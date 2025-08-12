search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Pericolul imens din aparatele de aer condiționat. Ce trebuie să faci ca să eviți transformarea acestuia într-un focar de infecție

0
0
Publicat:

Aerul condiționat, esențial în zilele caniculare, poate deveni un pericol major pentru sănătate dacă nu este întreținut corespunzător. Lipsa curățării și a igienizării filtrelor transformă aparatul într-un focar de bacterii, fungi și viruși, care pot cauza afecțiuni respiratorii. 

Aerul condiționat a devenit aproape indispensabil vara / Sursa foto: Shutterstock
Aerul condiționat a devenit aproape indispensabil vara / Sursa foto: Shutterstock

Aerul condiționat poate părea un aliat de nădejde în zilele toride, însă dacă nu e întreținut corespunzător poate deveni un mediu propice pentru germeni ce pun în pericol sănătatea. Experți în microbiologie și sănătate avertizează că sistemele de aer condiționat defectuoase sau necurățate pot adăposti bacterii, fungi sau viruși, răspândind infecții respiratorii grave precum sindromul clădirii bolnave sau chiar legioneloză, potrivit PlayTech.ro

Cum pot fi evitate bolile grave pe care le poate provoca un aer condiționat 

Pentru a reduce riscurile, e vital să verifici periodic filtrele și componentele interne, să elimini praful și umezeala – acestea favorizează proliferarea unor agenți patogeni periculoși precum legionella sau fungi (ex. Aspergillus).

De asemenea, trebuie verificată și umiditatea din încăperi: aerul prea uscat poate irita mucoasele nazale și ale gâtului, diminuându-ți capacitatea imunitară și sporind riscul de infecții. 

Experții recomandă menținerea unui nivel optim de umiditate între 40% și 60%, verificarea anuală a sistemelor HVAC și înlocuirea filtrelor conform intervalelor indicate de producător.  

Pericolul imens la care ne putem expune dacă nu luăm măsurile necesare

Dacă nu iei măsuri la timp, riști să experimentezi simptome non-specifice precum: dureri de cap, oboseală, iritații, tuse sau dificultăți de concentrație – cunoscute sub numele de „sindromul clădirii bolnave” (SBS), infecții grave cu legionella în clădiri mari, unde sistemele de răcire pot contamina aerul cu particule de apă infestate (de pildă, răcoritoarele cu torent aporofil) – o formă severă de pneumonie care poate necesita spitalizare.

De asemenea, este sporit riscului de contaminare cu fungi precum Aspergillus sau alte specii frecvent întâlnite în sistemele AC cu umezeală și praf acumulat în spații colective (ex. grădinițe) unde s-a observat transmiterea unor virusuri (ex. norovirus) chiar prin aerul condiționat    

Măsurile obligatorii de care trebuie să ții cont în cazul în care ai un aparat condiționat în casă

 Faceți curățenia și întreținerea sistemului, în mod conștiincios, cel puțin o dată pe an, mai ales înainte de sezonul cald.

Este important să instalezi filtre de înaltă eficiență (HEPA), opțiuni UV-C sau higrostate pentru un control optim al umidității și purificare suplimentară a aerului promoți aerisitrea încăperilor ori de câte ori este posibil și evită menținerea AC pornit non-stop – un echilibru între protecție termică și calitate a aerului interior este esențial dacă te afli într-o clădire cu HVAC centralizat (birouri, hoteluri, spitale).

Solicită verificarea sistemului de către personal calificat: filtre, starea răcitorului, nivelul de umiditate și prezența mucegaiului.

Prin urmare, aerul condiționat – când e bine întreținut – îți face doar bine. Dar neglijența transformă rapid un dispozitiv util într-un vector de boli. 

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
gandul.ro
image
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
playtech.ro
image
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Antrenorul de fotbal Toader Șteț a murit la 70 de ani! Ce s-a întâmplat cu acesta înainte să se stingă
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Începe marea operațiune. ANAF începe controale devastatoare
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie