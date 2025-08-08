Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România

Vacanţa în România s-a transformat într-o tragedie pentru o familie de cetățeni germani, după ce un copil de 9 ani și tatăl său au murit electrocutați lângă o piscină gonflabilă, în curtea unei case din Cârța, județul Sibiu.

Un incident tragic a avut loc joi, 7 august, într-o gospodărie din localitatea Cârța, județul Sibiu, unde un copil în vârstă de 9 ani și tatăl său, cetățeni germani, au murit după ce s-au electrocutat în timp ce se jucau lângă o piscină gonflabilă. Cei doi se aflau în vacanță în România, în casa bunicii tatălui, împreună cu restul familiei.

Potrivit primelor informații oferite de anchetatori, în timp ce se jucau, cei doi s-ar fi sprijinit de marginea piscinei, care s-a înclinat, provocând vărsarea unei cantități de apă în iarbă, în care se afla un prelungitor care alimenta pompa electrică a piscinei, iar contactul cu apa ar fi dus la producerea unui curent electric letal, notează ProTV.

Tragedia a fost descoperită de bunica băiatului, care i-a găsit pe amândoi căzuți lângă piscină. Un alt membru al familiei a reușit să scoată imediat prelungitorul din priză, însă, din păcate, intervenția a fost tardivă.

Echipajele SMURD, alertate de urgență, au ajuns rapid la fața locului și au încercat să îi resusciteze atât pe copil, cât și pe tatăl acestuia. Manevrele au durat mai multe minute, dar eforturile medicilor s-au dovedit în zadar.

Tatăl copilului, în vârstă de 43 de ani, plecase din România în copilărie, împreună cu părinții săi de origine săsească. Stabilit de mulți ani în Germania, el revenise în satul natal împreună cu mama sa, soția și cei doi copii, pentru a petrece o vacanță în familie.