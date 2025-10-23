Decizie radicală a ministrului Sănătății. Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgenţă va fi reluat

Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Medicină de Urgenţă va fi reluat în data de 28 octombrie, la ora 10:00, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

”Am luat această decizie în urma numeroaselor contestaţii depuse, începând cu 17 octombrie, de către candidaţii care au semnalat nereguli în organizarea probei scrise. S-au înregistrat întârzieri semnificative faţă de ora oficială de începere, precum şi probleme legate de formularea chestionarelor, unele întrebări fiind considerate neclare sau fără legătură directă cu tematica de concurs. Astfel de situaţii nu pot fi ignorate atunci când vorbim despre un examen care certifică pregătirea şi competenţa profesională a medicilor. Înțeleg pe deplin nemulțumirea viitorilor medici care s-au confruntat cu o situație ce le-a afectat încrederea într-un moment esențial al carierei lor. Tocmai această reacție justificată a candidaților a stat la baza deciziei de a relua proba scrisă”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, fiecare candidat trebuie să beneficieze de condiţii egale şi de un proces de evaluare corect, riguros şi transparent.

”Reluarea probei scrise pentru specialitatea Medicină de Urgenţă este o măsură necesară pentru ca examenul să se desfăşoare conform standardelor pe care le impune un act de evaluare profesională. În calitate de ministru al Sănătăţii, îmi asum responsabilitatea de a garanta transparenţa, profesionalismul şi integritatea tuturor examenelor organizate în sistemul medical”, a precizat Rogobete.