ale pacienților legate de brahiterapie?

Da, sunt mituri de genul că radiația rămâne în corp, probabil s-a știut, acum ceva timp, în România, că exista implantul cu semințe de prostată și se temeau de acești pacienți care aveau implant cu semințe radioactive cu iod. Poate nu știau pacienții sau aparținătorii că doza scade cu timpul. După ceva timp, după trei luni, radiația nu mai este de actualitate și pacientul nu este efectiv un pericol pentru public sau pentru familie. Dar asta era în cazul amintit. În prezent, sunt tot mai multe aparate de tip HDR, controlate prin calculatoare și sursa efectiv ajunge în tumoră și se retrage ulterior și este manipulată automat, iar pacientul nu rămâne radioactiv. Alt mit ar putea fi că este dureroasă, dar astăzi putem să spunem că avem facilitatea de a integra anestezia și terapia intensivă în procedură, iar acestea reușesc să ne ajute cu controlul durerii și al disconfortului. Sau poate pentru că e o procedură lungă facem o rahianestezie, o anestezie spinală, ca pacientul să nu simtă presiunea de a nu se mișca, ci mai degrabă să îl ajutăm noi să nu se mobilizeze.

Ce beneficii aduce brahiterapia pentru calitatea vieții? În special păstrarea funcției sfincteriene și evitarea unei strome permanente?

Exact cum le-ați numerotat, acestea sunt beneficii importante. Studiul OPERA, publicat chiar anul trecut și prezentat la congresul european, precizează foarte clar importanța brahiterapiei endocavitare, experimentate, cu un aparat de iradiere internă. Reușim să fixăm tumora și s-o iradiem, să o monitorizăm după aceea endoscopic și să vedem modificările de la acel nivel –de la nivelul canalului anal sau rectului inferior – și să controlăm cumva efectele secundare și să ajungem acolo unde să prezervăm funcția sfincteriană.

O boală, mai mulți specialiști

Ce urmează după brahiterapie? Există recomandări legate de stilul de viață, de alimentație, după procedură?

Recomandăm o hidratare corespunzătoare, menținerea unui scaun zilnic și creșterea efortului fizic progresiv zilnic, pentru că este foarte important ca pacientul să-și reia activitate normală. După procedura fără anestezie, pacienții își pot relua activitatea imediat, poate chiar a doua zi, fără nicio problemă și pentru efort intens. Pentru procedura cu anestezie se recomandă pauză între 48 și 72 de ore și apoi treptat, în funcție de pacient.

Ce mesaj aveți pentru pacienți și familiile lor în legătură cu brahiterapia?

Este important de știut că există și această metodă de tratament, care nu este una veche, ci este modernă, este actualizată și este integrată în consensurile europene și internaționale. Important de știut este că o singură părere nu este cea mai bună abordare în tratamentul oncologic. Este bine să cunoaștem mai mulți specialiști care tratează cancerul – și chirurgul, și medicul oncolog și radioterapeuții, dar și medicul radiolog. Deci e foarte important de știut că rezultatele de succes ale tratamentului vin adesea din colaborare și aici sunt nenumărate date prin care știm și ne bucurăm că putem face o diferență în viața unui pacient.

