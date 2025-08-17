Avertisment medical: Bolile care se pot transmite în piscine vara. Cum ne putem proteja

search
Duminică, 17 August 2025
Publicat:

Sezonul estival aduce cu el nu doar bucuria scăldatului în piscine și ștranduri, ci și riscul de a contracta diverse infecții. Medicii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara atrag atenția asupra pericolelor ascunse în apa insuficient tratată și explică ce boli pot fi transmise și cum pot fi prevenite.

Fată care înoată într-o piscină
Apa insuficient tratată la piscină, risc de infecții periculoase FOTO Arhivă

Specialiștii avertizează că atunci când apa nu este corect dezinfectată și monitorizată, ea devine un mediu propice pentru bacterii, virusuri și paraziți.

Apa necorespunzător tratată din bazinele de înot poate favoriza înmulțirea și transmiterea anumitor infecții. Acestea pot fi transmise fie în mod direct, prin contactul cu persoane infectate, fie indirect, prin apa contaminată sau suprafețele aflate în jurul bazinelor”, explică dr. Adelina Larisa Copaci, medic rezident în cadrul Spitalului „Victor Babeș”.

Din păcate, riscurile sunt multiple și variate: de la infecții cutanate, oculare sau auriculare, până la boli digestive, respiratorii sau chiar hepatită A.

Apa insuficient tratată, risc de infecții

Infecții cutanate: de la dermatită la veruci plantare

Cei mai expuși la probleme dermatologice sunt copiii și persoanele cu piele sensibilă. Dermatita de piscină, una dintre cele mai frecvente afecțiuni, se manifestă prin apariția unor erupții roșii, uneori pruriginoase, localizate pe zonele acoperite de costumul de baie.

O altă problemă răspândită este ciuperca piciorului, o infecție fungică ce se transmite cu ușurință prin pardoselile umede din jurul bazinelor sau al dușurilor.

Tot prin contact cu suprafețele contaminate se pot transmite verucile plantare, cauzate de virusul papiloma uman (HPV).

În plus, medicii semnalează și o infecție virală, denumită „molluscum contagiosum”, care determină apariția pe piele a unor leziuni lucioase cu aspect de papule. Cel mai des este întâlnită la copii.

Infecții ale urechii: otita externă

Un alt risc frecvent este otita externă, o inflamație dureroasă a conductului auditiv extern.

Bacteriile prezente în apă, printre care se numără Pseudomonas sau Staphylococcus aureus, găsesc mediul propice de creștere din cauza unor factori favorizanți: umezeala persistentă în ureche și microleziuni cauzate de scărpinat sau de folosirea bețișoarelor de ureche”, detaliază dr. Copaci.

Această infecție poate fi deosebit de supărătoare și necesită, de regulă, tratament medicamentos.

Ochii, o altă poartă de intrare pentru infecții

Piscinele pot fi asociate și cu conjunctivite bacteriene sau virale. Contactul cu apă contaminată sau chiar iritația produsă de o concentrație prea mare de clor pot duce la înroșirea ochilor, senzație de arsură, lăcrimare și, în caz de infecție bacteriană, la secreții purulente.

Atunci când vorbim de infecții oculare, legate de scăldatul în piscină sau bazine, amintim conjunctivita bacteriană sau virală. Apa contaminată sau iritația produsă de o cantitate mai mare de clor pot duce la apariția de roșeață, senzație de arsură, lăcrimare și chiar secreții purulente la nivelul ochilor, în cazul infectării cu un agent bacterian”, se arată în postarea pe Facebook a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara.

Mai grav este că purtătorii de lentile de contact au un risc crescut de a dezvolta keratită, o inflamație a corneei care poate fi cauzată atât de bacterii, cât și de protozoare.

Probleme digestive și hepatita A

Un capitol aparte îl reprezintă infecțiile tractului gastrointestinal, care apar în urma înghițirii accidentale a apei contaminate. În funcție de agentul patogen, acestea pot fi: bacteriene (Escherichia coli, Salmonella, Shigella), virale (adenovirus, norovirus), parazitare (Giardia lamblia, Cryptosporidium).

„Aceste microorganisme și-au dezvoltat abilitatea de a rezista chiar și în apele tratate cu clor și sunt cauzatoare de crampe abdominale, diaree persistentă și febră, dacă sunt ingerate accidental prin apă”, avertizează medicul.

De asemenea, apa contaminată poate transmite și hepatita A, o boală virală cu manifestări ce includ oboseală accentuată, icter și dureri abdominale.

Infecții respiratorii: risc crescut de contactare, la piscine interioare

Nu doar contactul direct cu apa este periculos. În spațiile închise, cu bazine interioare, există riscul inhalării aerosolilor contaminați, care pot facilita transmiterea unor agenți patogeni responsabili de infecții respiratorii.

Explozie de cazuri de enteroviroze la copii

În ultima săptămână, camerele de gardă din spitalele pediatrice atât din Capitală, cât și din țară sunt copleșite de un val de internări. Peste 120 de copii au ajuns într-o singură gardă la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Rusescu”, majoritatea cu febră mare, vărsături și deshidratare.

Mulți dintre ei au fost diagnosticați cu enterovirusuri, infecții specifice sezonului cald, care se transmit rapid inclusiv prin apa contaminată din piscine.

Contactat de Adevărul, medicul pediatru, Mihai Craiu, a susținut faptul că majoritatea copiilor internați în ultimele zile fuseseră la piscină.

Era, oarecum normal să se întâmple, pentru că suntem în mijlocul verii, în zonă de caniculă și circulație semnificative a diverselor tipuri de virusuri: de pe mâini, suprafețe, apă din piscină, barele leagănelor din parcuri. (...) Unora li se pare că riscul e foarte mic. În acest moment, riscul nu e chiar așa de mic”, a spus doctorul.

Cum ne putem proteja

Medicii recomandă câteva măsuri de prevenție simple, dar eficiente:

  • alegerea piscinelor autorizate, unde apa este verificată periodic din punct de vedere biologic și chimic;
  • efectuarea unui duș cu apă și săpun atât înainte, cât și după intrarea în bazin;
  • utilizarea de încălțăminte specială în jurul piscinelor și în zona dușurilor;
  • evitarea înotului în cazul existenței unor răni deschise, erupții sau infecții cutanate;
  • folosirea dopurilor de urechi și uscarea urechilor după baie;
  • purtarea ochelarior de înot, mai ales de către purtătorii de lentile de contact.

În plus, dr. Mihai Craiu a venit cu un sfat salvator, pentru părinți. Gelul dezinfectant ar trebui să fie nelipsit din geanta pentru piscină sau plajă.

Soluția cea mai la îndemână pentru părinți este să îi urmărească pe cei mici să nu ducă mâna la gură fără să se spele. Dacă nu există baie la îndemână, atunci să folosească gel dezinfectant, mai ales la mare sau la piscină”, recomandă prof. dr. Craiu.

Pentru ca o simplă zi de distracție la piscină să nu se termine la spital, specialiștii atrag atenția asupra importanței conștientizării riscurilor și a metodelor de prevenție.

