Pericolul imens din aparatele de aer condiționat. Ce trebuie să faci ca să eviți transformarea acestuia într-un focar de infecție

Aerul condiționat, esențial în zilele caniculare, poate deveni un pericol major pentru sănătate dacă nu este întreținut corespunzător. Lipsa curățării și a igienizării filtrelor transformă aparatul într-un focar de bacterii, fungi și viruși, care pot cauza afecțiuni respiratorii.

Aerul condiționat poate părea un aliat de nădejde în zilele toride, însă dacă nu e întreținut corespunzător poate deveni un mediu propice pentru germeni ce pun în pericol sănătatea. Experți în microbiologie și sănătate avertizează că sistemele de aer condiționat defectuoase sau necurățate pot adăposti bacterii, fungi sau viruși, răspândind infecții respiratorii grave precum sindromul clădirii bolnave sau chiar legioneloză, potrivit PlayTech.ro

Cum pot fi evitate bolile grave pe care le poate provoca un aer condiționat

Pentru a reduce riscurile, e vital să verifici periodic filtrele și componentele interne, să elimini praful și umezeala – acestea favorizează proliferarea unor agenți patogeni periculoși precum legionella sau fungi (ex. Aspergillus).

De asemenea, trebuie verificată și umiditatea din încăperi: aerul prea uscat poate irita mucoasele nazale și ale gâtului, diminuându-ți capacitatea imunitară și sporind riscul de infecții.

Experții recomandă menținerea unui nivel optim de umiditate între 40% și 60%, verificarea anuală a sistemelor HVAC și înlocuirea filtrelor conform intervalelor indicate de producător.

Pericolul imens la care ne putem expune dacă nu luăm măsurile necesare

Dacă nu iei măsuri la timp, riști să experimentezi simptome non-specifice precum: dureri de cap, oboseală, iritații, tuse sau dificultăți de concentrație – cunoscute sub numele de „sindromul clădirii bolnave” (SBS), infecții grave cu legionella în clădiri mari, unde sistemele de răcire pot contamina aerul cu particule de apă infestate (de pildă, răcoritoarele cu torent aporofil) – o formă severă de pneumonie care poate necesita spitalizare.

De asemenea, este sporit riscului de contaminare cu fungi precum Aspergillus sau alte specii frecvent întâlnite în sistemele AC cu umezeală și praf acumulat în spații colective (ex. grădinițe) unde s-a observat transmiterea unor virusuri (ex. norovirus) chiar prin aerul condiționat

Măsurile obligatorii de care trebuie să ții cont în cazul în care ai un aparat condiționat în casă

Faceți curățenia și întreținerea sistemului, în mod conștiincios, cel puțin o dată pe an, mai ales înainte de sezonul cald.

Este important să instalezi filtre de înaltă eficiență (HEPA), opțiuni UV-C sau higrostate pentru un control optim al umidității și purificare suplimentară a aerului promoți aerisitrea încăperilor ori de câte ori este posibil și evită menținerea AC pornit non-stop – un echilibru între protecție termică și calitate a aerului interior este esențial dacă te afli într-o clădire cu HVAC centralizat (birouri, hoteluri, spitale).

Solicită verificarea sistemului de către personal calificat: filtre, starea răcitorului, nivelul de umiditate și prezența mucegaiului.

Prin urmare, aerul condiționat – când e bine întreținut – îți face doar bine. Dar neglijența transformă rapid un dispozitiv util într-un vector de boli.